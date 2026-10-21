“Hago asociaciones no libres, sino libertarias”: la escritora Victoria Liendo comparó las revueltas en Francia con el kirchnerismo

“Francia te kirchneriza, te hace sentir ese resentimiento que decís ‘voy a romper todo, voy a quemar París’”, dijo ayer la escritora Victoria Liendo (Buenos Aires, 1981) en una entrevista con la periodista María O’Donnell para el ciclo de streaming 540°, en el que participaba el periodista José Natanson. Liendo es doctora en Letras y autora de Besos, no: “Mi novela es contra Francia, básicamente”, sintetizó antes de referirse a las violentas protestas juveniles en ciudades francesas, el kirchnerismo e incluso a la expresidenta Cristina Kirchner (“está muerta”, aseveró; “políticamente”, acotaron sus interlocutores).

Liendo se doctoró en Letras por la Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, con una tesis sobre las obras de Victoria Ocampo y Witold Gombrowicz. Entre 2011 y 2020, enseñó lengua y cultura latinoamericanas en la Université Paris-Est Créteil. De regreso al país, colaboró en la revista digital Seúl y se desempeña como editora. Próximamente, publicará un nuevo libro en un sello independiente que saldrá a la luz en noviembre. En diálogo con LA NACION, había dicho que tenía varios inéditos. Es hija del abogado Horacio Tomás Liendo, que acaba de publicar Dinero estable, y madre de un niño.

“Mi madre me puso Victoria por Ocampo; me enteré hace poco. Aprendí a leer a Victoria Ocampo en esos libros que, como eran de mi madre, no me parecían que fueran de alguien importante”, contó.

Victoria Liendo, María O'Donnell y José Natanson Captura de video

“Yo soy profundamente antikirchnerista, al kirchnerismo no lo puedo entender desde otro lugar porque no entiendo cómo no lo criticarían quienes creyeron en semejante proyecto viendo lo que fue, es imposible no criticarlo”, les dijo a sus interlocutores. También hizo críticas al avance del islamismo en alianza con la izquierda en Francia. “Ni loca voto a [Jean-Luc] Melenchon”, sostuvo en el programa.

“Me da pena Francia, le pedimos tanto –dice Liendo a este diario–. Es tan fácil odiarla y a la vez es tan difícil amar a los franceses. Desde ya que los chicos protestan porque están como el culo, porque la economía no los incluye y esperan una Francia que no sé si existe ya. Es, además, un conflicto generacional porque los padres de estos chicos tuvieron una realidad de ascenso social y ellos se encuentran en un pantano del que no sé cómo van a salir”.

Admitió que a veces dice cosas “gorilonas, muy suelta de cuerpo”. “Si lo que importaban eran los principios del modelo kirchnerista, cuando se ve lo que pasó, la gente se hubiera sentido estafada porque esos principios desaparecieron –explica–. Pero si lo que los movía era el resentimiento, no importa lo que hizo el kirchnerismo, porque el resentimiento nunca se muere. No digo que Francia se haya kirchnerizado, sino que a mí me kirchneriza: viviendo en Francia, me identifiqué con los black blocs, quería salir a romper todo porque sentía la diferencia entre los que estaban adentro y yo, porque me marcaban la diferencia con ellos; los franceses se sienten superiores y tal vez lo sean en algunos aspectos. Pero en París me sentía más cómoda e identificada imaginariamente con los jóvenes pobres y los árabes musulmanes que con mi marido francés y sus amigos. No sé si entendió lo que dije en el programa de María, porque yo hago asociaciones no libres sino libertarias, voy de un lado a otro”.

Los kukas entran en cortocircuito al ser expuesto a lo que son. Son como todo socialista, la representación viva del odio, el resentimiento, el robo y el trato desigual ante la ley. No son los únicos que padecen este mal pero, son de los más destructivos.

CIAO! https://t.co/42J75geFHw — Javier Milei (@JMilei) October 21, 2026

El clip en el que Liendo se refiere a la “kirchnerización” y Francia se viralizó en redes sociales, con reposteos y comentarios de periodistas y escritores de un lado y otro de la grieta, como Gustavo Noriega, Sol Montero, Pablo Flores, Marcela Feudale, Quintín, Eugenia Mitchelstein, Nicolás Tereschuk y Malena Pichot.

Ella no puede entender el kirchnerismo y muchos no entendemos cómo el abuelo

aceptó ser ministro de la dictadura de Videla q secuestro, torturo y asesino. ¿No será más grave? https://t.co/gxHLnqhygL — Marcela Feudale (@SoyFeudaleM) October 21, 2026

Hasta el presidente Javier Milei intervino en el debate al repostear un mensaje donde se presenta a la escritora como “Chadliendo” y “verdugo de [Alejandro] Bercovich”.

El efecto @liendovictoria: le da a los K y los K vienen por más. Divertidísimo. — El fantasma de Quintín (@FantasmaQuintin) October 21, 2026

“Los kukas entran en cortocircuito al ser expuesto a lo que son. Son como todo socialista, la representación viva del odio, el resentimiento, el robo y el trato desigual ante la ley. No son los únicos que padecen este mal pero, son de los más destructivos. CIAO!”, escribió Milei desde España, donde dispone de más tiempo del previsto antes de iniciar el viaje debido a algunas cancelaciones de encuentros con sus aliados políticos.

sobre el tema del día, francia y el resentimiento, tengo algo para decir: ¿por qué los jubilados no pueden comprar medicamentos y un mísero kilo de carne? — Facundo Milman (@FacundoMilman) October 21, 2026

La “kirchnerización de Francia” despertó reacciones a favor y en contra, muchas humorísticas y también algunas indignadas, en sintonía con la época.