La “nueva” novela de Saramago fue escrita en 1947, pero recién se publicará en noviembre

MADRID.– La sala del Círculo de Bellas Artes estaba atestada de periodistas y el clima era de celebración. Pilar del Río, presidenta de la Fundación José Saramago, acariciaba un paquete cuyo contenido desveló durante la conferencia de prensa: la versión original de Terra do pecado, la novela que publicó en 1947 quien fuera su pareja. Hasta el momento esta ficción permanecía inédita en español. La viuda (Alfaguara) –que estará disponible en la Argentina desde el 1° de noviembre–, el título original que quiso darle el Premio Nobel de Literatura en su juventud, pero fue rechazado por su editor, se incluye ahora en la reedición de su obra completa, además del rediseño de las portadas, que lanza Alfaguara como motivo del centenario del escritor que comienza en noviembre. La Argentina y la Feria del Libro serán anfitrionas de algunos eventos conmemorativos en 2022.

Pilar del Río había anticipado a LA NACION que la Argentina es uno de los destinos de un homenaje itinerante que comienza en noviembre en Portugal y que recorrerá varias ciudades del mundo. El objetivo es conmemorar el centenario del nacimiento de José Saramago. Las conversaciones están “muy avanzadas” con Ezequiel Martínez, el director de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, precisó Del Río, quien trabaja en varios eventos en torno a la obra de Saramago, y además habrá un ciclo de cine y debates en el Malba donde se proyectarán adaptaciones de diversas novelas del autor portugués. También hay varias universidades que están preparando congresos sobe Saramago. “Nuestro deseo es que mucho de lo que se hace en Portugal pueda exportarse”, dijo el catedrático de la Universidad de Coimbra, Carlos Reis, comisario del centenario.

Pilar Del Río muestra una edición original de 1947, en la presentación realizada en Madrid Laura Ventura - LA NACION

Once años después de la muerte de Saramago se publica una novela que había permanecido inédita en castellano durante tantas décadas. La viuda, tal es el nombre que el autor quiso utilizar, pero el editor se rechazó a hacerlo, es la primera ficción del portugués. Cuando Saramago tenía 24 años publicó Terra de pecado, una novela que pasó inadvertida. La novela comienza con la agonía de Manuel Ribeiro, dueño de la finca Quinta Seca. Su mujer, Maria Leonor, de 32 años, se fundirá luego en una profunda depresión. La casa y el cuidado de sus dos hijos pequeños, Dionisio y Júlia, queda a cargo de Benedita su criada, “guardiana de la moralidad de la casa”. Maria Leonor comenzará a dirimir su cura ante los consejos del doctor Viegas y del padre Cristiano, mientras es absorbida por la curiosidad de la vida íntima de sus criadas y la certeza de que en la imposibilidad de concretar el deseo se encuentra su enfermedad.

"La viuda", de José Saramago, se publica en castellano en noviembre Penguin Random House

Saramago ha escrito poderosos personajes femeninos, voces nítidas y valientes, criaturas que alzan su voz contra el sistema. “Esta novela la leemos para saber de dónde venimos. Creo que cuando José escribió esta novela, en 1947, hablaba del deseo de la mujer. Hay una pregunta que me hago: ¿No hay cierta ironía traspasando la novela? José ya estaba reflexionado sobre una situación de que algo no funcionaba”, admitió Del Río, quien destaca que en el planteo de Saramago en La viuda queda de manifiesto la opresión y la mirada prejuiciosa que recaía en la sociedad de la época hacia las mujeres.

Del Río reconoce que en Levantados del sueño (1980) Saramago encontró su propio estilo. Entre este relato sobre una revuelta campesina y Terra do pecado, su primer libro, un “libro de juventud muy bien escrito”, pasaron muchos años, un periodo en el que cultivó una prosa periodística exquisita. “La segunda novela que envío a las editoriales no tuvo respuesta y entendió que si no se la publicaban era porque no tenía nada que decir”, admite Del Río. Reis explicó que esta edición de La viuda no contiene ninguna corrección o modificación con respecto a la versión original. “Hay algunos escritores que eligen reescribir su obra, pero este no es el caso de Saramago. Antes de morir había aceptado que se publicara”, explicó Reis. Además de la edición en español, esta novela recupera en una reedición en portugués su título original, aquel quería el autor, y también será publicada en italiano.

“El año Saramago” tendrá un comisario de lujo invitado para organizar las “Conferencias del Nobel”: Alberto Manguel. El escritor argentino coordina la presentación de grandes autores quienes reflexionarán sobre la obra de Saramago. En principio, estos eventos se celebrarán en Portugal, pero la idea es “poder exportar” estos encuentros, aseguró Reis. En la isla de Lanzarote, donde se encuentra la Casa Museo Saramago, abrirá el próximo 2 de noviembre una serie de homenajes que comienzan con un espectáculo de José Luis Gómez, actor y miembro de la Real Academia Española, y habrá una exposición de fotografías del argentino Daniel Mordzinski. “Vamos a convertir a Lanzarote en una «Jangada de pedra» [Una balsa de piedra, en alusión a la novela de Saramago] donde permanentemente este recibiendo gente y se muevan de aquí para allá y de allá para aquí”. El año Saramago busca extenderse hasta la Feria del Libro de Guadalajara en 2022.

Pilar Reyes, directora editorial de Penguin Random House (PRH), presentó el relanzamiento de la obra completa de la obra de Saramago que impulsa Alfaguara, con el diseño de Manuel Estrada. Esta reedición se realizará de modo escalonado, en tres etapas y a mitad de 2022, la obra completa estará accesible para los lectores hispanoamericanos. “José es casi un autor de la lengua española”, expresó Reyes destacando el vínculo y la gran cantidad de lectores que el autor de Ensayo sobre la ceguera tiene en América Latina y en España.

No todos los homenajes serán meramente literarios o editoriales. En Azinhaga, además, tierra natal de Saramago, se plantarán cien olivos, y cada uno recibirá el nombre de un personaje de las novelas del autor, una contribución a la naturaleza que tanto alabó en sus escritos, pues muchas de nuestra conductas, consideraba el escritor, se pueden explicar o son influidas por motivos externos a nosotros. Así, por ejemplo escribe en La viuda: “Los ruidos nocturnos del campo tenían la virtud de despertar en su intimidad todos los terrores de la infancia. Contra los razonamientos de su mente de mujer instruida, se alzaban los pávidos miedos nacidos del misterio de la naturaleza inmensa, sumergida en las tinieblas, encubriendo en su profundidad ignorada las fuerzas inconscientes irreprimibles de la creación”.