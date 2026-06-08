Platón: “Al contacto con el amor, todo el mundo se convierte en poeta”
El filósofo griego planteó esta reflexión acerca del poder que posee este sentimiento en las personas y lo que es capaz de generar
- 2 minutos de lectura'
El amor se considera como uno de los sentimientos transformadores, capaz de movilizar al ser humano más allá de sus límites mentales y alcanzar la unión pese a las diferencias. El filósofo griego Platón se refirió a él en una de las obras más importantes llamada El Banquete (o Simposio). Allí escribió: “Al contacto con el amor, todo el mundo se convierte en poeta”.
Aquella cita famosa fue pronunciada por Agatón, un joven y exitoso poeta trágico, que la mencionó en uno de los encuentros con el filósofo y que más tarde este incluyó en su obra.
Su argumento central es que el amor es bello, joven, delicado y virtuoso, y que tiene el poder de transmitir esas virtudes a los demás. Es en este punto donde suelta la famosa línea: “Al contacto con el amor, todo el mundo se convierte en poeta, incluso si antes era ajeno a las Musas”.
¿Qué significa realmente la frase?
Platón, a través de Agatón, no está diciendo solamente que cuando te enamorás te dan ganas de escribir poemas rimados en una servilleta. El significado va más allá.
Entiende al amor como fuerza creadora. Para los griegos, la palabra poiesis (de donde viene “poesía”) significa literalmente “creación” o “producción”. Por lo tanto, el amor te convierte en un “creador”. Te impulsa a hacer arte, a buscar la belleza, a construir algo que antes no existía.
Se creía que la poesía requería la intervención de las Musas (las diosas de las artes). Propone que el amor es tan poderoso que puede saltarse ese intermediario; el amor mismo te da la gracia y la elocuencia.
Por lo tanto, se comprendía que el amor democratiza la sensibilidad. Alguien que solía ser frío, rígido o puramente racional, se vuelve receptivo a la belleza del mundo cuando el amor lo toca.
En conclusión, la frase celebra cómo el amor nos despierta, nos sensibiliza y nos vuelve creadores. Es el motor que nos saca de la apatía cotidiana.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Otras noticias de Frases célebres
Reflexión. Confucio, filósofo chino: “Aquel que espera poco de los demás mantendrá lejos el resentimiento”
Frase emblemática. Indio Solari, cantante de Los Redonditos de Ricota: “Violencia es mentir”
Para reflexionar. Søren Kierkegaard, filósofo danés: “La vida no es un problema a ser resuelto, sino una realidad que debe ser experimentada”
- 1
Descartado por su madre y salvado por un perro, un pichón de cotorra desafió un brutal diagnóstico: “Muerto va a estar mejor”
- 2
En la cocina del hermano y con un préstamo del padre, revolucionó la industria del contenido erótico
- 3
Masacre en el palacio. La noche de furia del príncipe Dipendra y la masacre que cambió la historia de Nepal
- 4
Qué dice la psicología de las personas que viven con su habitación desordenada