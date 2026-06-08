El viaje, un tema que inspira por partida doble en el Bellas Artes

Desde el jardín se titula la escultura de bronce de dos metros de altura que Vechy Logioio realizó en 2013, y que donó el año pasado al Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) tras recibir el Premio Nacional a la Trayectoria Artística. Desde mañana integrará Travesía, la primera muestra individual de la artista pampeana en dicha institución, que además exhibe de forma permanente al aire libre otra pieza titulada Juegos del viento.

Detalle de "Mare clausum" (2013) Gentileza MNBA/Facundo de Zuviría

“Ha forjado una obra consistente y sin estridencias –dice Andrés Duprat, director del MNBA y curador de la exposición-. Ha experimentado con diferentes escalas, materiales y formatos, desde joyas, dibujos, collages y pinturas hasta grandes esculturas de bronce, como la que se encuentra instalada en el jardín que rodea el museo, con una voz propia, original y reconocible”.

"Mare clausum" (2013) Gentileza MNBA/Emma Livingston

Esa voz escapa a su control, asegura Logioio, y surge en el proceso creativo: “Una vez comenzada la obra, todo sucede de manera inexplicable, y ella empieza a crecer de forma autónoma. Tensiones, descanso, luz, penetración en el espacio, todo funciona por cuenta propia. Es solo más tarde cuando se toma conciencia y se interviene observando, corrigiendo, controlando, hasta el momento en que finalmente se resuelve abandonarla”.

"Abstracto V" (1991) Gentileza MNBA/Emma Livingston

Su variedad de intereses se reflejará a través de ocho piezas fundidas en bronce y más de veinte pinturas, collages y obras realizadas con técnicas mixtas sobre papel creadas en la década de 1990. Formada con Andreina Baj –discípula en Turín del italiano Felice Casorati–, Emilio Pettoruti, Horacio Butler y Santiago Cogorno, Logioio vivió en Ginebra y expuso por primera vez de forma individual en Milán, en 1971. Desde entonces, también en la Argentina, Estados Unidos, España, Venezuela, Uruguay y México.

Vechy Logioio Emma Livingston

Quiso la casualidad que el título de su exposición actual se vincule con Itinerarios artísticos entre la Argentina y España (1880-1930), otra muestra con la que convivirá hasta principios de agosto en el mismo museo, y que inspirará la comida anual organizada por la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Lo que se recaude el 24 de agosto se destinará a adecuar una nueva sede destinada a las reservas abiertas al público, en el marco de la celebración de los 130 años de la institución.

Obra de Joaquín Sorrolla y Bastida en la muestra que inspirará la comida anual a beneficio del museo IESARI MATIAS

Para agendar:

Vechy Logioio. Travesía desde mañana a las 18 hasta el 9 de agosto en el Museo Nacional de Bellas Artes (Av. del Libertador 1473). De martes a viernes, de 11 a 19.30, y sábados y domingos, de 10 a 19.30. Entrada gratis