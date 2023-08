escuchar

Karaoke, show de magia, freestyle. El BorgesPalooza se acerca al gran poeta nacional desde todos los ángulos. “La idea es quitarle solemnidad porque su literatura no es solemne”, dijo a LA NACION Daniel Mecca, director del festival que se propone desacralizar la figura de Jorge Luis Borges y acercar nuevos lectores a su obra. “Basta leer ‘Pierre Menard, autor del Quijote’ para ver cómo Borges se mete con los pesos pesados de la literatura; o ‘El fin’, donde termina matando a Martín Fierro. No lo hacía desde un lugar descalificativo, sino que ese era su modo de transgredir. Borges literariamente hablando era revolucionario y el Borgespalooza trata de enfatizar ese ángulo”. El ciclo se inauguró el jueves en el Centro Cultural San Martín con una charla de Juan José Becerra y la participación de la actriz Mercedes Morán y ayer empezó sus actividades con un show de magia de Roberto Mansilla. Sí. Trucos de magia para pensar a Borges.

“Leyendo a Borges entendí más de ilusionismo”, dijo Mansilla luego de ganarse el respeto del público con unos trucos de cartas. “El ilusionismo es el punto de encuentro entre la imaginación y la realidad, es materializar el hecho imposible. Borges definió la magia como ‘la coronación o la pesadilla de lo causal, no su contradicción´. Lo que nos quiere decir, en oposición a lo que solemos pensar, es que quien cree en la magia cree que el universo no es caótico y por eso le adjudica a un hecho puntual ese carácter mágico, como si fuera ajeno al orden del mundo”.

Luego el ilusionista vinculó el simbolismo de los trucos con el pensamiento de Borges: ”Prefería los cuentos fantásticos por su dimensión simbólica. En una conferencia dijo que ´el encanto de los cuentos fantásticos reside no en las invenciones arbitrarias, sino en el hecho de que siendo fantásticos son símbolos de nuestra vida´. De la misma manera, en los trucos de magia se suelen ver acciones que representan la vida y la muerte, como la mujer serruchada. Un mago peruano cortaba a la mujer en dos y después se iba. La sensación era inquietante”.

“¿Por qué la gente quiere saber el truco?”, siguió Mansilla. “Si eso que es imposible sucede, por ejemplo, la moneda desaparece, ¿cuántas otras cosas que yo creo imposibles podrían suceder?”. Y terminó con una pregunta borgeana: “¿Qué nos hace estar tan seguros de que no somos el sueño o el recuerdo de alguien?”.

Alicia Ovejero, de 68 años, escuchó atenta las palabras del ilusionista. “Estoy tratando de descubrir por qué Borges es un rockstar. No soy lectora todavía, pero quiero acercarme a su obra. Esto me demuestra que es un camino porque te encontrás con la magia”.

Después Daniel Mecca dio una charla de Borges para centennials. El auditorio se llenó de estudiantes de secundaria que terminaron cantando “Borgeanos”, la canción que compuso Mecca emulando el himno del mundial. La letra se proyectaba en la pantalla: Borgeanos, reclamemos el Premio Nobel para Georgie que escribía como la pisa Lionel...

Mecca sostiene que Borges es “la gran bestia pop”. “En una escena de la película Performance, protagonizada por Mick Jagger, el cantante de los Rolling Stones lee un pasaje del cuento ‘El Sur’, de Borges, en medio de una escena de sexo, drogas y rock and roll. Más rockero que eso no hay. Buscamos que el festival sea transversal, porque la transgresión no es por inercia materia de la juventud, sino de todas las edades”.

Para agendar

Hoy a las 13.30 habrá freestyle borgeano en el espacio Sótano Beat, del Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551). A las 16.30 Luis Felipe “Yuyo” Noé hablará sobre la relación de Borges con el arte.