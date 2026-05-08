Estaba defendiendo a su jefe de Gabinete en la entrevista que le dio a LN+ anteayer desde Los Ángeles. Primero repitió aquello de que “el 95% del periodismo miente”. Empezó a desgranar datos de la economía. “Eso que dicen de que aumenta el desempleo es falso. La Argentina no crea empleo desde el año 2011 y nosotros creamos 130.000 puestos de trabajo”, enfatizó Javier Milei. Curioso: unas horas antes, en la Conferencia Anual del Instituto Milken, había dicho que “la cantidad de empleos en la Argentina desde que asumimos ha subido en 113.000 puestos de trabajo”. Cifra que parece más exacta, dado que es la que estaba en el gráfico que proyectó.

El problema es que la afirmación de que crece el desempleo la prensa y los analistas la toman de los datos oficiales: según el Indec, en el cuarto trimestre de 2025 (último dato) esa variable afectaba al 7,5% de la población activa. Un año antes la tasa era del 6,4%, y en el trimestre inmediato anterior, del 6,6%. ¿Cómo se explica? No hay contradicción: una economía puede crear empleos en un período determinado, pero puede pasar, por ejemplo, que no lleguen a cubrir el crecimiento de la población que busca trabajo. Algo que seguramente el Presidente sabe. Pero elige decir una parte de la verdad.