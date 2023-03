La Noche de las Librerías volvió a copar la avenida Corrientes con más público y más ventas

escuchar

Después de la suspensión de octubre pasado, cuando una tormenta repentina arruinó los planes a último momento, una nueva edición de la Noche de las Librerías tuvo lugar en el centro porteño. Con calor, claro, pero con muchas ganas de sumarse a las charlas y los debates programados alrededor del aniversario por los 40 años del regreso de la democracia, mucha gente recorrió la avenida Corrientes cortada al tránsito en busca de ofertas y de escuchar a sus autores favoritos. Familias, parejas, grupos de amigos y hasta vecinos en bermudas y ojotas paseando el perro se vieron pasar cerca de los seis escenarios con nombres de escritores ubicados sobre entre Callao y Cerrito.

Noche de las librerías 2023 Santiago Filipuzzi

Al cierre de esta edición, el ministerio de Cultura porteño estimó que unas 95 mil personas se sumarían hasta la 1 de la madrugada, hora prevista para el cierre. Según los organizadores, el caudal de ventas fue significativamente mayor respecto de un fin de semana normal: aumentaron más de un 30 por ciento y en algunos casos triplicaron la facturación.

Más de veinte librerías estuvieron abiertas y el público caminaba por una Corrientes en modo peatonal para sumarse a alguna de las cincuenta actividades programadas con eje en los 40 años del retorno de la democracia en la Argentina. Desde temprano ya circulaba público de todas las edades.

Una niña de dos años sentada frente al atril con la hoja en blanco y los crayones de colores compartía el espacio con su muñeca, también en una silla, en uno de los talleres para niños. Y unos pasos más allá, el jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, recorría la calle junto al ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro. Tuvo suerte y al entrar en la librería Obel pudo comprar, finalmente, El silencio primordial, de Santiago Kovadloff, que le encontró el encargado en tiempo récord y le había costado conseguir en otras librería. Más cerca de Callao, el actor Facundo Arana conversaba con el periodista Pablo Gorlero en una entrevista radial, mientras algunas fans grababan con sus celulares.

Hubo actividades para chicos Santiago Filipuzzi

“Es un encuentro que celebra el libro y a las autoras y los autores pero, sobre todo, el oficio de libreras y libreros que están detrás del mostrador todo el año. Además, es como la revancha de lo analógico porque frente al avance de lo digital, el libro papel no solo sobrevive sino que hoy hay un boom en literatura juvenil y ahí el oficio de quienes recomiendan como primer punto de encuentro es central”, comentó Avogadro durante la recorrida. Y agregó: “Este año es una edición dedicada a la conmemoración de 40 años de democracia y por ser un evento tan vinculado a la cultura es el puntapie ideal para esta serie de conmemoraciones que tenemos a lo largo del año. Fuimos buscando de qué manera hablar de la democracia porque además de revisar el pasado, el objetivo es pensar el futuro. Son ángulos muy diferentes en cada uno de los livings.

El público aprovechó para comprar a precios convenientes. “Por la Ley del libro, las librerías no pueden bajar el precio de los libros para no tener competencia desleal pero cada una arregla promociones con sus bancos, sacan a la calle una mesa grande de saldos, se las rebuscan y desde temprano hay mucha gente y están los libreros muy contentos, que es lo que buscamos”, aseguró Mora Scillamá, directora general de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio porteño. Y también destacó el espacio de la juventud en esta noche, de la mano del Pase Cultural, el programa de acceso a la cultura para el público joven.

Hubo ofertas tentadoras Santiago Filipuzzi

La justicia fue uno de los temas de la noche. María O’Donnell dialogó con el ex camarista, Ricardo Gil Lavedra, que destacó: “Me parece muy importante que el próximo domingo, Argentina 1985 gane el Oscar. La película no relata el juicio. Relata la parte de la acusación. Sin Raúl Alfonsín no hay juicio, no hay nada. La proeza fue haber hecho el juicio.

Kovadloff y Sirvén, a "sala" llena Santiago Filipuzzi

A las 20, muy puntual y “a living lleno”, Pablo Sirvén y Santiago Kovadloff empezaron el diálogo “Consistencias e inconsistencias de la democracia actual”. “Lo mejor, para mí, de estos 40 años de democracia es la ciudadanía y su abnegado comportamiento aún en las peores circunstancias y probando todo lo que la política le ofreció (radicales, peronistas de todos los colores, macristas) y nada funcionó, más allá de cortos lapsos)”, reflexionó el periodista. Por su parte, Kovadloff, después de aclarar al público que además de entrevistado iba a ser entrevistador, detalló que la democracia es un peligro para el peronismo porque lo obliga a reemplazar criterios. “Apunta a un liderazgo único. El enorme desafío que representa la democracia para el peronismo, hoy solo está en un hombre, que es Miguel Ángel Pichetto. Su aspiración es la más ambiciosa que en términos republicanos puede tener un peronismo!”.