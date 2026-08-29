La feria Plateada saltó del subsuelo a la plaza del Teatro Argentino para invitar al público a jugar

Plateada sale a la plaza y se pone a jugar. La cuarta edición de la feria de arte de La Plata subió desde el subsuelo al hall y la plaza seca del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino y todo se puso lúdico: los stands son escenográficos, las obras no son lo que parece y el espíritu general parece libre y divertido. Arte que no apuesta a lo comercial, sino que alegra, sorprende y sale de la norma.

“Los caminos del arte a veces son imprevisibles, mágicos, incalculables y desafiantes para pensar, para sentir también”, dice Facundo Belén, curador de la feria junto con Virginia Martín. Quizá todo se desprenda de la obra que da inicio al recorrido: dos grandes pinturas de Lido Iacopeti marcan el espíritu desde el espacio de la galería De Sousa. El maestro platense falleció hace dos años, y dejó una obra marcada por la imaginación, la alegría, las flores y la dignidad humana. Algo de eso se respira en los pasillos de Plateada que ahora reciben la luz del sol, donde 39 espacios con mayoría de bonaerenses se pueden visitar hasta el domingo. Hay también puestos de comida y una isla editorial espera con once sellos.

En el ingreso a la feria de arte de La Plata, Plateada, hay tres obras emblemáticas de Federico Brook, Paula Toto Blake y Eduardo Sívori Gentileza del Instituto de Cultura de Buenos Aires

“Quizás lo que se define como arte joven a veces, no es joven, sino que tiene la necesidad o el ímpetu de hacer las cosas jugando. Eso en el arte es fundamental. Para mí, en todos estos proyectos hay compromiso con lo que son, pero que también se ve que hay pasión, y eso es algo parecido a jugar”, dice Belén. Y señala otra línea invisible entre el desnudo masculino de Eduardo Sívori que da la bienvenida en el ingreso, una rareza de la historia del arte argentino, y un trasero enfundado en un jean con celular en el bolsillo que parece real en la boutique Crystal, una obra de Ezequiel Chiodi.

Ezequiel Chiodi creó una boutique de ropa de papel en Crystal, en la feria de arte de La Plata, Plateada Paula Zacharias

Muchos stands son casitas escenográficas donde pasan cosas como esas. La obra de Chiodi es ropa en una tienda glamorosa donde todo es de papel. Ministerio de la Pavada montó una cocina que es un gran collage textil donde es posible sentarse a tejer o dibujar. Un Galpón es un ambiente rosa de peluche con un murciélago colgante, donde la gente se sienta a jugar un memotest. Se trata de un espacio lúdico de la localidad de Gonnet, donde realizan escenografía y tienen rampa de skate, entre otras cosas. Cosmiko es otro espacio nuclear de La Plata, que llega a la feria con una su propia cama, sillas y televisores, pintados por Marta de la Gente. Las paredes son plateadas.

La artista Penny Di Roma cría cristales, y hace obras con huesos, fósiles, seres, membranas, cristales, perlas y Knoxi Paula Zacharias

Acéfala tiene una fuente de vino danzante, homenaje a Schirilo realizado por los artistas Mijail de Amieva y Regina Igarzábal. Las copas de Julia Varela están mareadas… no se sostienen en su pie. Soledad Rolleri, en Isidroro, trajo su escritorio y su velador. El colectivo Montón no quiso paredes: montó sus piezas sobre un montículo de barba de viejo que recogieron en el bosque. En Lapontiana, Penny Di Roma cultiva sus propios cristales con los que crea esculturas. “Cada propuesta puso mucha creatividad a la hora de armar el stand. Plateada va creciendo junto con los proyectos. Se han ido complejizando, repensando. La feria se ve más sólida”, dice Belén.

