El escritor mexicano Guillermo Arriaga ha sido galardonado hoy con el Premio Alfaguara de novela 2020, dotado con 175.000 dólares y una escultura de Martín Chirino, por la obra Salvar el fuego, presentada con el título El león detrás del cristal y bajo el seudónimo de Isabella Montini.

El jurado, presidido por el escritor Juan Villoro, y compuesto por las también escritoras Laura Alcoba y Edurne Portela, el periodista y poeta Antonio Lucas, el librero de La Buena Vida (Madrid), Jesús Rodríguez Trueba, y Pilar Reyes (con voz pero sin voto), directora editorial de Alfaguara, ha declarado ganadora la novela por unanimidad.

"Un premio no es un certificado de calidad absoluta ni de inmortalidad, pero representa una ventana en medio de la oscuridad para que la gente se asome a esa ventana. Es simplemente decir, detrás de esta ventana hay algo que vale la pena", destacó el presidente del jurado durante el evento.

Según contó el escritor tras el anuncio del premio a través de una videoconferencia, escribir el texto le llevó cuatro años y medio. Sin saber bien de que trataba, ni cómo lo iba a armar, ni tampoco el final, fue improvisando y aplicando ideas de lo que le pasaba cada día. Y así se fueron uniendo las piezas.

"Es una novela polifónica que narra con intensidad y con excepcional dinamismo una historia de violencia en el México contemporáneo donde el amor y la redención aún son posibles. El autor se sirve tanto de una extraordinaria fuerza visual como de la recreación y reinvención del lenguaje coloquial para lograr una obra de inquietante verosimilitud. Los distintos planos narrativos tienen como hilo conductor el cuerpo humano, motivo de celebración y expuesto a numerosos excesos", dijo el jurado en el comunicado de prensa.

Salvar el fuego y palabras del autor

Marina, una mujer casada, con tres hijos, con una vida familiar resuelta, coreógrafa de cierto prestigio, se ve involucrada en un amorío improbable con un hombre impensable. Salvar el fuego retrata dos Méxicos completamente escindidos uno del otro, en los que Marina, que pertenece a la clase social más alta, se vincula con un hombre al extremo de la sociedad. Esta es una novela que retrata las contradicciones de un país y las contradicciones más hondas de la naturaleza humana. Es una novela de amor y es una novela que al final termina por brindar esperanza.

"En el amor siempre todo es posible", dijo el galardonado durante el evento. "Es la fuerza que termina por salvar el tejido social, sobre todo en sociedades desgastadas. El amor en todas sus manifestaciones, es una probabilidad de redención. El amor es uno de los temas fundamentales de la literatura y es un tema que me preocupa. Se puede dar en cualquier circunstancia e incluso en las menos esperadas. Toda mi obra es una reflexión sobre el amor, más que sobre la violencia y sobre la muerte", contó.

"Decía Sábato que uno no elige las obsesiones, sino que las obsesiones te eligen a ti", sostuvo Arriaga y destacó su obsesión por ese amor profundo hacia su país, ese amor que se traduce en entender las contradicciones.

"La vida es una suma de circunstancias bastante caóticas. Quiero reflejar en mi novela eso que decía Ortega y Gasset: "Yo soy yo y mi circunstancia". ¿En qué medida somos nosotros y en qué medida somos nuestra circunstancia? Siempre me impresionó esa frase", dijo.

Palabras del jurado durante la entrega de premios

"Es una novela de enorme intensidad que nos ha cautivado a todos. Son páginas que se leen de manera trepidante y apasionante. Nos reflejó un México de muchas capas, de muchos estratos sociales -dice el presidente del jurado, Juan Villoro, durante el evento-. Una de las riquezas, como lector mexicano que soy, es ese contraste entre el mundo de las cárceles, el crimen organizado, y al mismo tiempo el mundo del arte, la sofisticación intelectual, de esferas económicas que están distanciadas de la realidad más cruda de México".

"Multiplicas las posibilidades del lenguaje de forma impactante. He aprendido muchísimo leyéndote", le dijo desde España Edurne Portela a Arriaga. "Cada voz está perfectamente diferenciada. El lenguaje se transforma y se plasma en esa narrativa" agregó, y recalcó la capacidad del autor ganador de recrear los mundos que muestra en su novela -el ambiente carcelario, la alta burguesía, cómo a corrupción entra en todos los aspectos de la vida mexicana- a través de un lenguaje minucioso, cuidado y evocador.

