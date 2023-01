Houellebecq retractó sus dichos sobre los musulmanes y la Gran Mezquita de París dejará en suspenso la denuncia

escuchar

El rector de la Gran Mezquita de París, Chems-eddine Hafiz, accedió a reunirse con el escritor Michel Houellebecq tras la intervención del Gran Rabino de Francia, Haïm Korsia, informó Le Figaro. Después del encuentro, el rector anunció que dejará en suspenso la denuncia por incitación al odio contra los musulmanes que pesaba sobre el escritor.

Le recteur @ChemsHafiz a rencontré ce matin Michel Houellebecq, qui reconnaît "que les paragraphes concernés sont ambigus. Je les remplacerai donc, dans l'édition à venir, par des paragraphes explicitant mieux mon propos, et qui, je l'espère, ne heurteront pas les musulmans." 1/2 — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) January 5, 2023

El autor de Sumisión admitió que algunos párrafos de la entrevista que mantuvo con el filósofo Michel Onfray, publicada en la revista Front Populaire, eran “ambiguos” y accedió a modificarlos.

“Cuando territorios enteros estén realmente bajo control islamista, entonces creo que habrá actos de resistencia. Habrá atentados y tiroteos en mezquitas, en cafés frecuentados por musulmanes, en resumen, un Bataclan a la inversa”, decía uno de los fragmentos considerados ofensivos. El mismo sería modificado por el condicional: “Si territorios enteros quedaran realmente bajo control islamista...”.

Otro de los párrafos que despertó indignación decía: “Creo que el deseo de la población francesa ‘autóctona’, como ellos dicen, no es en absoluto que los musulmanes se asimilen, sino simplemente que dejen de robarles y atacarles, en definitiva que respeten la ley, y que ellos les respeten a ellos. O, otra buena solución, que se vayan”.

Este último, sería reemplazado por: “En mi opinión, el deseo de una gran parte de la población francesa ‘autóctona’, como se suele decir, no es ante todo que los musulmanes se asimilen. No les importará el velo, el burkini, la comida halal, etc. en cuanto dejen de percibir a los musulmanes como una amenaza para su seguridad. Lo que piden, e incluso exigen, es que se expulse a los delincuentes extranjeros y, en general, que la justicia sea más dura con los pequeños delincuentes. Mucho más dura”.

