La Academia Argentina de Letras (AAL) eligió, en forma unánime, el libro Un puñado de flechas, de María Gainza, como la mejor obra del género narrativa del período 2023-2024. “En sus páginas entrelaza el arte, la literatura y la vida, lo cual es toda una marca de estilo -dijo Rafael Felipe Oteriño el jueves en el acto de premiación en la sede de la AAL-. De su obra y de sus cualidades hablará la académica Esther Cross. Yo me permitiré hacer una breve reflexión sobre una de las notas más distintivas de su narrativa: la capacidad de crear mundo”.

Esther Cross dedicó su discurso a la novela premiada de Gainza

Con estas palabras comenzó el discurso del presidente de la Academia, que resaltó a continuación qué entiende por “crear mundo, en términos literarios”: “No es otra cosa que sumar realidad a la realidad, en correspondencia directa con la percepción del lector. Y de eso se trata, en definitiva, la literatura: de ensanchar la dimensión de lo real mediante la propuesta de un sentido que se convierte en tantos significados como lectores hacen suya la obra al leerla. Unos verán en ella un cuadro de costumbres; otros, una dimensión particular de la imaginación; algunos, un repertorio de creencias sobre la literatura y el arte; algunos más, un atrevimiento y un ejercicio de la libertad intelectual. Pero, en todos los casos, el primer efecto es producir una ampliación de la mirada individual y una puesta en marcha de un mundo que se agrega al mundo real y lo recrea. Desde esta perspectiva, crear mundo no es solo narrar una historia, sino ver la historia dentro de la historia”.

Para el académico, “con sus atributos de intensidad, concentración y variedad emotiva, la literatura de María Gainza da existencia verbal a eso que suele denominarse el lado de sombra, la mitad perdida, lo consciente y lo subconsciente que guían nuestros pasos”.

"Un puñado de flechas" de María Gainza (Anagrama)

Un puñado de flechas (Anagrama, 2024) está integrado por relatos y ensayos en los que Gainza recorre la obra de artistas como el fotógrafo Alberto Goldenstein y Guillermo Kuitca y el director de cine Francis Ford Coppola, además de varios escritores.

La decisión de premiar el libro de Gainza surgió de la propuesta de una comisión asesora integrada por los académicos Pablo De Santis, Jorge Fernández Díaz y Esther Cross.

Cross, al referirse al libro premiado, resaltó: “María sorprende por su destreza para captar el panorama de un cuadro o una vida sin perderse los desvíos y los chispazos ocasionales. El tono que predomina en sus historias es irónico y juguetón. Escribe con una erudición decantada y sensible, con comentarios rápidos, como al pasar, y queda claro que tiene mucho para decir sobre ese mundo que conoce desde adentro, pero sabe elegir. Aunque las narradoras de El nervio óptico, La luz negra y Un puñado de flechas sean bastante reservadas, lo raro, por no decir lo mejor, es que su reserva deja la impresión de una gran intimidad. Tarde o temprano se produce un descubrimiento, pero nunca como efecto buscado, nunca como revelación a lo grande. Es algo que se desprende del modo en que una frase sigue a la otra, de cómo se unen las piezas, de su forma de avanzar”.

Al final, Gainza agradeció el prestigioso reconocimiento: “Me resulta extraño, un tanto incómodo, recibir un premio por haber hecho algo que me gusta hacer de la única manera que me sale hacerlo. La mujer que escribió Un puñado de flechas se pasa buena parte del día mirando un punto en la pared, pensando: «¿Cómo sigue el próximo párrafo? ¿Para dónde voy?».

“Me gusta pensar este premio como un impulso para seguir escribiendo hasta dar la vuelta al mundo. Quiero imaginar que la Academia Argentina de Letras me premia no tanto por lo que ya escribí sino por lo que planeo escribir mañana. Y si en algún momento del viaje creo que ya sé, que ya entendí cómo se escribe, este premio me mirará desde la pared y me preguntará: “¿Cómo sabés que no te estás mintiendo?”, cerró la autora.