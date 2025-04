La salud de Vargas Llosa: rumores y ausencias

MADRID.— El 28 de marzo pasado, Álvaro Vargas Llosa, uno de los tres hijos del escritor Mario Vargas Llosa, que falleció este domingo en Lima, a los 89 años, mostraba fotos de su padre en la capital peruana, tras haber permanecido un mes en Europa junto a su familia, que continuó su viaje por el Viejo Continente. Fuentes cercanas al Premio Nobel aseguraban que su salud atravesaba un momento delicado. Activa y audible voz de las luchas democráticas, llamaba la atención su ausencia y silencio en la vida pública, con su estilo valiente y mordaz.

La familia del Premio Nobel negó los rumores y sospechas de que Mario Vargas Llosa atravesara un momento delicado de salud. Su hijo Álvaro contestó a estas versiones con esas imágenes publicadas en su red social X el pasado 28 de agosto. En ellas se veía al escritor de la mano de su mujer Patricia y también en su sillón, leyendo.

El Premio Nobel de Literatura había pasado sus últimas vacaciones en las paradisíacas playas de Grecia y mientras disfrutaba de ellas, su hijo Álvaro, cansado de los rumores y especulaciones sobre el mal estado de salud de su padre, había respondido a comienzos de agosto también desde su cuenta de X a aquellas hipótesis con dos fotos: en una de ellas se ve a sus padres en el mar; en la otra, aparece el escritor solo de perfil en una piscina. “Hace una semana, ajeno al ruido de los mentecatos que tratan de sorprender la buena fe de gentes como usted”, le contestó a un usuario de la red social.

Hace una semana, ajeno al ruido de los mentecatos que tratan de sorprender la buena fe de gentes como usted. pic.twitter.com/Zv1qnaahd1 — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) August 4, 2024

Vargas Llosa regresó a Perú tras permanecer algunas semanas en Europa. Su familia viajó a Austria, al Festival de Música de Salzburgo, uno de los eventos favoritos del autor. Esta ausencia también llamó la atención de sus lectores. Desde hace varias semanas se ventilaban distintos tipos de rumores sobre el estado de salud de Vargas Llosa. En El Espejo Público (Antena 3), la periodista Pilar Vidal aseguró el 1º de agosto que el escritor padecía una enfermedad, sin precisar cuál. Por aquellos días se filmó al escritor paseando por su casa de Madrid, junto con dos acompañantes, quienes, al advertir la presencia de una cámara de TV, abrieron un paraguas para cubrirlo. Vargas Llosa estaba delgado y lucía agobiado por aquella situación de asedio.

Le dedico mi silencio (Alfaguara) es la última novela que publicó el Nobel, a fines de 2023. Esta ficción fue muy ansiada por los lectores, dado que Vargas Llosa anunciaba su retiro de la ficción con esta trama sobre un crítico de música. “Me despido de la novela porque tengo 87 años y no me imagino que esas historias, que tardo tres o cuatro años en construir, pueden abordarse con todo el rigor necesario en esta etapa de mi vida (...) He puesto todo lo que significa para mí el Perú: su exaltación, su tristeza, esa música que tiene de alarido y de llanto, así concibo el vals peruano y mi cultura. Son lo que más nos caracteriza en el fondo, y por eso, creo que esta novela es una de aquellas a las que más cariño tengo”, decía el autor. Para construir y recrear los escenarios de esta novela emprendió un viaje al norte del Perú, acompañado por sus tres hijos. Además de la novela, hay un documental que recorre aquel viaje, un corto donde Vargas Llosa goza de su lucidez característica

Tras la publicación de Le dedico mi silencio, Vargas Llosa también publicó en 2024 El país de las mil caras: escritos sobre el Perú (Alfaguara), un volumen que recopila artículos de su obra periodística y el prólogo de la reedición de los cuentos de Julio Cortázar, quien fuera su amigo.

Cuando se cumplen 110 años del nacimiento de Julio Cortázar, queremos recordar al autor argentino a través de sus obras. Por ello, hemos reeditado los cuentos completos del autor en dos volúmenes con un prólogo de Mario Vargas Llosa.



👉 https://t.co/I9DVwppgbB pic.twitter.com/KGjOQWyPeU — Alfaguara (@AlfaguaraES) August 26, 2024

El 21 de febrero de 2023 en un céntrico hotel madrileño Vargas Llosa celebró su “inmortalidad”, un evento convocado por la Fundación Internacional para la Libertad (FIL) y la Cátedra Vargas Llosa donde se festejaba el reciente ingreso del autor a la Academia francesa. Su locuacidad, su carisma y su solidaridad para con autores exiliados (como los nicaragüenses Sergio Ramírez y Gioconda Belli) fueron los grandes protagonistas de la velada.

Meses antes de aquel regreso triunfal a la vida pública, Vargas Llosa había cultivado un bajísimo perfil tras la ruptura a fines de 2022 con Isabel Presley, la celebrity española, matriarca de una de las familias más famosas del país. La prensa rosa lo asediaba mientras él respondía a las cámaras: “Muchas gracias, muchas gracias”.

Laura Ventura Por