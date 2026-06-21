J. K. Rowling celebró un fallo antitrans de la justicia escocesa y desató otra polémica

En una nueva reyerta digital en X, la escritora británica J. K. Rowling dejó sentado su apoyo a las políticas en favor de las mujeres cisgénero, al celebrar el dictamen de la jueza Lady Ross que indicó que la segregación por sexo en las cárceles escocesas debe basarse en el sexo biológico, de acuerdo a un fallo de la Corte Suprema del Reino Unido sobre la definición de mujer en abril de 2025 (que Rowling también había elogiado).

“Una victoria contundente para las mujeres. ¿Pedirá disculpas el Primer Ministro por el trato ilegal impuesto a las prisioneras por su gobierno”, se preguntó este fin de semana la escritora al postear la noticia. El primer ministro británico, John Swinney, sostuvo que la sentencia dictada por Ross era compleja y que el gobierno se tomaría su tiempo para considerar sus efectos.

You might find it difficult to do two things at once, Paul, but I find it remarkably easy to enjoy the millions I've made while continuing to care about women's rights. pic.twitter.com/cSBCMZv17b — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 20, 2026

A partir de la respuesta de un usuario -“Basta ya, Joanne. Disfrutar de algunos de esos millones que has ganado, en lugar de intentar constantemente vilipendiar a toda una comunidad”- Rowling inició una serie de “devoluciones” mordaces que fueron festejadas, entre otras celebridades, por la cantante Róisín Murphy y la extenista Martina Navratilova, y sutilmente reprobadas por otras, como la escritora Joyce Carol Oates.

“Puede que te resulte difícil hacer dos cosas a la vez, Paul, pero a mí me resulta notablemente fácil disfrutar de los millones que he ganado mientras sigo preocupándome por los derechos de las mujeres”, respondió la escritora que también es “acaudalada” en X, con más de trece millones de seguidores.

“‘Puedo disfrutar de mis millones y preocuparme por los derechos de las mujeres’. Sí, pero aparentemente no lo suficiente como para desconectarme una noche de sábado y hacer cualquiera de las dos cosas de una manera que ayude a alguien”, objetó otro usuario. La creadora de Harry Potter contraatacó: “Hace una hora terminé de escribir un capítulo de mi último libro y ahora estoy tomando una copa mientras veo fútbol y veo a hombres en Twitter haciendo berrinches porque he ganado más dinero que ellos. Honestamente, si la vida tiene más que ofrecer, no lo quiero”.

“¡Un hombre te ha pedido que te quedes callada, no olvides cuál es tu lugar!”, le reclamó una activista trans. “Mi lugar está actualmente en este sillón de terciopelo acolchado con lujo. Soportalo y enojate, Dame. Soportalo y enojate”, recibió como respuesta de la autora.

Rowling coronó la sesión en X con una secuencia silogística: “A. Las mujeres trans son hombres. B. Las mujeres lucharon duro por sus espacios de un solo sexo. C. Los hombres no pertenecen a los espacios de un solo sexo de las mujeres. D. Ver A”.