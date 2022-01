Johnny Depp, pintor: el pirata vence el miedo y venderá obras NFT

Actor, productor, guionista, músico… y también pintor. Johnny Depp, el “actor fetiche” de Tim Burton y el hombre que dio vida al valiente Jack Sparrow en la saga Piratas del Caribe, logró finalmente vencer el miedo a mostrar sus obras y las venderá en formato NFT. “Nunca temas a la verdad” se titula el proyecto lanzado con retratos de sus amigos famosos, que tiene su propio sitio web y comenzó a promocionarse en redes sociales.

“Durante muchos años me limité a no pintar ni mostrar pinturas –confiesa en un video realizado por la productora Pantheon-. Porque la idea de lograrlo o tener éxito, tener éxito en un campo y luego usar eso para impulsar algo completamente diferente... tenía miedo de eso. Tenía demasiado respeto por el arte como para tratar de meterme en ese mundo solo porque la gente me conoce como actor. No me gustó eso, no me sentó bien”.

Johnny Depp cuenta qué lo motivó a exhibir su trabajo, en un video realizado por la productora Pantheon

Las 11.111 obras creadas como Tokens No Fungibles, tecnología asociada con la blockchain que está revolucionando el mercado de arte, son versiones digitales de pinturas realizadas con colores vibrantes a partir de referencias fotográficas. Incluirán retratos de “queridos amigos” como el director Burton, el fallecido actor Heath Ledger, Hunter S. Thompson y Elizabeth Taylor, de su hija Lily-Rose Depp, de un antiguo perro de la familia y un autorretrato.

Retrato del fallecido actor Heath Ledger Stephanie Pfriender Stylander

Parte de lo recaudado con las ventas se destinará apoyar al hospital de niños británico Great Ormond Street y al Hospital de Niños de Los Ángeles. “Después de tantos años de limitarme, de no permitirme mostrar nada de lo que he pintado -aunque pinté durante muchos años y siempre me quedé con eso- creo que ahora es un muy buen momento para abrazar el miedo o lo que sea y mostrarlo”, dice Depp en el citado video.

Johnny Depp en su taller, según lo muestra el sitio neverfeartruth.com Nathaniel Goldberg

Todo indica que el momento al que se refiere tiene mucho que ver con la transformación del mercado impulsada por la tecnología NFT, que permite a los artistas vender sus obras en forma directa e incluso cobrar comisiones cada vez que se revenden gracias a los llamados “contratos inteligentes”.

El boom de apelar a estos certificados digitales que garantizan la originalidad, la autenticidad y el carácter de pieza única se desató el año pasado, desde que un collage digital se subastó en Christie’s en marzo por 69,3 millones de dólares y convirtió al diseñador estadounidense Mike Winkelmann –más conocido como Beeple-, en el tercer artista vivo más cotizado del mundo.