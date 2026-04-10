“Artes indisciplinadas”: encuentros inesperados aportan nueva vida al sur de Buenos Aires

Parece que estuviera bailando al atardecer, en una terraza porteña. Karen “Burbuja” Carabajal tira golpes al aire mientras se mueve con pequeños saltos, como si estuviera peleando contra un rival. En la jerga del boxeo, esa práctica se llama “hacer sombra”. Fuera de contexto, en un video que se puede ver desde la vereda en la esquina de las avenidas Juan de Garay y Paseo Colón, esa parte del entrenamiento se asemeja más a una performance.

Esa ambigüedad que disuelve los límites es lo que busca ReversoDoble, exhibición de Valeria Maggi y Luis Garay que abrirá hoy al público en Fundación Santander. Con curaduría de Mariano Mayer, la propuesta fue distinguida con la edición 2026 del premio a las artes visuales impulsado por esta institución.

El curador Mariano Mayer presenta un video de Luis Garay protagonizado por Karen “Burbuja” Carabajal, visible desde la vereda Soledad Aznarez

Todo parece proponer un cambio de perspectiva en la planta baja de este edificio, con paredes de vidrio que permiten un diálogo permanente con la ciudad. Un sillón invita a recostarse para ver uno de los videos realizados por Garay, en una pantalla que cuelga inclinada sobre un “escenario vivo”, por donde pasan colectivos y se alcanzan a divisar los árboles centenarios de Parque Lezama.

La muestra presenta las obras sobre un "escenario vivo" Soledad Aznarez

Otros films se enfocan en las expresiones del público o cuelgan en la parte de atrás de las enormes pinturas realizadas por Maggi. Una de ellas se exhibe hacia afuera, como si estuviera en una vidriera. Nada es lo que parece: porque esa superficie de vidrio transparente, a su vez, fue intervenida con ploteos de colores que generan en el interior un clima de atardecer. Adentro, un paisaje con palmeras que se alza cual oasis en el límite entre San Telmo y La Boca profundiza esa sensación de extrañamiento.

Con ploteos de colores sobre los vidrios, se genera en el interior un clima de atardecer Soledad Aznarez

“Todo el proyecto hace ese juego de encontrar el reverso. En algunos casos, claramente utiliza el atrás de algo y en otros es más metafórico, es algo que queremos entender pero que no entendemos del todo”, señala Mayer sobre este cruce entre la producción de una pintora tucumana, cuya obra Río Rojo (2024) fue adquirida el año pasado por el Moderno en arteba, y de un artista de danza, video y performance de origen colombiano, que además de presentar obras en dicho museo participó de residencias en Japón, Suiza y Alemania.

Las palmeras pintadas por Valeria Maggi contribuyen a la sensación de extrañamiento Soledad Aznarez

Este último fundó Laboratorio de Acción, una plataforma experimental para artistas interdisciplinarios que buscan “desestabilizar los bordes” de su práctica y tensionar las formas establecidas de producción, creación y transmisión. Se dedican a las llamadas “artes vivas”, aquellas que tienen “al cuerpo en el centro de su experiencia”, y exploran escenas inestables, escrituras performativas y modos de hacer colectivos.

Valeria Maggi, Mariano Mayer y Luis Garay en Fundación Santander Soledad Aznarez

Muy en sintonía con ese espíritu indisciplinado se propone la programación que acaba de anunciar para 2026 Lucie Haguenauer, flamante directora artística de PROA21. Si bien este espacio nació en 2018 a una cuadra de Fundación Proa, y contó desde entonces con el asesoramiento de Santiago Bengolea, ahora profundizará su voluntad de convertirse según ella en “una usina de creación y experimentación dedicada a todas las artes como forma de conocimiento de lo contemporáneo. Un ecosistema vivo, en constante movimiento”.

Lucie Haguenauer, flamante directora artística de PROA21 Valeria Rotman

A tal punto que quien quiera acercarse por las tardes, de miércoles a domingos, podrá encontrar a los artistas trabajando. No podemos permitir que la inteligencia artificial escriba nuestros poemas se titula la creación site-specifc de Nazareno Pereyra, el primer invitado de un ciclo de residencias que durarán de uno a tres meses, quien ya comenzó a narrar con lápiz azul sobre las paredes de una sala las experiencias que vive en el trayecto desde su casa en transporte público. “No considero la obra como cerrada, parte de esto se termina en el público –dice a LA NACION- me parece que lo interesante de estos procesos es el diálogo, con el espectador y con lo que sucede en la sala. Si se siente o no se siente”.

