Buenos Aires se convierte en una gran pista de tango: shows gratuitos, milongas y 500 parejas en competencia

Buenos Aires tendrá durante agosto una agenda especial dedicada al tango, con milongas, conciertos, clases, exhibiciones y recorridos en distintos barrios. La programación comenzó con la Semana de las Milongas y tendrá como propuesta central una nueva edición de Tango BA Festival y Mundial, que se extenderá hasta el 2 de septiembre.

Las actividades se desarrollarán en espacios como la Usina del Arte, el Centro Cultural Recoleta, el Centro Cultural 25 de Mayo, la Casa de la Cultura, el Teatro San Martín, el Cine Teatro El Plata, el Museo Casa Carlos Gardel y diferentes milongas porteñas. La oferta combina alternativas con entrada libre, propuestas gratuitas con reserva previa e ingresos pagos en salones privados.

Semana de las Milongas: fechas, actividades y cómo participar

La octava edición de la Semana de las Milongas se realiza del 1° al 7 de agosto y reúne a 59 salones distribuidos en distintos barrios de la Ciudad. La propuesta incluye clases, prácticas, orquestas, espectáculos en vivo y pistas para bailarines con experiencia y personas que quieran acercarse por primera vez al tango.

Las entradas gratuitas se entregan mediante reserva previa y están sujetas a los cupos disponibles en cada sede. Quienes no obtengan una reserva podrán presentarse en las milongas y adquirir su ingreso directamente en el lugar, siempre que haya capacidad. El sitio oficial no informa un precio general para esos accesos pagos, ya que depende de cada salón.

El cierre será el viernes 7 de agosto a las 21.45 en La Viruta Tango Club, con un show de Esteban Morgado Cuarteto y una exhibición de Julio Seffino y Aldana Tade.

¿Dónde? Armenia 1366, Palermo.

Cómo reservar entradas para la Semana de las Milongas

La octava edición de la Semana de las Milongas se realiza del 1° al 7 de agosto y reúne a 59 salones distribuidos en distintos barrios de la Ciudad Gentileza/GCBA

Ingresar al sitio oficial de reservas de la Semana de las Milongas.

Seleccionar el día de la actividad.

Elegir una de las milongas con cupos disponibles.

Completar el formulario correspondiente.

Esperar la confirmación por correo electrónico.

Las reservas son gratuitas y limitadas. La página también permite descargar la programación completa.

La Sala del Troilo abre con música, danza y artes visuales

El jueves 6 de agosto, el Centro Cultural Aníbal Troilo inaugurará La Sala del Troilo, un nuevo espacio destinado a actividades musicales, literarias, escénicas y de pensamiento.

La jornada se desarrollará de 17 a 21 y el acto de inauguración está anunciado para las 18. Participarán la Orquesta del Plata y el Dúo Ghio-López, integrado por Yamila Lara Ghio en violín y Cristian Ariel López en piano. También habrá producciones de los talleres de artes visuales, intervenciones de danza contemporánea, propuestas circenses y presentaciones acústicas.

La entrada será libre y gratuita. No requiere compra de localidades.

¿Dónde? Gorriti 5740, Palermo.

Armando de la Vega celebra tres décadas de trayectoria

También el jueves 6 de agosto, a las 19, Armando de la Vega presentará el concierto “Juntos 30 años” en el Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center.

El espectáculo propone un recorrido por tres décadas de trayectoria artística. La entrada será libre y gratuita, de acuerdo con la agenda oficial de la Ciudad.

¿Dónde? San Martín 1225, Retiro.

Gardel, Piazzolla y clásicos del tango en la Casa de la Cultura

La Casa de la Cultura será una de las principales sedes de la programación, con milongas, clases, exhibiciones y tres conciertos dedicados a figuras centrales del género.

Milonga de Campeones

El ciclo se realizará los lunes de agosto, de 18 a 21, con una clase de tango, una milonga con DJ y una exhibición de baile. La entrada será gratuita, sin inscripción previa y sujeta a la capacidad del espacio.

La programación anunciada incluye:

Lunes 3 de agosto: Federico Ibáñez y Nuria Lazo, campeones de Tango Escenario de la Ciudad de Buenos Aires 2026.

Federico Ibáñez y Nuria Lazo, campeones de Tango Escenario de la Ciudad de Buenos Aires 2026. Lunes 10 de agosto: Bárbara Ferreyra y Agustín Agnés, campeones mundiales de Tango de Pista 2021.

Bárbara Ferreyra y Agustín Agnés, campeones mundiales de Tango de Pista 2021. Lunes 17 de agosto: María Inés Bogado, campeona mundial de Tango de Pista 2010, y Martín Ojeda.

María Inés Bogado, campeona mundial de Tango de Pista 2010, y Martín Ojeda. Lunes 24 de agosto: programación especial como parte de Tango BA Festival y Mundial.

Lorena Bouzas estará a cargo de la música y Juan Guerri será el presentador.

Historias de Tango

Los viernes de agosto, a las 20, se desarrollará el ciclo Historias de Tango, con dirección y producción artística de Erica Di Salvo, un ensamble en vivo y parejas de danza.

Viernes 7 de agosto: “Gardel, la voz eterna”, con Jesús Hidalgo como cantante invitado.

