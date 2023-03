La RAE recupera la tilde al adverbio “sólo” después de eliminarla en 2010 y la recomienda solo para cierto casos

escuchar

MADRID (DPA).- La Real Academia Española (RAE) recuperó la tilde al adverbio ‘sólo’ después de que fuera eliminada en el año 2010 y recomienda utilizarla en los contextos donde el que escribe perciba riesgos de ambigüedad, según han informado fuentes de la institución cultural a la agencia Europa Press.

Este jueves, el pleno acordó una nueva redacción que se publicará en el Diccionario Panhispánico de Dudas (DPD), que “no modifica la norma, sino que la hace más clara”, resaltan las citadas fuentes.

En primer lugar, la RAE aclara que es “obligatorio no poner la tilde si no existe ambigüedad” y que es “optativo” ponerla en los contextos donde la persona que escribe perciba riesgos de ambigüedad.

En la última actualización de las reglas generales de acentuación, la RAE señaló que la palabra ‘solo’, tanto cuando es adverbio y equivale a solamente como cuando es adjetivo; así como los demostrativos ‘este’, ‘ese’ y ‘aquel’, con sus femeninos y plurales, funcionen como pronombres o como determinantes, no deben llevar tilde, bien por tratarse de palabras bisílabas llanas terminadas en vocal o en ‘-s’; bien, en el caso de aquel, por ser aguda y acabar en consonante distinta de ‘n’ o ‘s’.

Las críticas de Pérez-Reverte

Un año y medio atrás, a través de sus redes sociales, el escritor español, Arturo Pérez-Reverte salió a defender el uso de la tilde en la palabra “solo”, en abierta contradicción a la postura oficial de la RAE, institución que integra desde hace 20 años: “Sólo opino que no estoy solo cuando escribo sólo con tilde, lo que hago sin complejos cada vez que lo necesito; algo que, como escritor profesional que soy, me ocurre a menudo. A mí me enterrarán con las tildes puestas, demostrativos pronominales incluidos, que ésa es otra”.

En el marco de un intercambio informal e ingenioso en Twitter, Pérez-Reverte sostuvo que no está de acuerdo con los criterios de acentuación de la palabra “solo”, al responder a una consulta a la RAE realizada por una usuaria que preguntó si existe alguna excepción a la norma que rige la acentuación de la palabra. La Academia se mostró inflexible: “El uso de la tilde en la escritura del adverbio ‘solo’ no está justificada y nuestra recomendación es no escribirlo nunca con tilde”.

Pues yo soy de la RAE (desde hace 18 años y por ahora) y escritor profesional, y sí recomiendo usar la tilde en "sólo" cuando sea necesario. Que a veces lo es, para mayor eficacia y claridad. Porque una cosa es la teoría, y otra darle a la tecla cada día.https://t.co/WC0QphwWvL — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) August 2, 2021

Al ver el intercambio, Pérez- Reverte intercedió desde su cuenta para dejar en claro que él también integra el grupo de los “tildistas”: “Soy de la RAE (desde hace 18 años y por ahora) y escritor profesional, y sí recomiendo usar la tilde en ‘sólo’ cuando sea necesario. Que a veces lo es, para mayor eficacia y claridad. Porque una cosa es la teoría, y otra darle a la tecla cada día.”

En junio de 2020, también por Twitter, Pérez-Reverte ya había fijado su posición crítica a ciertas normas de la RAE: “Yo sí recomiendo tildar. Sólo así me siento menos solo”. Su posteo superó, enseguida, los 3 mil “Me gusta”.

LA NACION