A Laura Alcoba le impactó la energía del texto. "Creo que lo mas impactante es la capacidad que tienes desde las primeras líneas, de hacer imágenes para el lector. Ese trabajo del lenguaje es una linea muy fuerte del libro", destacó.

"Muestra la posibilidad del individuo de luchar contra su pasado y contra su destino. Es una defensa del la individualidad y del valor del individuo", destacó Antonio Lucas.

Pilar Reyes lo felicitó y le agradeció al jurado: "Ha sido un enorme privilegio conversar sobre siete novelas que se han analizado en profundidad, en una conversación fecunda sobre la literatura", sostuvo. "Siento que la literatura en español goza de muy buena salud. Este es otro motivo para brindar y celebrar".

Obras pasadas

Guillermo Arriaga ha publicado las novelas Escuadrón Guillotina (1991), Un dulce olor a muerte (1994), El búfalo de la noche (1999) y El Salvaje (2016), Premio Mazatlán de Literatura 2017 al mejor libro del año, y la colección de cuentos Retorno 201 (2006). Su obra ha sido traducida a dieciocho idiomas. Escribió las películas Amores perros, 21 gramos y Babel -que forman una trilogía que apostó por la narrativa no lineal y que reflexiona sobre el peso de la vida por encima de la muerte- y Los tres entierros de Melquiades Estrada, que recibió el premio al mejor guion en el Festival de Cannes 2005. En 2008 presentó su ópera prima como director: The Burning Plain. Recientemente produjo y coescribió Desde allá, primera película iberoamericana que ha ganado el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia.

Lo que la crítica dijo sobre el autor

El mexicano Guillermo Arriaga no es solo un escritor de la gran pantalla sino un narrador de raza, cuyas obsesiones vitales dejan honda huella en el lector. MATÍAS NÉSPOLO, El Mundo

Un autor absolutamente único GUADALUPE NETTEL

Uno de los autores contemporáneos más potentes, intensos y originales de la literatura en idioma español El Exprés (México)

Uno de los escritores más potentes, intensos y originales de la literatura contemporánea sinembargo.mx

Arriaga demuestra ser gran director a la par que gran escritor ROBERTO PIORNO, Guía del Ocio

El jurado

Juan Villoro-escritor y presidente del jurado-(Ciudad de México, 1956).

Narrador, ensayista y cronista, es una de las voces más reconocidas de la literatura mexicana actual. Autor de las novelas El disparo de argón, Materia dispuesta, El testigo -Premio Herralde-, Llamadas de Ámsterdam yArrecife; de los libros de relatos La noche navegable, Albercas, La alcoba dormida, La casa pierde -Premio Xavier Villaurrutia-,Los culpables -Premio Antonin Artaud-y El Apocalipsis (todo incluido); de los ensayos literariosEfectos personales -Premio Mazatlán de Literatura-,De eso se trata, El ojo en la nucayLa utilidad del deseo; de libros de viajes,crónicas de fútbol, relatos juveniles, obras de teatro y recopilaciones de artículos.Además de los mencionados, ha recibido numerosos premios por su labor pe-riodística, el Premio Iberoamericano José Donoso 2012 por el conjunto de su obra y el Premio Liber2019 al autor hispanoamericano más destacado.

Juan Villoro, presidente del jurado del Premio Alfaguara de Novela 2020 Crédito: Gentileza de Penguin Random House Grupo Editorial

Laura Alcoba-escritoray traductora-(La Plata, 1968).

Escritora en lengua francesa, se trasladó a los diez años de Argentina a París, donde reside desde en-tonces. Se licenció en Letras en l'École Normale Supérieure. Actualmente ejerce la docencia en la Université Paris X Nanterre y también se dedica a la traducción. Es autora de las reconocidas novelas La casa de los conejos, Jardín blanco, Los pasa-jeros del Anna C., El azul de las abejas y La danza de la araña,todas ellas publica-das originalmente en francés por la editorial Gallimard. Sus libros han sido traducidos al castellano, alemán, inglés, serbio, italiano y catalán. Como traductora, llevó al francés las novelas de Selva Almada, Yuri Herrera y Fernanda Melchor. Trabajó como editora responsable de la literatura de lengua española, catalana y portu-guesa en Éditions du Seuil. En mayo de 2020 Alfaguara publicará, por primera vez íntegramente en español y en un solo volumen, su Trilogía de la casa de los conejos,que recoge lasnovelas La casa de los conejos, El azul de las abejasyLa danza de la araña, publicadas originalmente en francés con gran éxito entre los lectores.

