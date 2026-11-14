Herederos judíos ponen en jaque la subasta del Van Gogh de la colección Blaquier Arrieta valuado en US$ 180 millones

A pocos días de que rompa récords en subasta pública la obra maestra de Van Gogh que por cinco décadas estuvo en suelo argentino, un reclamo detiene el martillo en el aire: una familia judía reclama que Castaños en Flor fue expoliado por los nazis antes de que una galería la vendiera a la familia Blaquier Arrieta. Piden que se retire de la venta y se analice su procedencia.

La obra integra el lote Legendary, que reúne a doce obras maestras de la colección que reunieron de Nelly Arrieta y Carlos Pedro Blaquier y que ahora, el 18 de noviembre, sus herederos ofrecen al mejor postor, después de haberlas mostrado a posibles compradores en Londres, Taipéi, Hong Kong y París. El conjunto tiene un valor estimado en US$ 450 millones y recorre la evolución del impresionismo y el posimpresionismo, con obras de momentos cumbre en la carrera de sus autores. Arlequin, de Paul Cézanne, le sigue en valor, con US$ 120 millones, por ser considerada entre “las pinturas más magníficas y enigmáticas de toda su obra”. Cien millones más suman las otras diez pinturas de Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Claude Monet, Paul Gauguin, Alfred Sisley, André Derain, Henri de Toulouse-Lautrec y Maurice de Vlaminck.

El Van Gogh en la mira está valuado en US$ 180 millones captura

El Van Gogh de 1890 tiene el precio estimado mayor del lote, US$ 180 millones, el más alto jamás alcanzado en las subastas de arte de esta temporada, y sentará un récord en subasta por una obra de Van Gogh si llega a alcanzarlo. El récord actual del artista holandés en subasta, de US$ 117,2 millones , fue establecido en 2022 por Christie’s (o unos 133 millones de dólares en la actualidad).

Pero antes hay que resolver esta cuestión que sale a la luz en un artículo de The New York Times, que afirma que el cuadro se vendió en Ámsterdam antes de la Segunda Guerra Mundial. Gunnar Schnabel, abogado de los herederos en Berlín, instó a Sotheby’s a demostrar sin lugar a dudas que el cuadro se vendió a precio de mercado en 1936 y que la familia “habría querido realizar la venta incluso sin el dominio nazi”.

El ultimatum llegó por mail el 12 de noviembre a Marco Toracca, jefe del departamento de restitución de Sotheby’s, según informa el diario newyorkino, con el ofrecimiento de “trabajar para lograr una solución justa y equitativa en el espíritu de los Principios de Washington de 1998″, directrices internacionales diseñadas para ayudar a las instituciones y los gobiernos que gestionan obras de arte confiscadas o saqueadas por los nazis.

Ante la noticia, LA NACION consultó con los Blaquier. La respuesta llega en un comunicado: “La familia Blaquier es propietaria legítima de la obra Châtaigniers en fleurs desde hace más de 50 años y asume con absoluta conciencia la revisión de la procedencia de las obras de arte, reconociendo la importancia de atender las sensibilidades históricas vinculadas a la época nazi y sus víctimas”, comienza. Enumera aspectos de rigor histórico y legal, como que son compradores de buena fe, que no existen reclamos previos y que nunca escondieron la obra, sino que tuvo plena visibilidad pública: “La familia Blaquier adquirió, de buena fe la obra en una galería de primer nivel internacional hace más de 50 años. Durante las numerosas décadas en que la pintura ha formado parte del patrimonio de la familia, los herederos de la familia Fischer jamás formularon reclamo alguno ni formal ni informal ante los propietarios. Lejos de tratarse de una pieza oculta o fuera del circuito artístico, Châtaigniers en fleurs ha estado expuesta públicamente en diversas oportunidades a lo largo de los años”.

De todas formas, están abiertos al diálogo: “No obstante la solidez de sus títulos de propiedad y la inexistencia de elementos que acrediten una venta bajo coacción, la familia mantiene su firme disposición a sostener un diálogo constructivo con los herederos de Fischer y apoya de buena fe los esfuerzos encaminados a alcanzar una solución justa”.

