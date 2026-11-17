MADRID.— Confusión. Incomodidad. Mezcla. Estos son algunos de los conceptos que evocan esa voz del lunfardo rioplatense tan contundente como lo es “menesunda”. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía albergará desde mañana y hasta el 8 de marzo una retrospectiva que recorre la obra de Marta Minujín y, entre ellas, presenta la performance inmersiva creada en 1965 llamada La Menesunda.

La Menesunda según Marta Minujín, tal es su nombre completo [La Menesunda fue creada por Minujín junto a Rubén Santantonín, quien falleció en 1969], es una exposición que recorre los grandes hitos de Minujín a lo largo de su extensa trayectoria y propone también al visitante ingresar en la instalación performática integrada por 11 salas donde se accede a un umbral sensorial, donde también se encontrará con algunos performers, como una pareja que lee en su cama o una maquilladora deseosa de empolvar a quien encuentra en su paso.

Una maquilladora recibe al visitante de "La Menesunda" MNCARS_Lola Hernando Robles - Museo Reina Sofía

La artista argentina destacaba su alegría de que su obra compartiera el espacio con el Guernica, de Pablo Picasso. El Reina Sofía posee algunas piezas de Minujín, entre ellas, Amor a primera vista, ese juego de colchones entrelazados y pintados de muchos colores. Esta es la segunda exposición en el Reina Sofía en este año que le rinde homenaje a la obra de un artista argentino: primero fue Alberto Greco; actualmente es Minujín; y en breve será el turno de Fernanda Laguna.

Aunque fueron apenas 15 días los que se exhibió La Menesunda en 1965, creada por Minujín y Santantonín, con la colaboración de Floreal Amor, David Lamelas, Leopoldo Maler, Rodolfo Prayón y Pablo Suárez, el ruido y el eco aún retumban en la historia de los happenings. Recordaba la artista las tres cuadras de cola, desde la puerta del Instituto Di Tella hasta la avenida Córdoba, en las que los curiosos aguardaban su turno para ingresar, de manera individual por ese paseo sinestésico. “En Buenos Aires fue un escándalo. En las revistas populares y del corazón, como Gente, decían de nosotros que éramos locos o tarados. Un crítico muy importante escribía cosas cercanas al insulto”. En cambio, con el devenir de las décadas, estas voces fueron cambiando su perspectiva y opinión: “Las críticas han sido luego sorprendentemente buenas. Todas buenas. Pasaron muchos años y cambió la cabeza de las personas”, decía hoy en la presentación a la prensa.

Una de las salas que albergan la retrospectiva de Marta Minujín en el Museo Reina Sofía MNCARS_Lola Hernando Robles - Museo Reina Sofía

“La obra condensó muchas de las inquietudes que agitaban las vanguardias de los años sesenta: la irrupción de la cultura de masas, la incorporación de los medios de comunicación al lenguaje artístico, el protagonismo del espectador y la idea de que el arte podía ser una práctica compartida. También ofrecía, de manera pionera, la posibilidad de «entrar» en la mente de una artista y experimentar su universo sensorial desde dentro. Su radicalidad transformó para siempre la manera de concebir una exposición y anticipó formas de producción que hoy siguen definiendo buena parte del arte contemporáneo”, explica el programa de la muestra que promete convocar a un gran número de visitantes.

Victoria Noorthoorn, directora del Museo Moderno, contó a LA NACION cómo fue ese proceso exhaustivo, “casi detectivesco” de recrear La Menesunda en 2015en 2015, un revival en un espacio de 400 metros cuadrados del primer piso del museo. “Cuando llegué en 2013 al museo, me reuní con Marta y le dije que tenía carta blanca en el museo, porque le debíamos una gran exposición. Empezamos a trabajar en un proyecto muy ambicioso, El gol, y un día me llama y me dice que había cambiado de opinión. Me dijo una frase mágica: «Me gustaría volver a ver La Menesunda». Como directora de un museo creo que uno tiene que colaborar a cumplir los sueños de los grandes artistas del mundo”. Noorthoorn recordó cómo se empezó a realizar una minuciosa reconstrucción de los planos de La Menesunda, con un equipo técnico liderado por Iván Rosler, y Pino Monkes, jefe de Conservación del museo.

La muestra propone un recorrido individual por curiosos salones plagados de estímulos sensoriales MNCARS_Lola Hernando Robles - Museo Reina Sofía

“El arte está por encima de todo, de la política. Todos tienen acceso al arte. Este arte inmersivo, precisamente en un museo, donde la gente contempla, hace que el museo se convierta en contemporáneo, porque la gente tiene la posibilidad de entrar y de vivir sensaciones nuevas”, destacaba su propuesta Minujín en la rueda de prensa a la que llegó una hora más tarde. “Esta instalación de instalaciones sigue invitando a entender el arte no como un objeto distante de contemplación, sino como un acontecimiento que solo existe plenamente cuando es vivido; una experiencia estética con efectos en la subjetividad de quien la recorre”, explicaba Manuel Segade, director del Museo Reina Sofía y curador de la retrospectiva.

Un periodista español le consultó a la artista sobre actualidad argentina: “¿La motosierra de Milei afecta a La Menesunda?”. “No, nada que ver porque a Milei no le interesa el arte ni la cultura”, dijo la artista escueta y contundente. También se refirió a la política migratoria de Donald Trump a la hora de hablar de los grandes mitos de la actualidad, como la Estatua de la Libertad. “Hoy la gente está en contra de la inmigración en Estados Unidos; este no es el momento para hacer una obra como La caída de los mitos universales, pero ya la podremos hacer”, dijo la artista de 84 años.

Rockstar de las performances, La Menesunda, recala en la capital española en el marco de su gira europea. El Museo Moderno de Buenos Aires, en coproducción con Tate Liverpool, ya presentó la muestra en el Copenhagen Contemporary, de Dinamarca, y en 2028 se despedirá de su gira en el Tate Museum de Liverpool. En 2019 se presentó en el New Museum de Nueva York.

En el recorrido documental por los happenings, performances y acciones participativas que desarrolló Minujín entre 1963 y 1985, se encuentran en esta retrospectiva Simultaneidad en simultaneidad (1966), Soft Gallery (1973), El pago de la deuda externa con choclos (1985), realizada en colaboración con Andy Warhol, o la serie La caída de los mitos universales con obras como El Obelisco de pan dulce (1979) y El Partenón de libros (1983).