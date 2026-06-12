La editorial Odelia brinda por sus diez años con un catálogo “interdisciplinario y sinérgico”

Este sábado, a partir de las 20, en el centro cultural y librería La Casa del Árbol (avenida Córdoba 5217) se festeja el décimo aniversario de Odelia, editorial independiente dedicada a la narrativa, que dirigen Jazmín Teijeiro y Yanina Giglio. En el catálogo de Odelia hay novelas y libros de cuentos de autores nacionales y extranjeros, en papel y en formato digital. Elegido por sorteo, el nombre rinde tributo a la santa patrona de la vista, Odile de Alsacia.

​Participarán de las charlas -sobre amor, humor, prosa poética y policial- Andrés Pescuno, Pablo Di Marco, Jazmín Carballo, Federico Jeanmaire, Nubia Bado, Luz Vítolo, Nuri Abramovicz, Martina Antognini, Carina Maguregui, Ana Arzoumanian, Haidu Kowski, Sergio Olguín y M. Conur, cuya novela Barely Legal tematiza la violencia a la que están expuestos los adolescentes. Se venderán libros del catálogo durante el encuentro que conducirá Lule Gallo.

Yanina Giglio y Jazmín Teijeiro, directoras de Odelia Gentileza

“Somos independientes porque editamos lo que nos gusta y porque económicamente somos autogestivas -dice Giglio a LA NACION-. Pero nos gustaría ser nombradas desde un concepto que contenga además lo interdisciplinario, lo transversal, lo horizontal, lo sinérgico que habita en Odelia y que va creciendo a medida que interactuamos con lectores, libreros, otras editoriales, centros culturales, agencias literarias, traductores, periodistas. Queremos que nuestros libros no sean indiferentes al público: pueden gustar o no, pero jamás pasar inadvertidos. Tanto por su contenido literario como por su diseño, los libros de Odelia despiertan emociones, generan movimientos, cambian tu paisaje”.

"La sal", primera novela de Adriana Riva, es uno de los best sellers de Odelia Gentileza

Varios libros del sello se tradujeron a otros idiomas. Actualmente los más vendidos son Cécile, de Andrés Pescuno, y La sal, de Adriana Riva (que se publicó en inglés como Salt). La novela Subacuática, de Melina Pogorelsky, que se tradujo al persa, fue adaptada al teatro por la autora y dirigida por Luciano Cáceres y Fernanda Ribeiz. Tony Ninguno, del chileno Andrés Montero, se publicó en Italia y en Suecia.

La novedad con la que Odelia llegará a la Feria de Editores, del 6 al 9 de agosto, es la novela El silencio de las bestias, de Martina Tolosa, protagonizada por una joven que habita la casa en ruinas de una familia golpeada por la tragedia.