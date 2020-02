El anfitrión del evento, el embajador Mark Kent Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

"La magia puede estar en todas partes". En inmersiones de realidad virtual en las que a golpe de varita cambia de color un pajarito, en los relatos fantásticos de un libro o en el propio hecho de que en la era de la imagen cientos de jóvenes celebran la literatura. Todo ello se dio cita esta tarde en la Harry Potter Book Night, esperada cita del verano que volvió a reunir a dos mil personas en los jardines de la residencia del embajador británico.

"Las historias de J.K. Rowling nos hablan de la magia tradicional, con hechizos y escobas voladoras, pero también es mágico poder juntar a tanta gente celebrando la lectura y apostando por la creatividad y la imaginación", expresó a LA NACIÓN el embajador Mark Kent, sonriente y desafiando el calor de la tarde con su bufanda de Hogwarts alrededor del cuello.

"Estamos muy contentos de poder recibir a tantos fans de Harry Potter en nuestra casa. Es un ícono de la cultura británica que le ha abierto a niños y jóvenes una puerta al mundo de la literatura. Nos encanta ver a padres, madres, hijos e hijas compartiendo su pasión por esta historia y con tantas ganas de leer", agregó el anfitrión.

En la tarjeta de invitación a este encuentro, que incluyó juegos y desafíos de quidditch (el deporte de los magos), trivias y cosplay, solo se indicaba un requisito: asistir con varita o escoba voladora, aunque la apuesta de los disfraces fue más allá y por los jardines desfilaron dobles de los más conocidos estudiantes de hechicería, profesores, seres sobrenaturales y animales fantásticos. No faltaron al encuentro cruciales personajes como Ron Weasley, Hermione Granger, o el mago más poderoso de la saga, Albus Dumbledore.

El encuentro organizado por la Embajada Británica y FanCon, cita anual de cada primer jueves de febrero en todo el mundo, centró su temática de esta edición en el Torneo de los Tres Magos, la competencia que se desarrolla en el cuarto libro, Harry Potter y el Cáliz de Fuego. En esta disputa participan los tres colegios de magia más importantes del relato: Hogwarts (internado cuya ubicación en las montañas de Escocia permanece oculta por los más poderosos encantamientos), la Academia Beauxbatons (escuela del Pirineo francés donde los estudiantes visten túnicas de seda y son transportados en carruajes) y el Instituto Durmstrang (escuela de Escandinavia notoria en la enseñanza de las artes oscuras y cuyos aprendices usan túnicas rojas y capas y sombreros de piel).

En la recreación de este mundo mágico en la residencia británica, se dieron cita varias actividades. Mientras el escritor y narrador de literatura fantástica Máximo Morales daba lectura a un capítulo del cuarto libro, varios lo escuchaban atentos, como Agustina, una joven que se sabe de memoria los diálogos de la saga. "Tiene toda la colección y se ve las películas desde que tiene seis años. Este año cumple 11, edad en la que -como indica el relato- es hora de ir a Hogwarts", contó su mamá, también lectura del universo Potter.

Por su parte, Esme León, de nueve años y quien se mudó con su familia de Inglaterra a Argentina hace un año, comenzó a leer los libros en noviembre. Se los está "devorando, es fanática de las trivias y muere por Hermione", personaje que eligió para su disfraz, junto a sus hermanos, Juan Cruz, vestido de Harry, y Santos, que se puso en la piel de Ron dando un color rojizo a su cabello. Tras superar la "casa de tests" -en las que Esme respondió asertiva diversas preguntas-, llegó el veredicto: los tres hermanos fueron designados a la Casa de Gryffindor.

En la celebración, los libros también hicieron acto de presencia en stands como el de Kel Ediciones, que presentó novedades y cuidadas ediciones ilustradas, con transparencias para proyectar y de relatos tallados en creaciones de papercut.

Antes de dar paso al concurso de cosplay, dos bailarinas con atuendos de las escuelas de Beauxbatons y Durmstrang protagonizaron una representación del baile que en el libro se celebra en la gala de Navidad. Bailaron los valses de Neville y Potter mientras varios jugadores de quidditch se ejercitaban en los verdes jardines y otros se preparaban para las trivias de El Cáliz de Fuego. "Creo que podré responder a las preguntas porque soy fanático, aunque no me creo tan inteligente como los personajes de los libros. Me encanta todo lo que son capaces de hacer ellos en estas aventuras", comentaba Matías, uno de los concursantes, mientras esperaba su turno.