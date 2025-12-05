Una asociación civil reclama por los derechos de Niní, la de Beatriz Sarlo, y ahora deberá resolver la Cámara de Apelaciones en lo Civil

Mientas la sucesión de Beatriz Sarlo se encuentra estancada tras la muerte de la prima de la escritora, Ernestina Susana del Río, que se había presentado como heredera, LA NACION pudo saber que el letrado José María Nasra, de Liberados Asociación Civil, entidad que vela por los derechos de los animales, presentó en noviembre una petición ante el Juzgado Civil n° 60, a cargo del juez Fernando Cesari.

Liberados solicita que se realice un informe veterinario sobre el estado de salud de la gata de Sarlo, “Nini”, que por pedido expreso de Sarlo quedó al cuidado del encargado del edificio de Hidalgo 140, Melanio Alberto Meza López. También pide que se designe a un consultor veterinario y la intervención de un auxiliar de justicia.

El juez Cesari, que rechazó la petición, ordenó formar un incidente separado de la sucesión, pero el letrado de la asociación civil apeló y ahora debería decidir la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

“Vengo a solicitar a V.S. que se ordene la producción de un informe veterinario respecto de la gata ‘NINI’, quien habría convivido con la causante Beatriz Ercilia Sarlo Sabajanes, conformando con ella una familia multiespecie“, se lee en el escrito de Nasra, que cita en su escrito a reconocidos juristas, como Aída Kemelmajer de Carlucci, Marisa Herrera y Andrés Gil Domínguez.

El doctor Nasra pide que el informe consigne el “estado actual de salud física y mental, edad, raza y características distintivas del animal, e imágenes fotográficas”, el domicilio actual de Nini [Hidalgo 140], la alimentación que recibe, la identidad del médico/a que la atiende y la identificación del tutor [el encargado de edificio, Meza López].

“En nuestro país, más de ochocientos precedentes judiciales han reconocido a los animales no humanos como sujetos de derecho”, remarca el letrado de Liberados, que también aporta nombres de profesionales veterinarios que podrían intervenir en el informe solicitado.

La petición fue desestimada por el juez Cesari con los argumentos de que el expediente es “un proceso reservado” y de que la cuestión “excede el marco” de la sucesión. No obstante, coincide en que la gata no es una “cosa susceptible de ser heredada”.

Nasra apeló la medida de Cesari, usando los mismos argumentos del juez. “La resolución apelada reconoce que ‘los animales no son cosas’, pero simultáneamente sostiene que no es esta la vía procesal para resguardar su bienestar cuando en estos actuados está en juego la manda de la causante una de las cuales es la atención y el cuidado de la gata ‘NINI’. Tal vez por novedosa, el Juzgador hizo una interpretación errónea de la competencia para entender en el asunto”, acota con ironía.

“‘Nini’ formaba parte de una familia multiespecie integrada junto a la causante [Sarlo] -se lee en la apelación-. La muerte de la persona humana conviviente no extingue el vínculo afectivo ni el deber de protección hacia el ser sintiente”.

Mientras se resuelve este inesperado giro en la telenovelesca sucesión de Sarlo, LA NACION pudo saber que la gata se encuentra bien, en el monoambiente de Hidalgo 140 que comparte con la familia de Meza López y su gata, tras ser “mudada de apuro” del departamento de Sarlo por un pedido de la letrada de la ya fallecida prima de Sarlo.