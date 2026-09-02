La Reina del Plata, otra vez en foco: se lanzó la nueva edición del concurso de fotografía “Gente de mi ciudad”

Otra vez, la Reina del Plata (también conocida como la Ciudad de la Furia) se pone en foco. Con el auspicio de un banco público, se lanzó la 27ª edición del concurso fotográfico “Gente de mi ciudad”, que entregará casi tres millones de pesos por imágenes que desplieguen facetas de la fotogénica identidad porteña. Hasta el 30 de septiembre se podrán ingresar las obras de manera online en este enlace.

En una nueva edición del certamen, el Banco Ciudad convoca a fotógrafos aficionados y profesionales, así como también a cooperativas y asociaciones civiles cuyo objetivo sea la producción fotográfica, a presentar fotos específicas de la ciudad de Buenos Aires, su patrimonio y sus habitantes. El primer premio adquisición otorga $2.000.000; el segundo, $600.000, y el tercer premio, $300.000.

Jorge Mónaco obtuvo el primer premio en la edición 2024 con "Oriel en el velódromo" Jorge Mónaco - Prensa Banco Ciudad

Forman parte del jurado el reconocido fotógrafo Facundo de Zuviría, la artista Cecilia Szalkowicz, el curador y artista Francisco Medail, la directora general de Museos y Casco Histórico del gobierno porteño, Helena Ferronato, y el gerente de Relaciones Públicas del Banco Ciudad, Juan Ignacio Koutoudjian.

Del 5 al 9 de octubre se hará un “filtro técnico”; es decir, evaluar si las fotos cumplen o no con las bases y condiciones. El 26 de octubre se anunciarán las obras preseleccionadas y el 28, las tres fotos ganadoras. Del 2 al 6 de noviembre, se abrirá una votación a través de la página web del certamen para que el público elija, entre las obras preseleccionadas no elegidas por el jurado, la mención especial “Gente de mi Ciudad”. Y el 5 de diciembre, junto con el acto de premiación, se inaugurará una muestra con las veinte imágenes en el Museo Benito Quinquela Martín, en La Boca. Los trabajos galardonados pasarán a enriquecer el patrimonio artístico del Banco Ciudad.

Alejandro Gulminelli obtuvo el tercer premio en la edición 2024 con "Pink" Alejandro Gulminelli - Prensa Banco Ciudad

“El concurso que viene organizando desde hace años el Banco Ciudad es una iniciativa que privilegia la identificación del porteño con nuestra maravillosa Buenos Aires -dice Facundo de Zuviría a LA NACION-. El concurso apunta a la construcción, a través de los años, de un imaginario porteño con las fotografías que toman, cada año, los participantes. Estas fotografías nos muestran una trama que refleja nuestra realidad, tanto en el centro como en los barrios. Es importante que cada foto tenga alguna persona, una condición explícita que busca mostrarnos a nosotros, los porteños, en nuestra ciudad, plena de movimiento y con una riqueza cultural que es, simplemente, asombrosa”.

Irina Werning obtuvo el primer premio en la edición 2025 del concurso por su fotografía titulada "Rural 2" Irina Werning - Prensa Banco Ciudad

Aconseja a los participantes: “Cuando enseñaba fotografía en el Programa Cultural en los Barrios, en los años ochenta, decía que lo importante de tomar fotos era que uno empezaba a mirar diferente las mismas cuadras que caminaba todos los días con una motivación nueva, que enriquecía nuestra mirada. La clave estaba y sigue estando en mirarlo todo como si se lo descubriera, así cada caminata rutinaria se transforma en un paseo. Hay algo maravilloso en atrapar algo de nuestra cotidianidad con la cámara y transformarlo en una foto, una experiencia que solo trae felicidad”.

“Además de la renovación integral del premio, que incluye un jurado con diferentes perfiles y trayectorias al interior de la fotografía contemporánea, y un sistema más ágil de carga y participación online, ‘Gente de mi Ciudad’ tiene la particularidad de haber superado más de veinticinco ediciones, lo que lo convierte en una de las pocas políticas públicas que se sostienen en el tiempo, en un contexto donde lo que prima justamente es la destrucción de todo tipo de política pública”, sostiene Francisco Medail.

Irina Werning ganó el segundo premio en la edición 2024 del concurso por su foto "Ganadoras Barrio Mugica" Irina Werning - Prensa Banco Ciudad

La participación es gratuita y para concursar se pueden presentar hasta dos obras en color o en blanco y negro, en las cuales debe haber al menos una persona en cada fotografía. Además, se requiere precisar la ubicación geográfica de la toma: barrio, localidad o espacio público. Se admitirán fotografías tomadas a partir de medios analógicos o digitales, y se podrán realizar ajustes propios del revelado digital y recortes moderados, pero no se admitirán fotomontajes. Deberán presentarse en formato JPG, en 72 dpi de resolución, y el tamaño del lado mayor debe ser de hasta 1600 pixeles, con un peso que no supere 2 MB.

Federico Alfonso ganó el segundo premio en la edición 2025 con "Remisero" Federico Alfonso - Prensa Banco Ciudad

Los organizadores señalan que, en tres ocasiones, obras seleccionadas del concurso fueron exhibidas en España en el proyecto “Conexión Buenos Aires – Madrid”, iniciativa impulsada por el Ministerio de Cultura porteño para promocionar a Buenos Aires como destino para vivir, visitar y estudiar. También se hicieron en La Paz y en Montevideo.

Este año una edición especial de obras del concurso será expuesta el festival de arquitectura y urbanismo Open House.

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