Según el catálogo de Sotheby’s, la pintura fue adquirida en 1909 por Samuel Fischer, bisabuelo de uno de demandantes (residentes en Estados Unidos), quien la compró en una galería parisina. Fischer fue el fundador de la prestigiosa editorial alemana S. Fischer Verlag, entre cuyos autores figuraban Thomas Mann, Hermann Hesse y Alfred Döblin. The New York Times rastrea su historia: tras la muerte de Fischer en 1934, su yerno, Gottfried Bermann Fischer, se hizo cargo de la empresa. Con el ascenso de los nazis al poder, muchos de los autores de la editorial se enfrentaron a la prohibición de publicar. S. Fischer Verlag se dividió en dos, y Bermann Fischer abandonó Berlín y se trasladó a Viena para intentar continuar publicando sus obras. Según Sotheby’s, la familia depositó Castaños en flor y dos obras de Cézanne con el marchante Walter Feilchenfeldt en la galería Paul Cassirer de Ámsterdam entre 1932 y 1933.

En 1936, Feilchenfeldt vendió el cuadro a un coleccionista parisino. Tras varios cambios de propietario, fue adquirido por Nelly Arrieta de Blaquier, en 1975. Antes de que lo compraran, integraba la colección de Harriet Harris-Jonas, que era tan célebre que el Metropolitan Museum of Art organizaba visitas a su departamento de la Quinta Avenida, según cuenta el catálogo de la subastadora.

La otra estrella de la colección Blaquier Arrieta es "Arlequin", de Cezànne, y también sale a subasta en Sotheby's Nueva York el 18 de noviembre Cortesía de Sotheby’s

La demanda se centra en esa venta de 1936, que según Schnabel tuvo lugar tres meses después de que la familia abandonara Berlín rumbo a Viena. Los nazis restringieron lo que los judíos que emigraban podían llevar consigo y, según la investigación de Schnabel, la familia se vio obligada a pagar el impuesto de huida del Reich, impuesto a quienes emigraban. Tras la Segunda Guerra Mundial, Gottfried Bermann Fischer recuperó el control de su editorial berlinesa y solicitó una indemnización por los bienes confiscados. Sin embargo, no intentó reclamar la devolución de los cuadros vendidos en Ámsterdam. En aquel entonces, no existía base legal para la compensación por la venta de obras de arte en territorios que no estuvieran bajo dominio nazi, situación que se daba en los Países Bajos en 1936.

En los últimos años, esto cambió. El año pasado, por ejemplo, el Museo de Bellas Artes de Berna decidió devolver un cuadro de Alfred Sisley a los herederos de Carl Sachs, quien huyó a Suiza en 1939 y vendió la obra allí al año siguiente. El museo declaró haber detectado irregularidades en la venta realizada en Suiza. En un comunicado de prensa, el museo explicó que prefería utilizar el término “pérdidas relacionadas con la persecución nazi” para “cubrir la gama de posibles contextos de pérdida dentro y fuera de la esfera de influencia nacionalsocialista, que van desde la confiscación directa por parte de las autoridades hasta las transacciones legales en condiciones desfavorables”. “Esto también abarca las transferencias de propiedad a terceros países fuera de la esfera de influencia nacionalsocialista, donde a menudo no se producía una ‘expropiación’ en el sentido técnico”, continuaba.

The New York Times rastrea los antecedentes. La hija de Gottfried Bermann Fischer, Gisela Bermann Fischer, gestionó los reclamos de la familia hasta su fallecimiento en 2014. En 2007, Christie’s ofreció en subasta otro cuadro de la colección Fischer, un retrato de su esposa pintado por Cézanne. Al igual que el actual Van Gogh, también había estado depositado en Feilchenfeldt en Ámsterdam y se vendió en 1936. Antes de la subasta de 2007 (en la que el cuadro no encontró comprador), Christie’s contactó con Gisela Bermann Fischer para informarle y ella no se opuso. “Sin embargo, me reservo el derecho a hacerlo en el futuro con respecto a cualquier otro cuadro vendido por mi padre bajo coacción debido a la persecución de la Alemania nazi”, escribió en su carta a la casa de subastas, fechada el 2 de febrero de 2007. Añadió que la retirada de su reclamo sobre el Cézanne “no sentará en modo alguno un precedente para otros cuadros que pertenecieron a Samuel Fischer”.

Sotheby’s declaró en un comunicado que había llevado a cabo una exhaustiva investigación sobre el historial de propiedad del cuadro, pero no especificó si el lote se subastará el miércoles por la noche, como estaba previsto: “Somos conscientes de las inquietudes expresadas recientemente por los representantes de los herederos de Fischer y hemos dialogado con ellos sobre la historia del cuadro. Si bien nuestra investigación hasta la fecha no ha determinado que la pintura se haya vendido bajo coacción, reconocemos la importancia de dialogar de manera reflexiva y constructiva con la familia y nos comprometemos a trabajar para alcanzar una solución mutuamente satisfactoria”. Quedan tres días para resolverlo.