“La niña del napalm”: World Press Photo suspende la atribución de la célebre imagen al ganador del Pulitzer Huynh Cong Ut

La organización internacional World Press Photo (WPP) suspendió oficialmente la atribución de El terror de la guerra, la célebre fotografía tomada en Vietnam que muestra a una niña (Phan Thi Kim Phuc), de nueve años, quemada por el napalm, al fotorreportero vietnamita-estadounidense Huynh Cong “Nick” Ut, de 74 años, que en 1973 había recibido el Premio Pulitzer y el World Press Photo por esta impactante imagen. Si bien Ut hizo fotos en la escena, se pone en duda que la foto premiada haya sido tomada por él.

La foto, que también se conoce como La niña del napalm, muestra a Phuc desnuda mientras huye, aterrorizada, con otros niños después de que las fuerzas de Vietnam del Sur, apoyadas por Estados Unidos durante la presidencia de Richard Nixon, lanzaran bombas químicas sobre Trang Bang, un pueblo donde se creía erróneamente que se escondía el Viet Cong. La foto incrementó las protestas antibélicas en Estados Unidos y en todo el mundo. En 1980, el uso de napalm contra objetivos civiles fue prohibido por las Naciones Unidas.

Nick Ut, en el centro, con Kim Phuc, a la izquierda, y "La niña del napalm", foto ganadora del Pulitzer en 1973, antes de reunirse con el papa Francisco en mayo de 2022

La decisión de WPP se oficializó meses después del estreno, en el Festival de Cine de Sundance, en enero, del documental The Stringer, del director vietnamita-estadounidense Bao Nguyen, que analiza fotografías y videos tomados el 8 de junio de 1972, cuando tuvo lugar el ataque. También incluye una reconstrucción en 3D de la cronología realizada por Index, una agencia independiente sin fines de lucro de Francia que investiga asuntos de interés público.

La investigación estuvo encabezada por el exfotógrafo de guerra Gary Knight, director de la organización sin fines de lucro VII Foundation que, años atrás, había escuchado el rumor de que Ut no había sacado esa foto. Knight se reunió en Saigón con Carl Robinson, exeditor de fotografía de AP, que le dijo que la foto no era de Ut. En el documental, la autoría se atribuye a Nguyen Thanh Nghe, un fotógrafo militar (que actualmente tiene 93 años) que aseguró haber llevado a Ut al lugar del bombardeo ese día y haber vendido dos rollos de fotos por veinte dólares al premiado fotógrafo y corresponsal de guerra alemán Horst Faas, editor de AP, que falleció en 2012.

WPP también investiga si la foto pudo haber sido hecha por Huynh Cong Phuc.

Sin conocer el contenido del documental, AP había respaldado a Ut antes del estreno de The Stringer (como se le dice a un fotógrafo free lance) en un informe de veintitrés páginas. “Nuestra investigación respalda la versión histórica de que Nick Ut tomó esta fotografía -concluía el documento-. A falta de nuevas pruebas convincentes de lo contrario, AP no tiene motivos para creer que esta foto fue tomada por alguien que no sea Ut”.

En 1972, Ut tenía veintiún años y trabajaba como fotógrafo de AP en la cobertura de la guerra de Vietnam. En varias oportunidades declaró que, después de sacar la foto, había dejado la cámara a un lado para llevar a un hospital a Kim Phuc, actualmente de 62 años y a cargo de una fundación para ayudar a niños víctimas de las guerras. Durante más de cincuenta años, Ut contó una y otra vez la historia de cómo había tomado esa foto. En mayo de 2022, él y Phuc se reunieron con el papa Francisco en El Vaticano.

Según le dijo Robinson a Knight, Faas se sentía culpable por la muerte del hermano menor de Ut a causa de un encargo que le había hecho y quiso compensar al fotógrafo “cediéndole” la autoría de la foto. The Stringer fue considerado un acto de justicia después de cinco décadas de secretos, errores y falsas atribuciones.

El director ejecutivo de WPP, Joumana El Zein Khoury, informó que la suspensión se debía a la falta de pruebas que “confirmen o refuten claramente” la autoría original, a la vez que admitió que había “pruebas contundentes” de que la foto podría haber sido tomada por Nguyen Thanh Nghe, corresponsal vietnamita de AP.

En el comunicado se explica que la decisión se mantendrá vigente a menos que aparezcan nuevas pruebas que confirmen la autoría original de Ut. Desde ahora, la imagen –que pertenece a AP– llevará una leyenda aclaratoria.

“Debido a esta duda actual, World Press Photo ha suspendido la atribución a Nick Ut. La evidencia visual disponible y la probable cámara utilizada ese día indican que los fotógrafos Nguyen Thanh Nghe o Huynh Cong Phuc podrían haber estado en mejor posición para tomar la fotografía. Cabe destacar que la fotografía en sí sigue siendo indiscutible, y el premio a la misma se mantiene. Solo la autoría está en revisión. Esto sigue siendo un tema histórico controvertido, y es posible que la autoría de la fotografía nunca se confirme por completo. La suspensión de la atribución de autoría se mantiene a menos que se demuestre lo contrario”, concluye el comunicado.