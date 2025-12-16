Anunciaron la selección de artistas de la Bienal de Arte Sacro Contemporáneo
Fueron elegidas 79 obras para integrar la muestra ecuménica, que cumplirá cuatro décadas el año próximo; se exhibirán del 19 de marzo al 3 de mayo en el Museo Nacional de Arte Decorativo
La Bienal de Arte Sacro Contemporáneo, que cumplirá cuatro décadas en 2026, anunció quiénes son los artistas seleccionados de su XIV edición. Las 79 obras se exhibirán del 19 de marzo al 3 de mayo en el Museo Nacional de Arte Decorativo.
El jurado de selección —conformado por Xil Buffone, Ernesto Ballestros y Santiago Villanueva— evaluó más de 1250 propuestas enviadas por artistas de la Argentina y del exterior, con participación de países como Bolivia, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Italia, Paraguay, Uruguay, México y Corea del Sur.
Entre las elegidas se cuentan las de Diana Aisenberg; Andrés Aizicovich; Javier Barilaro; Leonardo Cavalcante; Marcolina Dipierro; Verónica Di Toro; Nicolás Domínguez Nacif; Teresa Giarcovich; Itamar Hartavi; Lux Lindner; Rodolfo Marqués; Sasha Minovich; Benicio Mutti Spinetta; Julia Padilla; Alejandro Ros; Hernán Salvo; Mariana Sissia, Lorena Ventimiglia y Pablo Ziccarello.
Organizada por la Fundación Vetrano y la Fundación La Santa Faz, con dirección y curaduría de María Pimentel de Lanusse, la Bienal de Arte Sacro Contemporáneo tiene como objetivo promover la reflexión de lo sagrado en el arte contemporáneo. Con carácter ecuménico, ya que la convocatoria es abierta para artistas de distintas confesiones, cuenta con el apoyo y respaldo del Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires.
La primera Bienal de Arte Sacro en la Argentina se inauguró en 1986 por iniciativa de Monseñor Vicente Vetrano, vicario para la cultura del Obispado de Morón, con el fin de promover un espacio de encuentro entre arte y religión.
