Anunciaron la selección de artistas de la Bienal de Arte Sacro Contemporáneo

La Bienal de Arte Sacro Contemporáneo, que cumplirá cuatro décadas en 2026, anunció quiénes son los artistas seleccionados de su XIV edición. Las 79 obras se exhibirán del 19 de marzo al 3 de mayo en el Museo Nacional de Arte Decorativo.

"Ojo de cielo" (2025), Diana Aisenberg Gentileza

El jurado de selección —conformado por Xil Buffone, Ernesto Ballestros y Santiago Villanueva— evaluó más de 1250 propuestas enviadas por artistas de la Argentina y del exterior, con participación de países como Bolivia, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Italia, Paraguay, Uruguay, México y Corea del Sur.

"Sin título" (2024), Julia Padilla Gentileza

Entre las elegidas se cuentan las de Diana Aisenberg; Andrés Aizicovich; Javier Barilaro; Leonardo Cavalcante; Marcolina Dipierro; Verónica Di Toro; Nicolás Domínguez Nacif; Teresa Giarcovich; Itamar Hartavi; Lux Lindner; Rodolfo Marqués; Sasha Minovich; Benicio Mutti Spinetta; Julia Padilla; Alejandro Ros; Hernán Salvo; Mariana Sissia, Lorena Ventimiglia y Pablo Ziccarello.

"Sol Flor" (2025), de Itamar Hartavi Gentileza Itamar Hartavi

Organizada por la Fundación Vetrano y la Fundación La Santa Faz, con dirección y curaduría de María Pimentel de Lanusse, la Bienal de Arte Sacro Contemporáneo tiene como objetivo promover la reflexión de lo sagrado en el arte contemporáneo. Con carácter ecuménico, ya que la convocatoria es abierta para artistas de distintas confesiones, cuenta con el apoyo y respaldo del Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires.

"Obelisco en tres etapas (Mateo 18:20)", 2023, Rodolfo Marqués Gentileza Rodolfo Marqués

La primera Bienal de Arte Sacro en la Argentina se inauguró en 1986 por iniciativa de Monseñor Vicente Vetrano, vicario para la cultura del Obispado de Morón, con el fin de promover un espacio de encuentro entre arte y religión.