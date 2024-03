Hernán Lombardi sobre el CCK: “No perpetuar una visión facciosa de los hechos es una contribución al cambio cultural”

Escuchar

“Es un excelente proyecto”, dijo este mediodía a LA NACION Hernán Lombardi, poco después de que el vocero presidencial Manuel Adorni anunciara que el Gobierno cambiaría el nombre del Centro Cultural Kirchner. Su declaración no sorprende: fue justamente el diputado, cuando era ministro de Medios de Mauricio Macri, el principal impulsor de esta iniciativa que en sus diferentes intentos hasta ahora no logró concretarse. “Va a tener todo nuestro apoyo en el Poder Legislativo. De hecho, algunos diputados del Pro ya trabajaban en un proyecto similar. En este momento hay que buscar un nombre que represente a todos y no sólo a una parte de los argentinos. En lo personal, aunque esta es una cuestión colectiva, me gusta el nombre Centro Cultural Argentina. Creo que va en línea con lo que tiene que ser un cambio cultural que abandone los comportamientos facciosos”.

En la carpeta donde Lombardi archiva los antecedentes de esta propuesta cuenta al menos catorce proyectos dirigidos a renombrar el CCK, entre 2015 y 2019. “Algunos se enfocaban en la cuestión temporal [la cantidad de años que deberían transcurrir desde la muerte de la personalidad en cuestión, en este caso, el expresidente, para que un espacio público reciba su nombre] y otros directamente a apuntaban al cambio de nombre”. De Ernesto Sabato a Luis Alberto Spinetta y de Gustavo Cerati a Independencia, se barajaron diferentes opciones para el que originalmente fuera el Centro Cultural del Bicentenario.

Hay dos formas posibles para que el Gobierno avance con la nueva denominación: con un proyecto de ley que modifique la ley original, de 2012, o con un decreto de necesidad y urgencia. Sobre este aspecto, Lombardi hace una salvedad: “Los decretos de necesidad y urgencia siempre pasan por el Congreso, pero de todas maneras me parece que el mejor camino es una ley y que se debata. Ahora podría estar la mayoría necesaria para que avance porque los argentinos asumimos la necesidad imperiosa de un cambio cultural. La semilla de ese cambio anida en la sociedad”. Y amplió el concepto: “Me refiero a un cambio cultural hacia visiones más abarcativas, porque con esta ley 26.794 el kirchnerismo se quiso asegurar una visión facciosa para el futuro. Y no perpetuar una visión facciosa de los hechos es una contribución al cambio cultural”.

