La ganadora del Nobel Hang Kang, en un jueves común y corriente, de lectura y caminata... y medalla dorada

Escuchar

El día había transcurrido sin vértigo. El jueves no fue un día dedicado a la escritura, sino a la lectura, a descansar y luego de estas tareas dio una larga caminata por la ciudad. Poco después de cenar con su hijo en su casa en Seúl, su teléfono sonó. “Me llamó un hombre y me dio la noticia. Me quedé muy sorprendida. Mi hijo también lo estaba, pero no he podido conversar mucho tiempo con él luego de la llamada”, recordaba Han Kang el momento en el que fue notificada por la Academia Sueca que se acababa de convertir en la ganadora del Premio Nobel de Literatura.

Kang, la autora de La vegetariana, habla de modo pausado en un inglés correcto a su interlocutora en la Fundación Nobel. “Me honra y aprecio el respaldo que me brinda el premio”. Kang, la primera autora de Corea del Sur en recibir este galardón, celebró el premio no solo a nivel individual, sino que lo hizo extensivo para toda su cultura. “Mis principales lecturas, con las que me he criado, son libros coreanos, me siento muy próxima a la literatura coreana”, destacó y confió en que esta noticia sirva también como impulso para la difusión de las letras de su país, para los lectores y para sus amigos escritores.

Su obra más famosa, La vegetariana, que además fue llevada al cine en 2009, dirigida por Lim Woo-Seong y protagonizada por la actriz Chae Min-seo, implicó un proceso de tres años: “Fueron años muy difíciles por muchos motivos. Estaba luchando para encontrar las imágenes de este protagonista, las personas que estaban a su alrededor, la imagen de los árboles, la luz de del sol. Todo fue muy vívido para mí en esos tres años”.

“A todos los escritores les gustan que lean sus libros más recientes. Espero que lean We Do Not Part o también llamado I Do Not Bid Farewell o Impossible Goodbyes [no está traducido al español], que sea un comienzo. Actos humanos está muy conectado con este último. Además, Blanco es un libro muy personal para mí porque es autobiográfico. Y también está La vegetariana, pero comenzaría por We Do Not Part”, decía Kang en la entrevista concedida a la Fundación Nobel. En esta enumeración, la escritora no menciona La clase de griego, la última novela publicada en español (Random House), donde se plasma su admiración por Borges y el budismo.

Kang es una autora de perfil bajo. Hay una cuenta de X que lleva su nombre, creada el 30 de septiembre pasado, que publicó el jueves tras conocerse la noticia: “Gracias, gracias, gracias”. Esta cuenta no pertenece a Kang, sino al periodista italiano Tommaso Debenedetti. Sin estridencias, y poco antes de ir a dormir, después de un día que comenzó de modo apacible Han quiso celebrar: “No bebo alcohol, así que mi modo de festejar será tomar té con mi hijo”.