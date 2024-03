La “grieta” de los derechos humanos: ¿qué opinan los intelectuales sobre el video del Gobierno del 24M?

Escuchar

La historia argentina sigue siendo un campo de batalla ideológico. Tras la publicación del video en las cuentas de Casa Rosada en redes sociales en el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, se activó la polémica por el contenido del mensaje que comenzaba con un fragmento de la novela El libro de la risa y el olvido, del escritor checo Milan Kundera: “Para liquidar a las naciones, lo primero que se hace es quitarles la memoria. Se destruyen sus libros, su cultura, su historia”. Kundera había puesto estas palabras en boca de un “personaje real”, el historiador Milan Hübl, que pasó de funcionario de la República Socialista Checa a ser expulsado del Partido Comunista y luego encarcelado por alentar reformas en el régimen prosoviético.

Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Completa. pic.twitter.com/cLuvFk5z93 — Casa Rosada (@CasaRosada) March 24, 2024

Intelectuales, escritores y exfuncionarios del área de Cultura expresaron sus puntos de vista sobre el video emitido por el Gobierno, que tuvo como locutor y protagonista al periodista y exdirector de la SIDE Juan Bautista “Tata” Yofre, autor de quince libros (como él mismo se encargó de recordar en el video), algunos de ellos vinculados con la tragedia nacional desatada en la década de 1970.

“Solo querría recordar que la Argentina suscribió los Convenios de Ginebra sobre los derechos de los prisioneros de ‘guerra’, que estaba vigente en 1976. Se podría haber declarado comunidad beligerante a la subversión pero no se hizo. No hagamos kirchnerismo inverso”, escribió hoy en X el periodista y escritor Marcelo Gioffré. Gran parte del debate en redes giró en torno a la “instrumentalización” de las organizaciones de derechos humanos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Solo querría recordar que la Argentina suscribió los Convenios de Ginebra sobre los derechos de los prisioneros de “guerra”, que estaba vigente en 1976. Se podría haber declarado comunidad beligerante a la subversión pero no se hizo. No hagamos kirchnerismo inverso. — marcelo gioffre (@marcelogioffre) March 25, 2024

En el video, Yofre remarcó que la historia del terrorismo de Estado no se había contado de forma completa por “varias razones; lastimosamente, no se hizo por plata”. “No era gratis”, afirmó.

Curioso el video gubernamental de la memoria "completa ", solo menciona a los delitos de las organizaciones armadas ( indiscutibles), pero omite mencionar los salvajes crímenes de la dictadura , con lo que pareciera que la única intención es tratar de justificarlos. — Ricardo Gil Lavedra (@rgillavedra) March 24, 2024

El historiador Marcelo Larraquy objetó estos argumentos: “No se entiende a Yofre cuando dice ‘lo hicieron por plata’. Vagos para ponerse a trabajar en lo que quieren decir”.

“¿Que en los 70 había grupos armados al margen de la ley? Claro. También los había entonces en Gran Bretaña, EEUU, Italia y otros países. ¿Por qué ahí no hubo dictaduras criminales? Porque no necesitaban usar la excusa de la guerrilla para forzar un cambio de modelo económico”, sostuvo el historiador Ezequiel Adamovsky.

Vi el video del gobierno que quiere "explicar" la memoria "completa".

Hablan de "terrorismo" y al "terrorista" que habla lo citan como "guerrillero".

No se entiende a Yofre cuando dice "lo hicieron por plata".

Vagos para ponerse a trabajar en lo que quieren decir.#24DeMarzo — Marcelo Larraquy (@mlarraquy) March 24, 2024

“Y el gobierno lanzó una provocación a la altura de su mentalidad: retrógrada, sesgada, ofensiva, ridícula, absurda, rencorosa, autoritaria. Los usos partidarios del pasado para sostener las posiciones del presente me parecieron siempre una mierda. Antes y ahora. Siempre. #NuncaMas”, posteó en X el exminsitro de Cultura Pablo Avelluto. “La lucha armada fue estudiada por gente como Leis, Hilb, Vezzetti, Del Barco, Bufano y muchos otros. Es una discusión apasionante y legítima que nada tiene que ver con la justificación del terrorismo de estado, salvo para autoritarios e ignorantes como los que hoy nos gobiernan”, agregó.

La lucha armada fue estudiada por gente como Leis, Hilb, Vezzetti, Del Barco, Bufano y muchos otros. Es una discusión apasionante y legítima que nada tiene que ver con la justificación del terrorismo de estado, salvo para autoritarios e ignorantes como los que hoy nos gobiernan. — Pablo Avelluto (@pabloavelluto) March 24, 2024

“Es inexplicable que en los mensajes sobre el 24 de marzo haya estado ausente la figura de Raúl Alfonsín. Como decía Hannah Arendt, hay que seguir la Historia y no la memoria”, reflexionó la periodista Clara Mariño. “Así como el gobierno difunde un video negacionista en el Día de la Memoria... también aparecen algunas pocas voces del PRO distanciándose de esa mirada y reafirmando el NuncaMás”, sostuvo la socióloga Ana Wortman.

