Tersura original

Fuefuki, Japón.– Obedientemente sentado, este Pikachu con cara de resignación observa cómo cierran la puerta de un lavarropas donde va a recibir un exhaustivo baño. En la tintorería Cleaning Yonmarusan, en la ciudad de Fuefuki, su dueño, Masakazu Shimura, un profesional con tres décadas de experiencia en el reacondicionamiento de juguetes de peluche, recompone la tersura que alguna vez supieron tener. En la actualidad, limpia más de 10.000 muñecos por año, mientras que hace una década solo restauraba 1200. La viralización de los videos de sus servicios son la razón de este exponencial crecimiento. Clientes de todas partes de Japón y también de otros países, viajan especialmente para devolverles a sus adorados peluches su lozanía original. Una fascinación propia de la generación Z, que los veneran como si fueran un integrante más de la “familia”, concepto que muta a una velocidad abrumadora, como todo en estos tiempos.