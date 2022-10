Intensa y de corta duración. Comenzó la Feria del Libro en la “madre de las ciudades”

escuchar

Hasta el domingo, la madre de todas las ciudades del país recibe a la madre de las ferias del libro, la Fundación El Libro (FEL), en la 12ª edición de la Feria del Libro de Santiago del Estero, que comenzó esta mañana y tiene como sede el Centro de Exposiciones Forum (Perú 510), emplazado en el edificio donde se encontraba la estación de Ferrocarriles Mitre. Claudia Piñeiro, Guillermo Martínez, Luis Gusmán, Cynthia García, Víctor Hugo Morales, Darío Sztajnszrajber y Soledad Barruti, Gabriela Franco y Eduardo Mileo, Gabriela Álvarez, Eduardo Robino, Alejandro Carrizo, Marina Cavalletti, Carlos Aldazábal, Miss Bolivia, Sebastián Nofal, Agus Nini y Osvaldo Quiroga, entre otros invitados, participan de un más de un centenar de actividades en un periodo más acotado que el de las ferias de “larga duración” (como la porteña). El lema de este año es “Leer te conecta”.

Fabián Soberón, Soledad Barruti, Gabriela Franco y Miss Bolivia participan de la Feria del Libro de Santiago del Estero Collage

Con entrada libre y gratuita, la Feria está organizada por la FEL y la Subsecretaría de Cultura de Santiago del Estero. Los alumnos que concurran -y están previstas muchas visitas de estudiantes de escuelas públicas- recibirán chequelibros de 800 pesos para iniciar o acrecentar su propia biblioteca. Y a más de cuarenta bibliotecas populares de la provincia se les dará chequelibros de 12.000 pesos. En más de cincuenta stands, 83 expositores acercan sus catálogos a los lectores, y en cinco salas (bautizadas con nombres de escritores e intelectuales santiagueños como Bernardo Canal Feijóo y Clementina Rosa Quenel) se harán las 150 actividades programadas, que se pueden consultar en este enlace, y que incluyen presentaciones de libros, conferencias, talleres, debates y espectáculos. Hoy y mañana abre de 9 a 23; viernes y sábado, de 9 a la medianoche, y el domingo, de doce a 22.

El acto de inauguración será hoy a las 20, con la presencia de autoridades provinciales, de la ciudad de Santiago y de la FEL. El discurso inaugural estará a cargo del flamante presidente de la FEL, el escritor Alejandro Vaccaro, recién llegado de la Feria del Libro de Frankfurt.

“Esta 12ª edición de la Feria del Libro es muy importante para Santiago y para la región -dice a LA NACION el subsecretario de Cultura de la provincia de Santiago del Estero, Juan Leguizamón-. Se inició como una feria municipal y luego, con la gestión del gobernador Gerardo Zamora, se transformó en provincial, marcando el horizonte de generar eventos culturales que recuperen nuestra identidad e historia, el presente y la proyección de futuro, y con nuevos desafíos”.

Best seller federal: Claudia Piñeiro se presenta este jueves a las 20 en la feria santiagueña

Para Leguizamón, la feria es un epicentro de nuevas ideas y escrituras de todos los géneros con el objetivo de “estar a tono con la lectura y los debates para interpretar y pensar en la pluralidad y en la diversidad, y también en la bibliodiversidad, para todas las edades y puntos de vista”. La novedad de este año es la presencia de la FEL como coorganizadora. “Y con importantes acciones institucionales, como el convenio con la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, el bibliomóvil de la Biblioteca del Congreso de la Nación, el Ministerio de Educación de la provincia y la participación del ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer -agrega-. Retomamos el Forum como sede y extendemos la Feria al Centro Cultural del Bicentenario (Libertad 439) y el Teatro 25 de Mayo (Avellaneda 376). Queremos ofrecer lo mejor a los santiagueños y a quienes nos visitan, con una programación intensa y una agenda muy fuerte de todos los organismos, de los libreros locales, de las editoriales independientes de Santiago y del Noroeste, de Córdoba y de la ciudad de Buenos Aires”.

Guillermo Martínez conversará este viernes a las 20:30 con Carlos Daniel Aletto MAURO ALFIERI

Acerca del lema “Leer te conecta”, Leguizamón destaca la presencia de la tecnología en la Feria. Para los organizadores de la Feria, lo importante es promover la lectura y el encuentro con los libros en cualquier formato. “Queremos integrar todas las plataformas posibles -concluye-. Y todos los temas: literatura, historia, ideas, pueblos originarios, educación y diversidad. Conectar entre nosotros, con los otros y con nosotros mismos también”.

“Siempre es una alegría volver a Santiago del Estero, más en esta ocasión, donde, en el marco de la Feria voy a estar presentando el sábado a las 21:30 Paraje -dice el escritor y editor salteño Carlos Aldazábal-. También me entusiasma participar del Primer Encuentro de Poetas del Norte Entero [viernes y sábado], organizado por la Municipalidad de la Ciudad, por impulso del secretario de Cultura Francisco Avendaño, poeta, músico e integrante de un movimiento que nuclea a poetas del Noroeste y del Noreste, por iniciativa Leopoldo Castilla. Voy a participar en un conversatorio sobre la copla, género fundante de la poesía de la región, y en una mesa de lectura”. En el sello que dirige, El Suri Porfiado, se publicó un libro clásico de la poesía santiagueña: Penúltimo poema del fútbol, de Canal Feijóo. “Vamos a tener títulos de nuestro catálogo en el stand de Ediciones del Bajo Pueblo -agrega-. Toda Feria del Libro es una fiesta, y en este caso la hospitalidad santiagueña hará que la alegría y el entusiasmo por los libros de todos los géneros se multiplique”.

El escritor tucumano Fabián Soberón y el escritor santiagueño Lucas Cosci conversarán el domingo a las 18 sobre sus libros Edgardo H. Berg y Cincuenta pastillas en la mesa “Realidad y ficción, cruces y convergencias”. “¿Qué sucede si corremos el horizonte de lo que entendemos por ficción?, ¿tiene sentido marcar o enfatizar los bordes? -dice Soberón-. Me atrapa la posibilidad de no quedar encorsetado en una figura, en un marco fijo. ¿Qué sucede si le damos al lector una cosa por otra, como en un acto de magia? Corremos los marcos: le decimos que es ficción lo que está leyendo cuando el texto está basado en hechos reales y se sale de ese corsé. Le decimos que está leyendo una biografía cuando la supuesta biografía ha sido escrita desde los resortes de la ficción. ¿Qué efectos produce ese cruce, ese desplazamiento, ese acto de prestidigitación? Me gusta leer los efectos de la ficción en la realidad y los efectos del testimonio en la ficción, más cuando lo real parece ficcional y lo inventado parece real”. Por cinco días, los libros harán su magia en la capital santiagueña.