“Gardel, la voz eterna”, con Jesús Hidalgo como cantante invitado. Viernes 14 de agosto: “Tangos del alma”, con Noelia Moncada.

“Tangos del alma”, con Noelia Moncada. Viernes 21 de agosto: “Piazzolla, la ciudad infinita”, con Antonella Alfonso.

Los espectáculos tendrán entrada gratuita, por orden de llegada y hasta completar la capacidad de la sala.

¿Dónde? Av. de Mayo 575, Monserrat.

La Orquesta del Tango de Buenos Aires toca con María José Mentana

La Orquesta del Tango de Buenos Aires ofrecerá un concierto especial el viernes 14 de agosto a las 20 en el Centro Cultural 25 de Mayo, con la participación de la cantora María José Mentana.

Bajo la dirección de Juan Carlos Cuacci, el repertorio incluirá “Nostalgias”, “Sin piel”, “La última curda”, “El corazón al sur” y “Siempre se vuelve”.

La entrada será libre y gratuita. El sitio oficial no indica que sea necesario realizar una reserva previa.

¿Dónde? Av. Triunvirato 4444, Villa Urquiza.

En el mismo espacio continuará la tradicional Milonga del CC25, que se realiza todos los domingos de agosto. La agenda específica del evento anuncia el comienzo a las 19, mientras que la publicación general de la Ciudad informa un horario de 19.30 a 22. La entrada es libre y gratuita.

Tango en el Casco Histórico: recorrido gratuito con inscripción

El jueves 20 de agosto a las 11 se realizará Tango en el Casco Histórico, un paseo por tanguerías y escenarios relacionados con la historia del género.

El recorrido comenzará en la esquina de Balcarce y Estados Unidos y terminará en Avenida de Mayo al 800. Tendrá una duración aproximada de 90 minutos.

La actividad será gratuita y requerirá inscripción previa, que estará disponible desde el 12 de agosto. En caso de lluvia, la cancelación será comunicada por correo electrónico dos horas antes del comienzo.

La publicación oficial todavía no incorporó el enlace de inscripción.

Orquesta Escuela Emilio Balcarce: concierto gratuito en el Teatro San Martín

Orquesta Escuela Emilio Balcarce dará un concierto gratuito en el Teatro San Martín Gentileza/GCBA

La Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce se presentará el jueves 20 de agosto a las 20 en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín.

Bajo la dirección musical de Víctor Lavallén, la decimoctava camada de jóvenes intérpretes compartirá el escenario con Néstor Marconi, José “Pepe” Colángelo y Horacio Cabarcos.

El programa recorrerá los estilos de Troilo, Di Sarli, D’Arienzo y Pugliese, junto con obras de Lavallén, Colángelo, Marconi, Emilio Balcarce y Leopoldo Federico.

La entrada será gratuita con reserva previa.

Cómo reservar entradas

Ingresar a la página oficial del concierto.

Seleccionar la opción Entradas .

. Acceder al sistema del Complejo Teatral de Buenos Aires.

Elegir las localidades disponibles y completar la reserva.

¿Dónde? Av. Corrientes 1530, San Nicolás.

Milonga en El Plata: orquesta, clase abierta y exhibiciones

El Cine Teatro El Plata recibirá dos nuevas ediciones de Milonga en El Plata, los viernes 21 y 28 de agosto a las 19.

La propuesta, coordinada por Poly Pérez, incluirá músicos en vivo, DJ de milonga, parejas de exhibición y una clase abierta para personas que quieran iniciarse en el baile o perfeccionar su técnica.

La entrada será libre y gratuita, sin reserva previa informada y sujeta a la capacidad del espacio.

¿Dónde? Av. Juan Bautista Alberdi 5765, Mataderos.

Cuándo es Tango BA Festival y Mundial 2026

El Festival sumará conciertos, clases, exhibiciones, encuentros con artistas y presentaciones de orquestas en diferentes barrios Gentileza/GCBA

La programación general de Tango BA Festival y Mundial se desarrollará del 19 de agosto al 2 de septiembre. La competencia reunirá a bailarines de distintos países en las categorías Tango de Pista y Tango Escenario.

El Festival sumará conciertos, clases, exhibiciones, encuentros con artistas y presentaciones de orquestas en diferentes barrios. Entre las sedes anunciadas se encuentran la Usina del Arte, el Centro Cultural Recoleta y el Centro Cultural 25 de Mayo.

La grilla completa y las condiciones de acceso a cada actividad se publicarán en el sitio oficial de Tango BA.

Actividades en el Museo Casa Carlos Gardel y Bares Notables

Durante agosto, el Museo Casa Carlos Gardel realizará encuentros de coleccionistas, performances de baile y charlas relacionadas con la exposición “Gardel: lo real, lo simbólico y lo imaginario”, de Jorge Muscia.

Además, doce Bares Notables de Buenos Aires participarán con espectáculos musicales especiales. La publicación oficial anticipa ambas propuestas, aunque no detalla las fechas, horarios, establecimientos participantes ni modalidades de ingreso.

¿Dónde? Museo Casa Carlos Gardel, Jean Jaurés 735, Abasto.