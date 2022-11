escuchar

No es Manhattan, no es Ellis Island. Podría tratarse de un truco de Photoshop, de un meme o de cualquier recurso ingenioso para ubicar este famoso monumento casi en medio de la nada: un descampado cuyos únicos habitantes son dos perros que no se sabe si se están peleando o jugando. Pero no hay artilugio en la imagen. Es realidad pura, y esta réplica exacta de la inconfundible Estatua de la Libertad está emplazada en General Rodríguez. Allí quedó abandonada donde años atrás había un circuito de motocross. Es una copia exacta de la original, solo que más baja, de apenas 15 metros de altura. Pero a diferencia de Miss Liberty, imponente y majestuosa a la vista de todos, la ubicación exacta de esta versión local intenta mantenerse en secreto. Aventura interesante intentar encontrarla e imaginar que esa libertad y emancipación que representa será un valor que nunca perderemos.

Temas La historia detrás de la foto