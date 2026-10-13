Más allá de los muros
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CALIFORNIA.– Guillaume Legros es un artista suizo francés que nació en 1989 y recorre el mundo con sus gigantescas pinturas hiperrealistas. Bajo el seudónimo de Saype, este pintor autodidacta y grafitero es uno de los referentes actuales del land art, un movimiento que se destaca por sus grandes frescos realizados en el paisaje. Años atrás, Saypes inventó y desarrolló una pintura especial, enteramente biodegradable, para minimizar el impacto de su técnica sobre la tierra, la naturaleza y el ambiente. Con su trabajo, dice, busca “captar la fragilidad de nuestras sociedades y los desafíos que todos estamos llamados a afrontar”.
Beyond Walls es su más reciente proyecto con el que proponer “crear juntos la cadena humana más grande del mundo”. Es el mensaje que acompaña las enormes manos entrelazadas que, con San Francisco, alcanzó ya 23 ciudades. Ese proyecto global, empezó en París y ya pasó, entre otros lugares, por Berlín, Estambul, Venecia y Río de Janeiro.
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