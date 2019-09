El periodista y escritor participó del programa Hablemos de otra cosa, por LN+. 01:10

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de septiembre de 2019 • 01:03

La conversación con el escritor y periodista Jorge Fernández Díaz tuvo lugar en la Academia Argentina de Letras, un sitio que el escritor definió como "una segunda casa". Allí, participó de una entrevista para el programa Hablemos de otra cosa, conducido por Pablo Sirvén, donde opinó sobre el peronismo y su arraigo en la política argentina.

"Perón creó el reglamento, el lenguaje de la política argentina. Creo que fue el gran escritor de consciencias del siglo XX, por eso me parece que levantarse contra Perón, discutir a Perón es una de las grandes y más fascinantes misiones que uno puede tener", opinó el escritor.

Según Fernández Díaz, "el mundo entero sabe que el problema de la Argentina es el peronismo". Y enfatizó: "El peronismo estableció un modo de hacer política que trajo algunas cosas buenas y otras que en el tiempo fueron malas. En 70 años, la Argentina con la hegemonía peronista decreció y cayó de manera catastrófica".

No obstante, Fernández Díaz recordó su juventud y su apoyo a la figura de Perón. "Entré al peronismo por una cuestión personal, me crié bajo esas lecturas. Leía a un antiperonista como Sebreli y a un properonista como Ramos. Ha sido un proceso personal y descubrir las trampas del peronismo también ha sido un asunto personal", contó.

Jorge Fernández Díaz: "Leo autores con los que no estoy de acuerdo" 01:33

Video

En esta línea, el escritor dijo que siempre leyó autores que tienen una línea de pensamiento diferente a la suya. Y sobre sus columnas y escritos, dijo: "En la calle a mí me dicen: 'gracias por decir lo que yo no puedo decir'. Creo que hay que apoyar más a los gobiernos no peronistas porque son más débiles, pero no tengo partidos, no tengo nada, me represento a mí".

Asimismo, opinó sobre la figura de María Eugenia Vidal, y consideró que su resultado en las PASO fue producto de los números económicos del gobierno de Mauricio Macri. Además, analizó: "Este Gobierno intentó cortar con algunas mafias que están muy enraizadas y son valoradas en la sociedad, igual que ciertos curros".

Jorge Fernández Díaz: "Las mafias están muy enraizadas y son valoradas" 01:19

Video

Fernández Díaz, sobre la Academia Argentina de Letras, dijo: "Entrar a esta biblioteca y recorrerla es realmente magnífico". Espera algún día, es su deseo, tener el tiempo de frecuentar aquel sitio más seguido.

LN+, ahora también en Cablevisión (19 analógico y digital, 618 HD y Flow), Telered, DirecTV, TDA, Telecentro Digital, Antina y Supercanal