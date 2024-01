escuchar

“Amo a los perros más que a las personas porque tenemos mucho que aprender de ellos”. La frase pertenece a Isabel Allende, la escritora más leída en Hispanoamérica, que en junio publicará su primer libro infantil, 41 años después del lanzamiento de su primera novela, La casa de los espíritus. La protagonista de Perla, la súper perrita está inspirada en una de las mascotas de la exitosa autora chilena.

El anuncio de la salida de su próximo título lo hizo la propia autora en sus redes sociales: “Hoy es 8 de enero –posteó en una foto donde se la ve sentada frente a la computadora- y como siempre hoy comencé una nueva aventura rodeada por los espíritus de mi adorada Paula y mis añorados padres”.

La fecha de largada es un ritual para Allende desde que una carta a su abuelo moribundo que había empezado a escribir el 8 de enero de 1981 se convirtió en su primera novela. “He mantenido el 8 de enero como mi día sagrado del año, el día en que me encierro y empiezo un nuevo libro. No he comenzado algo nuevo cada año, porque a veces me toma más de un año escribir un libro, pero he comenzado todos los libros el mismo día”, explica cuando le preguntan por el origen de la tradición.

También por sus redes sociales, Allende compartió la tapa de su primer título infantil y adelantó el eje de la trama: “¡Estoy muy emocionada de compartirles la portada de mi primer libro infantil Perla, la súper perrita! Con encantadoras ilustraciones de Sandy Rodríguez, esta es una historia conmovedora sobre el vínculo entre un niño y una mascota que también enseña a los lectores jóvenes a defenderse por sí mismos. Perla, the Mighty Dog estará disponible en inglés y español en junio de 2024, ¡pero puedes reservar tu copia hoy!”, anunció al etiquetar al sello editor @penguinkidses. “Perla es una perrita con dos superpoderes: hacer que todo el mundo la quiera y ladrar bien fuerte”, contó a sus miles de seguidores. “Está escrito para los más pequeños e inspirado en la historia de mi perrita. Perla es alegre, leal, ama incondicionalmente y siempre está dispuesta a proteger a su familia”, agregó.

La portada de "Perla, la súper perrita", próximo libro de Isabel Allende

Según consignó la agencia Associated Press en septiembre, la escritora tiene un acuerdo con Philomel Books, una editorial de Penguin Young Readers, para publicar tres libros ilustrados. Perla, la súper perrita será el primero. Las ilustraciones están a cargo de la artista californiana de origen mexicano Sandy Rodríguez. “Las aventuras de Perla y Nico tratan sobre el poder de la amistad, el trabajo en equipo y la magia escondida en nuestra vida cotidiana”, había adelantado la editorial en un comunicado cuando se firmó el acuerdo. Nico Rico es el “alma gemela humana” de la perra.

En una entrevista concedida a LA NACION a finales de abril de 2020, Allende contó que estaba atravesando los inicios del confinamiento por la pandemia “encerrada” en su casa junto a su marido y dos perros. La escritora está radicada en Estados Unidos hace 30 años y vive en Sausalito, San Francisco. En antiguas publicaciones de Facebook, se la ve abrazada a distintos perros. En un posteo de marzo de 2014, por ejemplo, se refirió a problemas de salud de su perra Dulcinea y por la web circula también una foto de hace varias décadas donde Allende posa con su perra negra, Olivia, a upa.

Isabel Allende con su mascota Olivia, del álbum familiar de la escritora Isabel Allende album familiar

Nacida el 2 de agosto de 1942 en Lima, Perú, sus novelas se han traducido a más de 40 idiomas. Fue distinguida con el Premio Liber 2020 a la autora hispanoamericana más destacada, que concede la Federación del Gremio de Editores de España, y con más de veinte doctorados honoris causa. En 2021 se estrenó en Amazon Prime Video Isabel: la historia íntima de la escritora Isabel Allende, una miniserie chilena dirigida por Rodrigo Bazaes.

En julio pasado, en diálogo con LA NACION a propósito del lanzamiento de su último libro, El viento conoce mi nombre, la escritora contó que seguía en pie el proyecto para adaptar La casa de los espíritus al formato miniserie con la actriz Eva Longoria como protagonista y productora. Entonces, Allende aseguró que no pensaba intervenir en el guion.

Justamente en esa novela, que en 2023 tuvo una edición conmemorativa por los cuarenta años, hay un perro entre los protagonistas. Barrabás es la mascota de Clara del Valle, un personaje clave en la historia que llega de “regalo” a la casa del pare del tío Marcos y se convierte en el mejor amigo de Clara hasta que un suceso trágico los separa para siempre.

LA NACION