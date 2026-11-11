Nuevos pecados capitales

Los pecados capitales eran siete: avaricia, envidia, gula, ira, lujuria, pereza y soberbia. Y, para sorpresa de muchos, no aparecen en la Biblia. En realidad, la lista se fue construyendo a lo largo de la alta Edad Media, a partir de los trabajos de monjes y pensadores cristianos que buscaban identificar las principales tentaciones humanas, aquellas que se apartaban de las enseñanzas de las Escrituras. Durante un tiempo, el catálogo incluyó ocho pecados. En el año 590 d.C., el papa Gregorio I –posteriormente canonizado– reorganizó esa clasificación y le dio la forma que conocemos hoy.

Quince siglos después, el mundo era otro. Los imperios habían dado paso a los Estados-nación; la economía, ayer agraria, se tornó financiera y globalizada y la expectativa de vida pasó de los 35 a los 70 años. Más adelante, Internet transformaría la circulación de la información y el conocimiento. En ese contexto, quizá había llegado la hora de actualizar esa lista de pecados capitales. Al menos, eso planteó en 2008 el obispo Gianfranco Girotti, entonces regente del Tribunal de la Penitenciaría Apostólica del Vaticano, el organismo encargado de regular las indulgencias. En una entrevista con L’Osservatore Romano, el diario de la Santa Sede, Girotti señaló algunas “nuevas actitudes pecaminosas” que merecían atención: la contaminación ambiental, la experimentación con embriones, el enriquecimiento excesivo y el consumo de drogas. Algunos medios presentaron sus declaraciones como una nueva lista oficial de pecados capitales, aunque la Iglesia nunca había anunciado una reforma de ese tipo. Una suerte de “fake news” teológica.

Casi dos décadas después, la transformación tecnológica se aceleró aún más. Los teléfonos móviles hicieron ubicuo el uso de redes sociales, las aplicaciones se multiplicaron y ahora hay herramientas digitales para casi cualquier actividad cotidiana, desde mirar series hasta alquilar un dúplex. A eso se suma la inteligencia artificial, cuya evolución vertiginosa despierta tanto entusiasmo como temor. El papa León XIV, de visita en la Argentina, se refirió al tema el lunes. “La técnica debe estar siempre supeditada a la ética. El algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador”, dijo durante una charla en la Universidad Católica Argentina (UCA). El pontífice ya había abordado esta cuestión en su primera encíclica, Magnifica Humanitas.

La advertencia del papa encuentra un eco en el escritor y “futurista” estadounidense Thomas Frey, que publicó este año en su blog una lista actualizada de pecados capitales. La propuso “no porque los siete originales hayan dejado de importar; siguen importando y están empeorando”. El primero, y quizá el más inquietante, es la “abdicación ante la IA”: el pecado de delegar decisiones trascendentes –contrataciones laborales, diagnósticos médicos, dictámenes legales o consejos sobre crianza y relaciones personales– en sistemas que muchas veces son opacos y que todavía “no se han ganado la confianza”.

No se trata de un riesgo lejano o una trama sacada de una novela de ciencia ficción. Ya hay ejemplos concretos: el uso indebido de inteligencia artificial en la Justicia argentina, adolescentes que recurren a estas herramientas como si fueran terapeutas, diagnósticos médicos erróneos y denuncias de discriminación y sexismo en el ámbito laboral. La tecnología no es, en sí misma, un nuevo pecado. El problema aparece cuando renunciamos voluntariamente a nuestra capacidad de discernimiento y dejamos que una máquina, cuyo funcionamiento no comprendemos cabalmente, decida todo por nosotros. Por momentos, no se me ocurre un pecado mayor que ese.