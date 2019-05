La Feria del Libro hizo su balance en cifras: "La asistencia nunca está en duda"

Promociones hasta el último minuto Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Informaron 1.180.000 visitantes, igual que en 2018; los libreros reclamaron por el IVA

Según los registros de la Fundación El Libro, la cantidad de asistentes en la 45» Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que ayer cerró sus puertas, fue exactamente la misma que el año pasado: 1.180.000 personas fueron a La Rural en los últimos 19 días. Curiosa coincidencia, a la que el director de la Feria, Oche Califa, no le presta demasiada atención. Es que -según explicó a LA NACION- desde hace años, a la hora del balance, dan un número redondo porque "las fluctuaciones no son significativas. Pueden ser de 10.000 o 7000 personas, más o menos". Y agregó: "No queremos hablar del número de asistentes porque la asistencia nunca está en duda. Difícilmente podamos aumentarlo; hay que traer a los Rolling Stones para pegarle una subida mayor".

Sin embargo, en una información difundida ayer por la tarde titulada justamente "Los números de la 45» Feria Internacional del Libro de Buenos Aires", la organización del evento editorial más importante de la agenda cultural del país se dedicó justamente a eso: a hacer un balance cuantitativo de la última edición. Informaron que 530 expositores -editoriales, instituciones, clubes y representaciones de 16 países y 13 provincias- desplegaron sus productos o servicios en 353 stands ubicados en ocho pabellones; que participaron 1896 docentes de las tres actividades educativas; 440 narradores del Encuentro Internacional de Narración Oral, y que fueron acreditados 3300 periodistas de 21 países para cubrir el encuentro que, por las redes, fue seguido por 325.000 usuarios en Facebook, 72.600 en Twitter y 47.500 en Instagram. Anotaron en la cuenta, además, que durante las 19 jornadas firmaron sus libros 2860 escritores y se registró la realización en salas y stands de 1804 actos culturales.

Mucha gente recorrió los pasillos ayer en el último día abierto al público con ingreso gratuito con tarjeta SUBE (la medida ya había sido exitosa la semana anterior). Hubo ofertas y promos en varias editoriales, antes de iniciar el desmontaje de los espacios.

Un sector en alerta

Y como en el primer día, en el último también resonó un reclamo que retomó un tema que fue parte de la estruendosa inauguración, el último jueves de abril: en su accidentado discurso, el secretario de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, había anunciado la exención del IVA para la industria del libro.

Ayer por la tarde el sector de las librerías se anticipó a la reglamentación de esa ley y, en una conferencia de prensa, varios representantes (entre los que se encontraron las cadenas Yenny y El Ateneo, del Grupo Ilhsa; Cúspide; Librería Hernández; Waldhuter, y otras) expresaron su preocupación por haberse quedado fuera del beneficio impositivo.

Entre otras adhesiones, la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), y las cámaras argentinas de Publicaciones (CAP) y del Libro (CAL) difundieron comunicados en los que "repudian la exclusión de las librerías argentinas del beneficio impositivo consagrado en la última ley de presupuesto que permitiría a imprentas, editores y distribuidores recuperar lo tributado por el IVA pagado en la cadena de producción y distribución". En el texto de la CAP, evalúan: "No incluir a la comercialización impactará de forma negativa en el canal de venta del sector y, por consiguiente, a toda la industria".

Los mejores stands

Como todos los años, la Fundación El Libro distinguió los mejores stands en siete categorías. Para el jurado, el más original y creativo fue el de la editorial Catapulta. El Fondo Nacional de las Artes ganó entre las instituciones culturales; los sellos La Bestia Equilátera, El Hilo de Ariadna y Ediciones Ampersand se impusieron en la categoría "stand compartido"; el espacio del Congreso de la Nación obtuvo el premio por "promoción cultural". En la categoría "Países" se destacó la embajada de Israel, y en la de provincia, Jujuy. En sus distintos tamaños, reconocieron los stands comerciales de Ojoreja, Librum, Catapulta y Eudeba.