Por qué la condena al terrorismo de estado no es una causa nacional indiscutible y hay gente que acepta las falsedades del gobierno actual? Porque el kirchnerismo lo convirtió por dos décadas en una causa partidaria. — Pablo Gerchunoff (@pgerchunoff) March 24, 2024

“¿Por qué la condena al terrorismo de Estado no es una causa nacional indiscutible y hay gente que acepta las falsedades del gobierno actual? Porque el kirchnerismo lo convirtió por dos décadas en una causa partidaria”, sostuvo el historiador económico Pablo Gerchunoff. “No estoy de acuerdo con el razonamiento, es como excusar al que se hace antisemita por Milei o Netaniahu. El que dice que los DDHH son un curro y que algo habrán hecho ya tenía bastantes ganas de decirlo y la excusa de ‘son cosas de kukas’ solamente le vino bárbara”, le respondió la escritora Tamara Tenenbaum. “Poca gente reivindica la dictadura. Pero si no repetís lo que dicen ellos te convertís en uno automáticamente”, escribió el crítico de cine y libros Quintín.

Por tener miedo a reconocer a las víctimas de la guerrilla y por hacer de la causa de los derechos humanos una cuestión partidaria, llegamos a Milei presidente poniendo ese spot impresentable que parece justificar los horrores de la dictadura. Los guerrilleros merecían justicia,… — María Victoria Baratta (@decimononnica) March 24, 2024

“Es lo mismo que pasa con otras causas. Partidizar lo que debe ser transversal no es inocuo y no se ve mucha autocrítica para el futuro”, opinó María Victoria Baratta, que además publicó un “hilo” sobre el uso partidario de la causa de los derechos humanos. “Acabo de ver los dos videos: uno del Gobierno nacional, voz oficial del Estado argentino. Otro, de la orga que comanda la vice Villarroel. Ambos son las hijaputeces más monumentales que he visto en mi vida activa, sólo comparables al Informe final de la dictadura, en 1983″, dictaminó el sociólogo Pablo Alabarces.

“Imperdible video lanzado oficialmente desde Casa Rosada. La Historia, para ser tal, debe ser contada de forma completa. Qué bien pusimos el voto!”, destacó el analista político Erick Kammerath. “Una tristeza este video pro militar! Da vergüenza”, le respondió la escritora Josefina Delgado. “La Argentina es como esos relatos en que se produce un loop temporal y todos quedan atados a repetir una y otra vez, eternamente, la misma historia. El reloj argentino se paró hace 48 años. Nos hace olvidar que todo lo que pasó antes y todo lo que pasó depués fue una mierda”, sostuvo el sociólogo Luis García Fanlo, a quien el video del Gobierno le resultó “muy modesto” y con escasas evidencias para construir un debate.

Avancemos, corrijamos el slogan: "Olvido, mentira e injusticia". Ahí está, progres, su lema. — Alejandro Rozitchner (@AlejRozitchner) March 25, 2024

El filósofo Alejandro Rozitchner también elogió la videoiniciativa lanzada en el Día Nacional de la Memoria. “Avancemos, corrijamos el slogan: ‘Olvido, mentira e injusticia’. Ahí está, progres, su lema”, escribió en X. “‘El curro de los derechos humanos’, Mauricio Macri. No olvidemos esa frase, esa verdad, esa osadía”, agregó en alusión a las palabras del expresidente. La escritora y filósofa Leonor Silvestri optó por traer la discusión al presente: “24 de marzo 2024. Se puede llegar a resultados dictatoriales por medios democráticos. Las masas desean su propia opresión o serían fugas. Dictadura y democracia son solo dos caras de la misma moneda de la occidentalización del capitalismo tardío y su gestión tanatopolítica”.

Como el liberalismo no podía ganar en las urnas, se impuso con el peor terrorismo de Estado q recuerde el país (#GolpeMilitar), siguiendo los dictámenes de la Escuela de Chicago y el Plan Cóndor, q digitó desde USA las guerras proxi (indirectas) para sostener dictaduras en… — Roxana Kreimer (@RoxanaKreimer) March 24, 2024

“Como el liberalismo no podía ganar en las urnas, se impuso con el peor terrorismo de Estado q recuerde el país (#GolpeMilitar), siguiendo los dictámenes de la Escuela de Chicago y el Plan Cóndor, q digitó desde USA las guerras proxi (indirectas) para sostener dictaduras en Latinoamérica”, comienza un escrito de la filósofa Roxana Kreimer en X. Concluye así: “Milei es la continuidad económica del liberalismo impuesto por la dictadura militar. Quizás logre bajar la inflación, pero al precio del incremento de la desocupación, la miseria y la desigualdad. La derecha libertaria quiere un Estado q se limite a ser solo guardián de la propiedad privada de los ricos. Invoca el interés general, pero trabaja al servicio de los intereses de los más ricos”.