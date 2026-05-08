Lo que se viene
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Aunque recién mañana se abrirá oficialmente al público, por las redes ya circulan imágenes de las obras presentadas en la 61ª Bienal de Venecia. Por caso, la que retrata esta visitante: Things to Come, de la artista danesa Maja Malou Lyse. Foto sobre foto; el reportero gráfico captura la imagen de quien, a su vez, está fotografiando otra cosa. Un juego de cajas chinas al que nos tiene acostumbrados la época. Tanto como a la conflictividad permanente: de hecho, las características inéditas de esta Bienal tuvieron casi más repercusión que los anticipos de las obras a exhibirse. El debate sobre la participación de países cuyos mandatarios están acusados de crímenes de guerra fue tan álgido que todo el jurado renunció y la premiación quedó a cargo del público. Things to come: lo que se viene, en un tiempo donde nada parece estar asegurado.
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