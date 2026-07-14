Washington DC.- Los niños disfrutan de las ondeantes paredes de este laberinto. Pueden hamacarse y treparse mientras lo recorren para luego dirigirse a cualquiera de las nueve áreas de juegos armadas por Snarkitecture, un estudio neoyorquino que se dedica al diseño de estas instalaciones a partir de materiales típicos de la construcción, como caños, andamios, madera contrachapada, para crear experiencias inmersivas. Utilizan colores neutros para que los visitantes se concentren en las formas y las texturas. En este caso, todo este despliegue de entretenimientos está emplazado en el Museo Nacional de la Construcción, en Washington DC. Una demostración más de las tantas de cómo los museos han redefinido sus espacios y actividades. Ya no solo de trata de la observación pasiva de objetos, sino de la participación interactiva del público con el arte en una fusión cuyo objetivo es una enriquecedora y divertida experiencia.