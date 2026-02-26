Borges, Mafalda y Klemm: el Recoleta triplica su apuesta para seguir rompiendo récords de público

La asistencia masiva parece asegurada. El Centro Cultural Recoleta probablemente volverá a cerrar el año con cifras récord de público, ya que los protagonistas de las principales muestras de 2026 serán tres grandes iconos de la cultura argentina: Jorge Luis Borges, Federico Klemm y Mafalda.

“Llegamos a marcas de visitantes que no se registraban desde fines de los años 90. Solo en noviembre vinieron 110.000 personas, y en enero de este año tuvimos un 50 por ciento más de público que en 2025 y 2024”, dijo hoy con orgullo Maximiliano Tomas, director de la institución durante los últimos dos años, antes de presentar a la prensa la programación anual.

La programación interdisciplinaria logra una convocatoria masiva Gentileza Centro Cultural Recoleta

La variedad de una oferta que abarca diversas disciplinas se cuenta entre las claves de ese éxito según opinó a su lado la ministra de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes. “El Recoleta se constituye en el centro de todas esas diferentes expresiones, dándole un espacio a cada una –señaló la funcionaria-. Eso creo que le da esta vida y este dinamismo que el porteño encuentra cada vez que viene. A veces, específicamente a buscar algo y a veces viene también desprevenido, porque sabe que acá va a encontrar algo que lo va a sorprender, lo va a movilizar, lo va a conmover”.

Gabriela Ricardes y Maximiliano Tomas en el lanzamiento de la programación 2026 Gentileza Centro Cultural Recoleta

En el auditorio El Aleph, lugar ideal para anunciar la conmemoración de las cuatro décadas de la muerte de Borges, ambos destacaron también la gran convocatoria de extranjeros: de casi 800.000 personas que ingresaron en 2025, más de 30.000 llegaron desde otros países. Mientras que estos últimos deben pagar una entrada de seis mil pesos, los residentes pueden pasar sin cargo desde el mediodía hasta las 21.

Jorge Luis Borges, el autor argentino más universal, retratado por Aldo Sessa Aldo Sessa

El interés de los turistas seguramente se expandirá con la muestra que se dedicará desde el 21 de mayo en la sala Cronopios al autor argentino más universal. Curada por Rodrigo Alonso y Daniel Fischer con la colaboración de varios críticos e investigadores, incluirá documentos inéditos y objetos personales aportados por la fundación que lleva su nombre. Otras formas de cruzar los límites de la literatura y conocer más a fondo la personalidad del escritor se ofrecerán a través de una retrospectiva cinematográfica de uno de los directores que él más elogió, Josef von Sternberg, y del ciclo “Fervores y caprichos musicales de Borges”, con los temas que le gustaban y los que “aborrecía”.

Mafalda tendrá su muestra inmersiva y saldrá de gira global Disney+

Habrá que ver si la sopa, comida odiada por Mafalda, se gana también un lugar en la exposición inmersiva que tomará en octubre la posta de Cronopios. Gracias a una iniciativa público-privada, sorprenderá con proyecciones animadas, mapping, realidad virtual, espacios de juegos interactivos y pantallas con animaciones de los célebres personajes creados por Quino. Desarrollada durante dos años y medio por un equipo que trabajó desde la Argentina, España y Gran Bretaña, esta propuesta taquillera continuará durante seis meses antes de salir de gira por el mundo.

El legado del excéntrico Federico Klemm seducirá a otro tipo de público Gentileza de la Fundación Klemm y de la gerente de Colección, Archivo y Programas Públicos, Cintia Mezza

Otro tipo de público será el que convoque desde abril Federico Jorge Klemm, audaz artista, mecenas, coleccionista, performer y figura central de la escena cultural y mediática argentina. Una muestra antológica coproducida con Fundación Klemm y curada por Federica Baeza, Guadalupe Chirotarrab y Santiago Villanueva reunirá más de noventa obras y dialogará con otras exhibiciones y performances emblemáticas, algunas de las cuales se alojaron en el Recoleta durante los años 90 y 2000.

Mauro Guzmán tendrá una muestra individual Gentileza Centro Cultural Recoleta

La programación de artes visuales, a cargo de Javier Villa, Carla Barbero y Verónica Otero, incluirá además muestras dedicadas a los argentinos Liv Schulman, Mauro Guzmán y Eduardo Molinari y a dos extranjeros -Marco Giordano e Isidoro Valcárcel Medina-, así como a los artistas seleccionados en la convocatoria anual, abierta y federal. En la Sala Histórica se rendirá a las artistas Mireya Baglietto y Renata Schussheim.

Liv Schulman es más reconocida en la escena internacional que en su propio país Gentileza @koekart studio.jpeg

Otros hitos de 2026 serán la Bienal de Arquitectura, en septiembre; una nueva edición de la muestra de fotoperiodismo internacional World Press Photo, en noviembre, y el estreno de Quimera, ejercicio escénico en cinco visiones sonoras, a cargo del gran coreógrafo Oscar Araiz.