Viginia Martín y Facundo Belén son los curadores de Plateada, que toma el espíritu lúdico de la obra de Lido Iacopeti Paula Zacharias

Entre las rarezas, está un perfume prehistórico de Marcela Cabutti en el espacio Sur Boreal, el mar negro de medusas de cerámica que creó la artista rusa Anna Solo en el espacio de Tiempo y el trabajo de fotografías copiadas sobre ladrillos de Vértebra Colectivo. También, la pintura hecha con maquillaje de Paula Fígoli en Cueto o la pintura que parece bordado de Natalia Martínez en Amorada. Otro espacio para sumergirse: Fruta Madura, donde vuelan mariposas en la instalación de cinco artistas que se declaran insectívoras: recolectoras de cosas que les gustan. El colectivo Ageneradas hace ropa no binaria… difícil de ponerse.

El espacio Cosmiko, en feria de arte de La Plata, Plateada, con obra de Marta de la Gente Paula Zacharias

Otros espacios platenses en la feria son Vincent, Geómetras, Club De La Pintura, Don Bardo, Oblicuo, Planta Alta y Estudio Fortuna de La Plata. También están Departamento 112 (Martínez), De Sousa, Tallerx, Saga, Imaginario y Selva Negra (Caba), Cresteo (Tornquist), Colorado (Resistencia, Chaco), Cálamo (San Nicolás De Tres Arroyos), Mapa (Las Flores), La Portland (Paraná, Entre Ríos), Casa Taller (Trenque Lauquen), Sentimental (San Juan), Frecuencia Cultural (Bahía Blanca), Ramal (Necochea), Rayo (Villa General Belgrano, Córdoba) e Inteligencia Colectiva (Mar Del Plata).

Amorada es una oda al arte textil... hecha con pintura por la artista Natalia Martínez, que se inspiró en la tejedoras de baetón de Santiago del Estero Paula Zacharias

El Instituto Cultural de la Provincia de la Provincia de Buenos Aires organiza la feria a través del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti. Por eso, tres cuartas partes de los stands son bonaerenses, y son gratuitos, lo mismo que la entrada a la feria.

“Este año decidimos subir Plateada al hall y la plaza seca, que son espacios de mucha circulación y jerarquía. Desde la vía pública, te encontrás con la feria y también podés salir a los patios. Al inicio de la feria tenés el sector institucional, donde reciben tres obras del museo, un torso de Sívori, una obra importante del patrimonio histórico; una obra de un Salón de Arte Joven, de una artista consagrada de La Plata, como es Paula Toto Blake, y una obra de Federico Brook que es la más reciente donación al museo”, cuenta Federico Ruvituso, su director.

En Acéfala hay una fuente de vino y copas "mareadas"; la puesta se llama "Ornamentos de compañía" Paula Zacharias

El entretenimiento continúa en las muestras paralelas, como la de Andrés Compagnucci, 40 años de vacaciones, en Pasaje Dardo Rocha, donde hay obras que son juguetes en sus cajas, un inflable gigante y un viejo fliper donde se puede jugar por horas. “Yo creo que hasta ahora nunca trabajé. Lo único que hice es pintar”, dice el artista. También se exhibe la muestra de pinturas Reliquia de Emilia Hendreich, que se nutre de los mercados de pulgas para delicadas pinturas al óleo. En el Pettoruti (calle 51 N° 525), Pr0testa presenta El Traidor en la vidriera. En el Centro De Arte De La Unlp (calle 48 e/6 y 7), una colectiva, Neoinformalismo Zen, con curaduría de Florencia Morel; Soportar la representación, de José Luis Landet. En la Universidad Del Este (calle 7 e/ 41 y 42), En azul de Francisco Ungaro y en la Fundación Osde (Calle 50 N° 925), In der Pampa Guillermo Düvelmeyer (1893-1959). Todo abierto y con entrada gratuita, hasta que termine Plateada, el domingo a las 19.

Para agendar

Plateada, feria de arte contemporáneo. Hasta el domingo 30 de agosto, de 13 a 19, en el Hall y Plaza Seca del Teatro Argentino (Avenida 51 entre 9 y 10). Entrada gratuita.