Laura Alcoba, integrante del jurado del Premio Alfaguara de Novela 2020 Crédito: Gentileza de Penguin Random House Grupo Editorial

Antonio Lucas-periodista y poeta-(Madrid, 1975).

Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, director de La Esfera de Papel,suplemento cultu-ral deEl Mundo, colabora también con RNE y Onda Cero. Es autor de los libros de poesía Antes del mundo-accésit del Premio Adonais-, Lucernario-Premio Ojo Crítico de Poesía 2000-, Las máscaras, Los mundos contrarios-Premio Internacional Ciudad de Melilla-, Los desengaños-Premio Loewe-, Fuera de sitio. Poesía 1995-2015 y Los desnudos -Premio de Poesía Generación del 27 en 2019-. También ha escrito obras sobre arte -Soledad Lorenzo: una vida en el arte, Manolo Valdés: esculturas,y distintos textos para catálogos de artistas como José María Sicilia, José Manuel Ballester y David Rodríguez Caballero, entre otros-, el libro de perfiles literarios Vidas de santos y los ensayos Poesíay Periodismo y literatura.

Antonio Lucas, integrante del jurado del Premio Alfaguara de Novela 2020 Crédito: Gentileza de Penguin Random House Grupo Editorial

Edurne Portela-escritora-(Santurtzi, 1974).

Licenciada en Historia por la Uni-versidad de Navarra y doctora en Literaturas Hispánicas por la University of North Carolina, ha sido profesora titular de Literatura en Lehigh University (Pensilvania) hasta 2015. Como parte de su investigación académica, publicó numerosos artículos y el ensayo Displaced Memories: The Poetics of Trauma in Argentine Women Writers. Es autora, además, del ensayo El eco de los disparos: cultura y memoria de la violen-cia,y de las novelas Mejor la ausencia-Premio 2018 al mejor libro de ficción del Gremio de Librerías de Madrid-y Formas de estar lejos.Ha realizado, junto con José Ovejero, el documental Vida y ficción(2017). Tiene una columna dominical en El País,participa regularmente en Radio Nacional de España y ha colaborado con otros medios como El Correo/Diario Vasco y La Marea.

Jesús Rodríguez Trueba-librero-(Madrid, 1968).

Codirector de Plot Edicio-nesy responsable de la Librería La Buena Vida, Premio Librería Cultural 2018. Cola-bora semanalmente en Viaje alfin de la nochede RNE.

Jesús Rodríguez Trueba, integrante del jurado del Premio Alfaguara de Novela 2020 Crédito: Gentileza de Penguin Random House Grupo Editorial

Pilar Reyes (con voz pero sin voto) -editora-(Bogotá, 1972).

Directora de la División Literaria de Penguin Random House Grupo Editorial, integrada por los sellos Alfaguara, Lumen, Debate, Taurus, Literatura Random House, Reservoir Books y Caballo de Troya.

Pilar Reyes integrante del jurado del Premio Alfaguara de Novela 2020 (con voz pero sin voto) Crédito: Gentileza de Penguin Random House Grupo Editorial

El premio

Alfaguara, sello fundado en 1964 y que for­ma parte de Penguin Random House Gru­po Editorial, ha tenido siempre la vocación de unir la literatura en español constru­yendo un camino de doble sentido para los libros publicados a ambos lados del Atlán­tico. El Premio Alfaguara responde a este objetivo editorial y cultural. Fue creado en 1965 y relanzado en 1998 por el perio­dista y escritor Juan Cruz, que ocupó la dirección literaria de Alfaguara entre 1992 y 1998, y en estos veintitrés años de anda­dura más de 2.100.000 de lectores han po­dido disfrutar de las obras ganadoras, que han destacado cada año por su alta cali­dad literaria.

En esta convocatoria se han recibido 602 manuscritos, de los cuáles 281 han sido remitidos desde España, 94 desde Argentina, 86 desde México, 57 desde Colombia, 32 desde Estados Unidos, 19 desde Chile, 18 desde Uruguay y 15 desde Perú.