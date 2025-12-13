Un empleado de los Elencos Estables de la Nación se arrojó por la ventana del Palacio Libertad tras ser advertido en camarines donde había menores

Ayer a la noche, un empleado del área técnica de los Elencos Estables de la Nación fue descubierto en los camarines del Palacio Libertad (Sarmiento 151) donde se cambiaban las niñas de la escuela de Formación Nacional de Danzas, después de haber participado del espectáculo Navidades del mundo, y tras ser advertido se arrojó por la ventana del segundo piso del edificio. De inmediato, se hizo la denuncia en la Comisaría Vecinal 1D y el hombre, que había sido trasladado a un hospital porteño, falleció esta mañana.

En el espectáculo navideño, presentado en la sala conocida como la Ballena y dirigido por Fernando Tomé, participaban el Coro Polifónico Nacional, el Coro Nacional de Niños y la Escuela de Formación Nacional de Danzas.

Desde el Palacio Libertad informaron este mediodía que se había registrado un “incidente de seguridad en el sector de camarines”. La situación fue detectada por las autoridades presentes de la Dirección Nacional de Elencos Estables de la Nación, que fueron los que activaron los protocolos y dieron inmediata intervención a seguridad cuando se desató la alarma entre las menores.

El hombre descubierto en camarines tuvo, al parecer, una crisis nerviosa y se arrojó por una ventana interna del edificio, del lado de Bouchard. Fue trasladado con lesiones y en estado consciente por el SAME a un hospital porteño, donde murió esta mañana. LA NACION pudo saber que el celular con el que la víctima estaba tomando registros quedó en poder del personal de seguridad. El hecho quedó a disposición de las autoridades policiales y de la Justicia, con intervención de la fiscalía nacional en lo criminal y correccional N° 60.

Mientras tanto, en el Palacio, las actividades fueron interrumpidas de forma preventiva y las participantes del Ballet, contenidas y sin riesgo físico.