La editorial Losada le ganó un juicio a la cadena de librerías Yenny-El Ateneo

“Los pequeños y medianos editores estamos cansados de que la cadena de librerías Yenny [del Grupo Ilhsa] no devuelva las consignaciones de libros”, dice a LA NACION el presidente de la editorial y librería Losada, José Juan Fernández Reguera, que ayer comunicó que la Justicia había condenado al Grupo Ilhsa a devolver los 7348 ejemplares que su sello le había entregado en calidad de consignación para la venta en los locales de la cadena de librerías Yenny-El Ateneo hace más de siete años. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial dispuso que, en el caso de que no se restituyeran los libros en el plazo de diez días, el Grupo deberá abonar a la editorial Losada el valor de los ejemplares no devueltos más sus intereses y las costas del juicio.

La cadena de librerías Yenny-El Ateneo deberá devolver más de siete mil ejemplares a la editorial Losada Archivo - LA NACION

“No lo hice por el dinero, porque no lo necesito; lo hice para que sirva como ejemplo y para que no se abusen de las pequeñas y medianas editoriales”, dice Fernández Reguera, consciente de que con este fallo se crea un precedente. Fundada hace 84 años, Losada fue la primera editorial en el país que publicó a Federico García Lorca, Jean-Paul Sartre y Albert Camus, entre otros autores, y que apoyó económicamente a Rafael Alberti y María Teresa León durante su exilio en la Argentina. También difundió la obra de los Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias y Pablo Neruda. “Tengo un catálogo de 1100 títulos y no saldo nada, salvo los libros que cambiaron las tapas -agrega-. Mi idea es que todos puedan comprar libros. Al ser editor y librero, conozco bien el gremio”. LA NACION intentó comunicarse con los ejecutivos del Grupo Ilhsa para que dieran su punto de vista, pero aún no obtuvo respuesta.

Varios editores consultados por LA NACION calificaron el sistema de devolución de ejemplares de Yenny como “muy complicado”, a diferencia de lo que pasa con las librerías de barrio. Incluso desde los grandes grupos editoriales en los últimos años -en especial a partir de la pandemia y las cuarentenas- decidieron fortalecer el vínculo con librerías independientes. No obstante, unos y otros coincidieron en que era “inevitable” mantener relaciones comerciales con esa cadena de librerías. “Yenny es como Coto o Carrefour”, graficaron. Fernández Reguera decidió iniciar acciones legales luego de que un CEO de Ilhsa lo maltratara por teléfono cuando solicitó la devolución de los libros consignados. “Le expuse la situación con educación y me respondió que él no tenía nada que decirme y que hablara con los abogados”. El presidente de Losada siguió su consejo y fue a la Justicia. “Nunca fue mi deseo tener que recurrir a los tribunales para solucionar una cuestión de esta naturaleza entre las personas o empresas del medio -agrega el presidente de Losada-. Antes había una ética en el mundo editorial que hoy, lamentablemente, ya no existe”.