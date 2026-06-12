La editorial Odelia brinda por sus diez años con un catálogo “interdisciplinario y sinérgico”
Participan del festejo autores como Sergio Olguín y Federico Jeanmaire; títulos del sello de narrativa contemporánea fueron traducidos a otros idiomas
- 2 minutos de lectura'
Este sábado, a partir de las 20, en el centro cultural y librería La Casa del Árbol (avenida Córdoba 5217) se festeja el décimo aniversario de Odelia, editorial independiente dedicada a la narrativa, que dirigen Jazmín Teijeiro y Yanina Giglio. En el catálogo de Odelia hay novelas y libros de cuentos de autores nacionales y extranjeros, en papel y en formato digital. Elegido por sorteo, el nombre rinde tributo a la santa patrona de la vista, Odile de Alsacia.
Participarán de las charlas -sobre amor, humor, prosa poética y policial- Andrés Pescuno, Pablo Di Marco, Jazmín Carballo, Federico Jeanmaire, Nubia Bado, Luz Vítolo, Nuri Abramovicz, Martina Antognini, Carina Maguregui, Ana Arzoumanian, Haidu Kowski, Sergio Olguín y M. Conur, cuya novela Barely Legal tematiza la violencia a la que están expuestos los adolescentes. Se venderán libros del catálogo durante el encuentro que conducirá Lule Gallo.
“Somos independientes porque editamos lo que nos gusta y porque económicamente somos autogestivas -dice Giglio a LA NACION-. Pero nos gustaría ser nombradas desde un concepto que contenga además lo interdisciplinario, lo transversal, lo horizontal, lo sinérgico que habita en Odelia y que va creciendo a medida que interactuamos con lectores, libreros, otras editoriales, centros culturales, agencias literarias, traductores, periodistas. Queremos que nuestros libros no sean indiferentes al público: pueden gustar o no, pero jamás pasar inadvertidos. Tanto por su contenido literario como por su diseño, los libros de Odelia despiertan emociones, generan movimientos, cambian tu paisaje”.
Varios libros del sello se tradujeron a otros idiomas. Actualmente los más vendidos son Cécile, de Andrés Pescuno, y La sal, de Adriana Riva (que se publicó en inglés como Salt). La novela Subacuática, de Melina Pogorelsky, que se tradujo al persa, fue adaptada al teatro por la autora y dirigida por Luciano Cáceres y Fernanda Ribeiz. Tony Ninguno, del chileno Andrés Montero, se publicó en Italia y en Suecia.
La novedad con la que Odelia llegará a la Feria de Editores, del 6 al 9 de agosto, es la novela El silencio de las bestias, de Martina Tolosa, protagonizada por una joven que habita la casa en ruinas de una familia golpeada por la tragedia.
Otras noticias de Arte y Cultura
- 1
Escritores, intelectuales y académicos firman una nueva carta por la Casa Argentina en París y piden la renuncia de su director
- 2
“El lujo es vulgaridad”: Jorge Luis Borges, precursor del Indio Solari
- 3
A cien años de Don Segundo Sombra, la Academia Argentina de Letras rinde homenaje a Ricardo Güiraldes
- 4
Julian Barnes decidió ser escritor el día en que escuchó a Borges en la Universidad de Oxford