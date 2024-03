Escuchar

Ayer, en una entrevista con el periodista Jony Viale, en TN, la vicepresidenta Victoria Villarruel acaso sin querer rebautizó al presidente Javier Milei con un curioso apodo: “Jamoncito”. “Las dos queremos lo mejor para Javier”, dijo Villarruel sobre la hermana de Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Ante un comentario del periodista, que las equiparó por el carácter fuerte, la vicepresidenta agregó: “Las dos somos bravas, pobre ‘Jamoncito’”. Hoy, Jamoncito se volvió trending topic en la red social X.

Todos los apelativos que inventé este año han sido superados por jamoncito. — JOSE BENEGAS (@josebenegas) March 22, 2024

Según el Diccionario de americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale), “jamoncito” es un sustantivo masculino que se define como “corte de carne de vacuno extraída del cuarto trasero del animal, detrás del fémur”. Con el tierno sufijo “-cito”, Villarruel consagró un nuevo mote para el Presidente.

No es el único. De hecho, la biografía no autorizada de Milei, escrita por el periodista Juan Luis González, lleva por título el sobrenombre que el Presidente recibió en la adolescencia de parte de sus compañeros de primer año de secundaria en el colegio Cardenal Copello, de Villa Devoto, El loco.

“Es difícil entender a fondo cómo se lleva Milei con ese adjetivo -escribe González en El loco-. Lo cierto es que lo acompañó a lo largo de toda su vida. En forma del apodo que le pusieron los compañeros del Copello, que no lo podían terminar de entender, en boca de su padre, cuando se quejaba con sus amigos de los comportamientos de su hijo, en boca de su jefe, cuando lo hacía reír con sus excentricidades, y, finalmente, en sus propios labios, que temblaban ante lo que la sociedad podía llegar a pensar si descubría la verdad”. En El loco, Villarruel tiene un alias de resonancia thatcheriana: “La Dama de Hierro”.

En su discurso presidencial, el 10 de diciembre de 2023, el Presidente retomó un apodo que había impuesto durante la campaña electoral. “Hola a todos, yo soy el León”, rugió en las escalinatas del Congreso Nacional. Milei se presentaba alegóricamente a sí mismo como alguien que no había llegado a la política nacional para guiar corderos sino para “despertar leones”. En el debate entre candidatos presidenciales, en octubre de 2023, Myriam Bregman irónicamente sostuvo: “Milei no es un león, es un gatito mimoso del poder económico”.

Cuando era arquero en las inferiores del club San Lorenzo, se creía “Rambo” y, ya como presidente, reveló que los ministros de su gabinete le decían “Freezer” por usar habitualmente una campera de cuero.

El periodista y escritor Jorge Asís -que les ha puesto sobrenombres “artlianos” a varios mandatarios y funcionarios públicos en sus columnas de política nacional- denomina al Presidente “el Psiquiátrico”; a su hermana Karina, “la Tarotista Iluminada”, y a la vicepresidenta, “la Cayetana”, en alusión a la política española Cayetana Álvarez de Toledo.

En redes sociales, Milei cosecha sobrenombres día a día. Por una imagen hecha con inteligencia artificial que lo mostraba disfrazado de duende, se lo llamó “Presiduende”. Los críticos de su Gobierno también lo llaman “el Papadas” por el rumor que circuló -y que habría confirmado la diputada libertaria Lilia Lemoine- de que Milei maquilla y quiere evitar que en las fotos se vea esa parte del cuerpo. Por su aparente aversión a las papas fritas, “papafrita”. Villarruel también tiene alias sarcásticos en redes, como “Vichacruel”.

El Presidente es un “apodador serial” y difunde en su cuenta de X apodos puestos por otros. A la artista Lali Espósito la llamó “Lali Depósito”; a Horacio Rodríguez Larreta, “Harry el Sucio Larreta”; a la Coalición Cívica, “Coalición Cínica”; a la agrupación kirchnerista La Cámpora, “La Camporonga” y a Juntos por el Cambio, “Juntos por el Cargo”. La retórica presidencial se nutre de motes peyorativos.

Tal vez para atenuar los efectos no deseados del nuevo apodo, en su cuenta de Instagram el Presidente publicó la imagen de una pintura acrílica del artista Fabián Pérez donde se lo ve como Napoleón Bonaparte, aunque al lado de una bandera argentina. En el marco de la imagen se lee, “Javier Milei - President of Argentina ‘Viva la libertad carajo’ by Fabian Perez Acrylic on canvas 24x30″. Milei volvió a publicar la imagen en su cuenta de Instagram sin el marco.

La palabra “apodo” se define en el Diccionario de la lengua española como “nombre que suele darse a una persona, tomado de sus defectos corporales o de alguna otra circunstancia” y como “chiste o dicho gracioso con que se califica a alguien o algo, sirviéndose ordinariamente de una ingeniosa comparación”.