Platón: “Al contacto con el amor, todo el mundo se convierte en poeta”

El amor se considera como uno de los sentimientos transformadores, capaz de movilizar al ser humano más allá de sus límites mentales y alcanzar la unión pese a las diferencias. El filósofo griego Platón se refirió a él en una de las obras más importantes llamada El Banquete (o Simposio). Allí escribió: “Al contacto con el amor, todo el mundo se convierte en poeta”.

Aquella cita famosa fue pronunciada por Agatón, un joven y exitoso poeta trágico, que la mencionó en uno de los encuentros con el filósofo y que más tarde este incluyó en su obra.

La frase de Platón habla de que el amor es capaz de convertir a las personas y movilizarlas a construir cosas bellas (Fuente: Pexels)

Su argumento central es que el amor es bello, joven, delicado y virtuoso, y que tiene el poder de transmitir esas virtudes a los demás. Es en este punto donde suelta la famosa línea: “Al contacto con el amor, todo el mundo se convierte en poeta, incluso si antes era ajeno a las Musas”.

¿Qué significa realmente la frase?

Platón, a través de Agatón, no está diciendo solamente que cuando te enamorás te dan ganas de escribir poemas rimados en una servilleta. El significado va más allá.

Entiende al amor como fuerza creadora. Para los griegos, la palabra poiesis (de donde viene “poesía”) significa literalmente “creación” o “producción”. Por lo tanto, el amor te convierte en un “creador”. Te impulsa a hacer arte, a buscar la belleza, a construir algo que antes no existía.

Para Platón, el amor democratiza la sensibilidad (Fuente: Pexels)

Se creía que la poesía requería la intervención de las Musas (las diosas de las artes). Propone que el amor es tan poderoso que puede saltarse ese intermediario; el amor mismo te da la gracia y la elocuencia.

Por lo tanto, se comprendía que el amor democratiza la sensibilidad. Alguien que solía ser frío, rígido o puramente racional, se vuelve receptivo a la belleza del mundo cuando el amor lo toca.

En conclusión, la frase celebra cómo el amor nos despierta, nos sensibiliza y nos vuelve creadores. Es el motor que nos saca de la apatía cotidiana.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.