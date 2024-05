La Cámara Argentina de la Industria Ferial advierte sobre una “reducción significativa de inversión” en la Feria del Libro

Escuchar

En un comunicado, la Cámara Argentina de la Industria Ferial (Caife) expresó su preocupación ante el impacto que tiene en ese sector “la reducción significativa de inversión y espacio” en la actual edición de la Feria del Libro de Buenos Aires. “Este cambio afecta no solo al sector ferial, sino también a la industria cultural y turística que depende de este tipo de eventos”, destaca la cámara que preside Pablo Ruda. Según datos de la Caife, la industria ferial emplea a 250.000 personas en forma directa e indirecta.

“La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, con más de 45.000 metros cuadrados, es uno de los eventos literarios más grandes de América Latina y uno de los principales motores del turismo y la actividad comercial en el mundo hispanohablante -prosigue el comunicado-. Sin embargo, para esta edición, hay una notable disminución en el número de expositores y en el presupuesto destinado a los stands”.

Para la Caife, esta disminución tiene “un impacto directo en una industria que involucra a múltiples sectores, como estudios de diseño y arquitectura, carpinteros, herreros, pintores, electricistas, iluminadores y otros proveedores clave”. Según el secretario general de la Caife, Jaime Usach, “la falta de inversión y de participación activa es un reflejo de la difícil situación económica actual y afecta a toda la cadena de valor del sector ferial”. Agregó que algunos expositores construyeron menos metros cuadrados, mientras que otros, directamente, dejaron de participar.

“A pesar de algunas expectativas positivas con respecto de la desaceleración de la inflación, la realidad actual sigue siendo desafiante para muchas empresas -concluye el comunicado-. La reducción del consumo y los recortes en los presupuestos de marketing y eventos en un contexto de estanflación crean incertidumbre para el sector ferial y toda la cadena de valor que, generalmente, está compuesta por pymes. Consideramos que la industria ferial es un motor clave de la economía que genera numerosos empleos en diferentes áreas. Sin embargo, ante la falta de mano de obra capacitada para cubrir con las vacantes existentes, estamos lanzando cursos de capacitación gratuitos, presenciales y con salida laboral en diferentes áreas”. La oferta de cursos se puede consultar en la página web de la Caife.

Desde la Fundación El Libro (FEL) relativizaron el mensaje de la Caife. “En verdad, nosotros no tenemos menos stands en los pabellones comerciales, que son el Azul, el Verde y el Amarillo -dice Jorge Gutiérrez Brianza, director comercial y de operaciones de la FEL, a LA NACION-. En el Pabellón Ocre, que es el más institucional, hubo provincias que por el cambio de administración no pudieron participar este año así como también algunas instituciones. No tenemos baja significativa de expositores”.

Stand compartido de las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy en el Pabellón Ocre Fabian Marelli

Este año, las provincias de San Luis, Mendoza, San Juan y Entre Ríos no tienen stand en La Rural; el de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur debió achicarse y las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán comparten stand en el Pabellón Ocre. Ministerios nacionales (hoy secretarías del Ministerio de Capital Humano, como las de Educación y Cultura), y organismos como la Biblioteca Nacional y el Banco de la Nación Argentina, tampoco estuvieron presentes en la Feria.

Consultados por LA NACION, autoridades de las áreas de Cultura de las provincias señalaron que la ausencia se debió a recortes presupuestarios. Las provincias que participan de la Feria lo hacen con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones.

“La Caife agrupa a constructores de stands y la situación es que ahora, debido al contexto, los expositores recurren a construcciones más económicas -concluye Gutiérrez Brianza-. Otros ya tienen ya su propio mobiliario, y no requieren tanto los servicios de los constructores, aunque sí para complementar lo que ya tienen, como el alfombrado, la iluminación, la instalación eléctrica y la división entre stands”.