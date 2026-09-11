La futura subasta de la colección Blaquier Arrieta tendría dos estrellas: Van Gogh y Cézanne

Luego de la confirmación oficial de que las obras de arte argentino y latinoamericano de la colección Blaquier Arrieta no se exportaron ni están a la venta, un miembro de la familia esclareció a LA NACION la información alrededor de la subasta de un grupo de importantes piezas impresionistas y postimpresionistas que trascendió hace un mes en los medios. El remate podría realizarse próximamente, pero aún no hay casa ni fecha cierta, ya que todavía están en tratativas para concertar la operación.

De la cantidad de obras que llegarían a esa venta se desprenderá el valor total de base del conjunto, por lo que hasta el momento no podría estimarse en los 450 millones dólares que se difundió a partir de la publicación de la noticia en el sitio digital especializado Artnet. Se trata, sí, del conjunto de once obras que la familia exportó legítimamente en julio de 2019, e incluye pinturas de Van Gogh, Cézanne, Renoir, Degas, Derain, Pissarro, Toulouse Lautrec y Gauguin, entre otros. Por cuestiones de seguridad y criterios de preservación, consideraron conveniente conservarlas en Luxemburgo, en un sitio especialmente acondicionado para la guarda de obras de arte de este tipo.

Castaño en flor es un óleo de Van Gogh de la colección Blaquier Arrieta que pronto saldrá a subasta museovangogh.org

Las obras salieron del país después de un largo trámite que cumplimentó las instancias de la Secretaría de Cultura, la Aduana y el Banco Central. La Aduana hizo toda una compleja investigación, y también aprobó la salida temporaria con opción a venta. Esa es la licencia más delicada de todas en Cultura, porque existe entonces la posibilidad de que esa obra se venda y no regrese más. Pero luego la familia resolvió solicitar licencias definitivas a título no oneroso para conservar las obras en el exterior. Un solo cuadro se vendió entonces, un Nenúfar de Monet, y con esa liquidez se pagó el costo impositivo de la exportación, que ascendió a US$ 23.298.615,40. Los valores declarados de las obras salieron de tasaciones reales, aportadas por las dos casas de subastas más importantes del mundo.

Sobre el tema de una multa que vino después, la fuente explica a LA NACION que en febrero de 2020, varios meses más tarde de la salida de la obra del país con todos los permisos otorgados, el mismo servicio aduanero formuló una denuncia contra la firma exportadora por una supuesta infracción administrativa, que reclamaba el pago de una cifra exorbitante. La firma cuestionó la multa por improcedente y presentó el descargo correspondiente, que la Aduana nunca respondió, pero más adelante, conforme la Ley 27.743, dejó sin efecto la imputación infraccional. Es decir, extinguió la acción administrativa.

LA NACION pudo saber que de los dos Van Gogh que tenía la familia, uno ya fue vendido el año pasado en una operación privada. Se trata de El zuavo, de 1988, y trascendió en distintos medios que alcanzó los 190 millones de dólares. El otro, permanece en Europa, y es Castaño en flor, que podría ser la gran atracción de la próxima temporada de subastas: un óleo sobre lienzo de 70,0 x 58,0 cm, pintado en Auvers-sur-Oise, mayo de 1890.

La otra gran joya de la colección que estará a la venta es Arlequin, de Paul Cézanne, un óleo de 92 x 65 cm, pintado entre 1888 y 1890, muy parecido al que se conserva en la National Gallery of Art de Londres.

Respecto a la valiosa colección de arte rioplatense de la familia que permanece en el país, reúne Berni, Fontana, Pettoruti, De la Vega, Xul Solar, Prilidiano Pueyrredón y platería criolla del siglo XVIII. Si de este tesoro patrimonial poco se sabe en detalle es porque la celosa mecenas Nelly Arrieta lo cuidó con celo. Ella fue la gran responsable de reunir y conservar estas piezas del arte argentino, mientras criaba cinco hijos y presidía la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes con alma de ama de casa: solucionando todos los problemas que tuviera el museo, de cualquier naturaleza. Sus cinco herederos son hoy los custodios y, hasta la fecha, aseguran que no han vendido ni exportado patrimonio argentino.