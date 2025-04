La filósofa argentina Verónica Gago, premiada en Estados Unidos por su compromiso social

La Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), con sede en Pittsburgh, Estados Unidos, otorgó a la filósofa e investigadora del Conicet Verónica Gago (Chivilcoy, 1976) el Premio Martin Diskin por su compromiso con la justicia social, la docencia y el activismo. Gago egresó de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires (UBA), es investigadora del Conicet y da clases de Ciencia Política y Ciencias Sociales en la UBA y en la Universidad Nacional de San Martín. Es profesora visitante en varias universidades del mundo. En 2024, obtuvo el diploma al mérito de la Fundación Konex en la categoría de ensayo político.

El comité de selección estuvo presidido por Maite de Cea, de la Universidad Diego Portales, e integrado por Rita Segato, de la Universidad de Brasilia; Cecilia Palmeiro, de la Universidad Nacional Tres de Febrero; Michael Lazzara, de la Universidad de California-Davis, y María del Rosario Castro Bernardini, representante de la organización Oxfam América (que lucha contra la desigualdad y la pobreza en el mundo). También fueron premiados el periodista chileno Nicolás Sepúlveda Gambi por su tarea periodística y su contribución al análisis y debate público sobre América Latina y la expresidenta chilena Michelle Bachelet, con el Premio Guillermo O’Donnell a la Democracia por su labor en la promoción de la democracia en América Latina.

Los premios serán entregados por el presidente de LASA, Javier Guerrero Milagros Pereyra, en la Ceremonia de Bienvenida del 43° Congreso Internacional de la Asociación el viernes 23 de mayo de 2025, en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos. El domingo 25 de mayo habrá un panel especial que abordará el trabajo de Gago a favor del activismo y la investigación. El Congreso se realizará del 23 al 26 de mayo y participan cientos de investigadores y profesores.

“Agradezco al jurado y la celebración será la oportunidad de poder analizar por qué los gobiernos de extrema derecha como en la Argentina y Estados Unidos están obsesionados con censurar y desfinanciar la educación pública, las universidades y la investigación científica", dice Gago a LA NACION. Para ella, será una oportunidad para hablar “de lo que pasa en Estados Unidos y en la Argentina con las universidades y más en general”, agrega. En la ponencia que debe preparar para el Congreso internacional de LASA no faltarán menciones al “fenómeno barrial” de la “motosierra”.

Es autora de varios ensayos -publicados por Tinta Limón, sello donde se desempeña como editora desde hace más de veinte años-, entre otros, La razón neoliberal. Economías barrocas y pragmática popular (2014), que se publicó en inglés como Neoliberalism from below. Baroque Economies and Popular Pragmatique, y La potencia feminista. O el deseo de cambiarlo todo (2019), que en inglés salió con el título Feminist International. How to change everything. También fue traducido al portugués, francés, italiano, alemán, turco y este año se lanzará en Grecia.

En 2019 publicó, con la socióloga e investigadora Luci Cavallero, Una lectura feminista de la deuda (se tradujo al inglés en 2021) y, en 2022, La casa como laboratorio. En mayo, llegará a las librerías Contra el autoritarismo de la libertad financiera, con Luci Cavallero.

¡Felicitaciones a los ganadores y ganadoras de #LASA2025! 👏



Nos complace anunciar que María Verónica Gago (CONICET/UNSAM) ha recibido el Premio Martin Diskin por su compromiso con la justicia social, la docencia y el activismo.



#JusticiaSocial #Activismo #DerechosHumanos pic.twitter.com/HUj4tZaU2t — Latin American Studies Association (LASA) (@LASACONGRESS) April 12, 2025

Este año, además, Gago ocupa la Cátedra Internacional de Filosofía Contemporánea de la Universidad de París VIII-Francia; resultó elegida por un comité integrado, entre otros, por reconocidos pensadores como Giorgio Agamben, Alain Badiou, Etienne Balibar, Barbara Cassin, Elsa Dorlin, Boris Groys, Alain de Libera y Jacques Rancière.

Desde 2016, coordina el Grupo de Trabajo Clacso sobre Economías Populares y Feministas y, desde 2024, con el investigador Gabriel Giorgi, el CoLaboratorio Territorios Críticos, una iniciativa feminista y antirracista impulsada por la New York University/Buenos Aires y el Conicet.

“Vivir bajo una deuda extrema obliga a muchas mujeres argentinas a permanecer en trabajos altamente explotadores y en situaciones de vida peligrosas -escribió en Los Angeles Review of Books Amy Reed-Sandoval sobre Una lectura feminista de la deuda-. Les priva de oportunidades educativas y de acceso a atención médica adecuada. Precisamente por eso, Gago nos insta a cambiarlo todo. Lamentablemente, también cree que uno de los mayores talentos políticos de Javier Milei es desarmar a los movimientos sociales, tan imbuidos de poder, que han sido durante mucho tiempo parte central de la historia e identidad política de Argentina. Asediada por una enorme deuda personal y política, la gente podría estar olvidando su propio poder".

Daniel Gigena Por