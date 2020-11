La Creciente: el Delta del Paraná según Alejandro Chaskielberg

Luz de luna. El fotógrafo Alejandro Chaskielberg vivió en las islas para retratar en las noches a sus habitantes silenciosos Crédito: Alejandro Chaskielberg

María Paula Zacharías Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de noviembre de 2020 • 00:00

La Creciente es uno de los ensayos contemporáneos sobre el Delta del río Paraná más celebrados que se han hecho. Obra de Alejandro Chaskielberg, es resultado de tres años de trabajo en los que el fotógrafo vivió en las islas para retratar en noches de luna llena a sus habitantes silenciosos. Así, logró convertirse él mismo en isleño para contar sus días desde adentro. "Quería quebrar la premisa del trabajo documental de retratar un 'otro' y contar desde mi vivencia en las islas", dice.

A bordo del bote a motor Espejito, cruzaba el río para ir al encuentro de lugareños en muelles y bares. Primero los acompañaba en sus labores cotidianas y después les pedía repetir las escenas que más lo habían cautivado pero de noche, en largas exposiciones. Leñadores, junqueros, cazadores y familias posaron inmóviles por 5 o 10 minutos ante su cámara de gran formato, que le permitió utilizar plásticamente el plano focal de cada imagen.

Crédito: Alejandro Chaskielberg

A ese extrañamiento se suma que iluminó cada toma con linternas de diferentes tonos y, sobre todo, con el poderoso foco de la luz de la Luna. Otra premisa básica del documental queda puesta en cuestión: en ese limbo de luz nocturna que parece de día, las personas reales se representan a sí mismas en actos cotidianos, generando una ficción dentro de la realidad. "Se pone en jaque esa veracidad que trata de imponer el lenguaje documental, al alterar la instantaneidad que propone la fotografía de capturar el momento. Son personas que representan acciones de su propia vida pero en un momento diferente", explica. A veces la realidad sólo puede ser contada mediante el artificio del arte.

Crédito: Alejandro Chaskielberg

En ese limbo de luz nocturna que parece de día, las personas reales se representan a sí mismas en actos cotidianos, generando una ficción dentro de la realidad.

Con las primeras doce fotos de ese largo ensayo ganó una beca en la Magnum Foundation, un premio de la Universidad de Boston y el All Roads de la National Geographic Society. Y volvió al lugar aconsejado por Martin Parr -quien lo invitó a exhibir en la Bienal de Brighton-, para convertir la serie en libro, que finalmente editó el sello Nazraeli Press en 2010. Recibió el premio Iris de Oro al Fotógrafo del Año por la World Photography Organization en Londres, y obtuvo el POYI Pictures of the Year al mejor retrato latinoamericano.

Crédito: Alejandro Chaskielberg

Le siguieron los libros Otsuchi Future Memories, en 2015, un trabajo sobre la memoria que sobrevive al tsunami que asoló Japón, editado por RM en España, y Laberinto, en 2017, por India Ediciones, un ensayo sobre un laberinto vegetal de la Patagonia. Ahí mismo, en El Hoyo, Chubut, está Chaskielberg desde el comienzo de la cuarentena, mezclándose con el paisaje y su gente para un nuevo ensayo. Otra vez es lugareño.

Crédito: Alejandro Chaskielberg

"Comenzó una corriente más libre y autoral dentro del documental. La Creciente está en esa unión entre arte, documento y bitácora de viaje", explica. Y, por sobre todo esto, está la belleza, como bien dice Chaskielberg: "Este proyecto busca transmitir el extraordinario impacto visual y poético que tiene la vida en las islas del Delta del Paraná".

Conforme a los criterios de Más información