escuchar

No apoyar los codos sobre la mesa. No hacer ruidos. No tomar tanta gaseosa. Un vaso tiene que alcanzar para la toda la comida. Comer. Comer todo lo que esté en el plato. No agarrar así el tenedor, la punta va contra la mitad de la palma. No beber con sorbete. No contestar. Comer y callarse. La servilleta, sobre la falda.

A esa edad camisa con cuello y volados. Zapatos con hebilla. No reprobar ni un examen. Nunca mancharse. No llevar el pelo suelto. Ponerle gomina al jopo. No arrugar el vestido en el tobogán antes de ir a la cita con el médico. No bostezar así.

Tomar la comunión. Tragar la hostia. No toser. No llorar en púbico. No jugar tanto con el family game. Un día sí un día no. No faltar al colegio. Agarrar bien la lapicera. Hacer bien la letra manuscrita. No manchar con tinta. No tener faltas de ortografía. No usar la calculadora. No correr en los recreos. No repetir de grado. No tener amonestaciones. No ratearse. Encuadernar los libros. Usar calzas cortas solo si la temperatura pasa los 25 grados.

Saludar siempre con un buenos días o un buenas tardes. Entrar a cualquier lugar y saludar. No quejarse, no queda bien. No llegar tarde. Se llega puntual o antes. No hablar de plata. No gastar mucha plata.

No depilarse hasta que toque. No usar perfume hasta que toque. No usar pendientes hasta que toque. No usar reloj de pulsera hasta que toque. No explotarse los granitos porque dejan la cara marcada, ¿quién quiere tener la cara marcada? No vestirse con la ropa que está de moda, vestirse con la ropa que conviene. Solo se usa lo que luce bien. Eso no. Eso no. Eso no. Tampoco. La pollera tan corta no. La remera tan escotada no. Ese zapato de taco es demasiado alto.

No comer tantas galletitas, no comer tantas golosinas. Controlar los desbordes. Bañarse todos los días. No llamar la atención.

Usar bikini a partir de los 15 años. Usar remeras con la cara de los músicos favoritos a partir de los 15 años. No escuchar música a un volumen tan alto. Los dientes se llevan parejos. Viajar en el asiento de atrás. No teñirse el pelo, no esmaltarse las uñas, no maquillarse hasta que se llegue a esa edad en la que sí, a todo sí. A casi todo sí. No salir todos los fines de semana. No volver después de las dos de la mañana. No tomar bebidas con alcohol. No fumar. No probar el cigarrillo. No estar ni cerca de fumar.

No hacer terapia. No gritar. No pelear. No discutir. Aceptar. No es no. Novios todavía no. Tatuajes por supuesto que no. No mostrar la panza. La bombacha tiene que ser vedetina y el corpiño sin relleno. No ser ordinaria. Que no se vea el bretel. No dormir en casa ajena.

No tomarse un año sabático, del secundario derecho a la facultad. No estudiar algo que no genere dinero. No reprobar. No recursar. Entender todo. No manejar tan pronto. No trabajar antes de recibirse. No tardar en recibirse. Estudiar abogacía. Estudiar ingeniería. Estudiar medicina. Estudiar contabilidad. Estudiar los fines de semana.

No irse a vivir lejos. Almorzar con la familia. Barrer el piso. Hacer la cama todos los días. Cocinar. La comida rica es la casera. Ir al cementerio. Llevar siempre las flores. Llevar siempre los zapatos limpios. Llevar un pañuelo encima.

No olvidar los documentos. No perder los anteojos. Nunca perder nada. Taparse las ojeras. Calzarse el mocasín con calzador. Usar talco. Usar cremas. Oler perfecto. Esconder las arrugas. Desmaquillarse. Abrocharse la camisa hasta el último botón. Usar cinturón. No cortarse el pelo así. Entender que el pelo tiene sus momentos. Dejárselo largo mientras se puede, a partir de los 50 se lleva corto. No ser ridículo. No ser ridícula. Las canas se tiñen. No tomar tanto sol. No son buenos los excesos.

Guardar la comida en tuppers. Casarse. Tener hijos. Lavarse los dientes. Irse a dormir temprano.

Temas OpiniónManuscrito