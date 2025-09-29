J.K. Rowling, categórica contra Emma Watson: “Ignora cuán ignorante es”

J.K. Rowling volvió a encender la polémica al responderle directamente a Emma Watson en las redes sociales. Días después de que la actriz de Harry Potter afirmara en una entrevista que no podría “cancelarla”, pero que lamenta que “nunca se haya hecho posible una conversación” entre ambas, la escritora británica y autora de la famosa saga del mago difundió un largo mensaje en redes sociales en el que criticó con dureza a la intérprete, la acusó de vivir ajena a las experiencias de muchas mujeres y reafirmó su distancia con quienes, como Watson y Daniel Radcliffe, cuestionaron públicamente sus opiniones sobre género.

Rowling comenzó con una aclaración: que no le debe “acuerdo eterno a ningún actor que alguna vez haya interpretado un personaje” suyo. Dijo que Watson y Radcliffe (el actor que hizo de Potter en toda la saga para el cine) “tienen todo el derecho de abrazar la ideología de identidad de género” y que no querría que nadie perdiera el trabajo o sufriera violencia por esas convicciones, pero cuestionó que ambos hayan dejado en claro que creen que la relación profesional que tuvieron les “da un derecho, incluso una obligación, de criticarme y cuestionar mis opiniones en público” y que, años después de filmar Harry Potter, “siguen asumiendo el rol de voceros de facto del mundo que yo creé”.

En su relato, la escritora explicó que durante mucho tiempo se negó a hablar de Watson en entrevistas, incluso cuando fue invitada a hacerlo en el podcast The Witch Trials of J.K. Rowling, porque no quería que la actriz fuera acosada. Sin embargo, dijo que un episodio cambió su decisión: el discurso de Watson en 2022 en la entrega de premios BAFTA, en el que la actriz saludó “a todas las brujas”, algo que para Rowling fue “un punto de inflexión”. Contó que, después de ese gesto, Watson le envió una breve nota escrita a mano con una sola frase: “Lamento lo que estás atravesando”. Para la autora, ese mensaje resultó insuficiente: “En aquel momento las amenazas de muerte, violación y tortura contra mí estaban en su punto más alto; mi seguridad personal debió reforzarse y vivía con miedo por mi familia. Emma acababa de echar más leña al fuego y pensó que una línea de preocupación bastaría para tranquilizarme sobre su simpatía y bondad”.

I'm seeing quite a bit of comment about this, so I want to make a couple of points.



I'm not owed eternal agreement from any actor who once played a character I created. The idea is as ludicrous as me checking with the boss I had when I was twenty-one for what opinions I should… https://t.co/c0pz19P7jc — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 29, 2025

Rowling también cuestionó lo que considera una “desconexión” de Watson con la realidad cotidiana de muchas mujeres. Dijo que la actriz “tiene tan poca experiencia de la vida real que ignora cuán ignorante es” y enumeró ejemplos: “Nunca necesitará un refugio para personas sin hogar, no será internada en una sala de hospital público mixta, ni tendrá que desvestirse en un vestuario compartido de una pileta municipal; su baño público es individual y con seguridad en la puerta; no va a depender de un centro estatal de asistencia a víctimas de violación que garantice un servicio exclusivamente femenino, ni a compartir una celda con un violador que se identifique como mujer”. Y contrastó: “Yo no era millonaria a los catorce años. Vivía en la pobreza mientras escribía el libro que hizo famosa a Emma. Por eso sé, a partir de mi propia experiencia, lo que significa para las mujeres y las niñas sin privilegios que se destruyan los derechos de las mujeres en los que Emma ha participado con tanto entusiasmo”.

La escritora interpretó, además, las recientes palabras de afecto que Watson expresó en una entrevista como un cambio de estrategia: “La mayor ironía es que, si Emma no hubiera decidido en su entrevista más reciente declarar que me quiere y me valora —una táctica que sospecho adoptó al notar que la condena total hacia mí ya no es tan popular—, quizá nunca habría sido tan honesta”. Y cerró con una frase tajante: “Los adultos no pueden acercarse a un movimiento activista que con frecuencia pide la muerte de una amiga y, al mismo tiempo, reclamar el derecho al amor de esa amiga. Emma es libre de discrepar conmigo y de hablar en público sobre lo que siente por mí, pero yo tengo el mismo derecho, y finalmente he decidido ejercerlo”.

Desde hace años las opiniones de Rowling sobre las leyes de identidad de género generaron críticas de activistas trans y de parte del elenco de Harry Potter, mientras ella asegura que su posición busca proteger espacios y derechos de las mujeres. Con este nuevo pronunciamiento dirigido a Watson, la autora no solo ratifica su postura sino que profundiza la distancia con quienes la cuestionan en público.