"No podemos permitir que la inteligencia artificial escriba nuestros poemas" se titula la creación site-specifc de Nazareno Pereyra Valeria Rotman

Lo que se sienta hoy a partir de las 19 será diferente de otros días. Porque después de un brindis de presentación con Javier Areal Vélez y Vic Bang estrenarán Ciclo de ciclos. Música en PROA21, un programa anual de conciertos en las salas y el jardín, que “explora el loop y la repetición como formas compositivas”. Y el 25 de este mes, al igual que Fundación Santander, participará del circuito gratuito Abre La Boca.

Pereyra narra con lápiz azul sobre las paredes de una sala las experiencias que vive en el trayecto desde su casa en transporte público Valeria Rotman

Artistas, colectivos y pensadores de diversas disciplinas y lenguajes aportarán cruces entre sonido, danza, performance, literatura, teatro, cine y artes visuales. En mayo habrá una propuesta escénica a cargo del dúo Mover la Lengua, conformado por la escritora Maga Cervellera y la bailarina Martina Kogan. Y en junio, la compañía Pablito No Clavó Nada se enfocará en el teatro leído. Durante las vacaciones de invierno habrá además propuestas para los más chicos con talleres a distancia cargo del ilustrador francés Hervé Tullet, organizados junto a Filba y Filbita.

En PROA21, el público podrá ser testigo del proceso creativo de los artistas Valeria Rotman

En el verano continuará Temporada Alta, ciclo que apoya la creación de piezas escénicas inéditas para presentar en el jardín y que cumplirá su quinto aniversario en 2027. Allí participó por ejemplo en 2023 Melisa Zulberti, artista que llegaría a participar de la Bienal de Danza de Venecia, con una obra concebida como una “partitura escultórica” con movimiento.

Melisa Zulberti, artista que llegaría a participar de la Bienal de Danza de Venecia, participó de Temporada Alta en 2023 Gentileza Proa 21

“La identidad de PROA21 no va a cambiar: va a seguir siendo un espacio de experimentación y laboratorio interdisciplinario. Me parece importante potenciar lo que ya está con una mirada nueva”, dice Haguenauer, historiadora, curadora, y gestora cultural nacida en París, que trabaja desde hace 16 años en la Agregaduría cultural de la Embajada de Francia en la Argentina. Fue la responsable del programa Orillas Nuevas de apoyo a las industrias culturales y creativas desarrollado por el Institut francais d’Argentine con la colaboración de las fundaciones Williams y Medifé.

"¡Ríndete Dorothy!" reinterpretó El Mago de Oz en clave gore y performática el año pasado en PROA21 Proa 21

“Cuando vi su trabajo en Orillas Nuevas, me pareció que hizo con mucho profesionalismo un diagnóstico de lo que estaba pasando en Buenos Aires, a nivel interdisciplinario. Y me pareció que eso se podía capitalizar acá”, agrega Adriana Rosenberg, presidenta de Fundación Proa, institución con la cual Haguenauer colaboró para la organización de varias muestras internacionales importantes desde que su nueva sede abrió en 2008 con la primera exposición individual dedicada a Marcel Duchamp en América Latina. Una década más tarde abría PROA21, para apoyar el desarrollo de la escena contemporánea local.

PROA21 nació en 2018 como un espacio de experimentación y laboratorio interdisciplinario

A esta tendencia se suma también el Centro Cultural Borges con Experimenta#3, ciclo que propone un cruce entre danza y artes visuales. Desde hoy hasta el domingo, Mueve Montañas cruzará los trabajos de Marcela Cabutti y Florencia Werchowsky. Y en La Cúpula del Palacio Libertad aloja Crepusculares, ciclo de obras de danza, performance y arte contemporáneo pensado para la luz del crepúsculo. mañana y pasado Florencia Vecino y Marcos Torino presentarán Emociones dedicadas, un ensayo performático sobre el afecto y su carácter ingobernable.

"Crepusculares": ciclo de obras de danza, performance y arte contemporáneo en La Cúpula del Palacio Libertad

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