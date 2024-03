Escuchar

La frase de cabecera de los funcionarios de Gobierno de Javier Milei -”No hay plata”- figurará en un capítulo de la historia de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires si se confirma que en la próxima edición, que se realizará entre el 25 de abril y el 13 de mayo, la Secretaría de Cultura no tendrá un stand propio en el Pabellón Azul. Autoridades de la Fundación El Libro (FEL), la institución organizadora del evento cultural más importante del país, anunciaron que en pocos días pondrían en alquiler a otros expositores el espacio que ocupaba ese organismo estatal.

“Nación tenía un stand de 300 metros cuadrados en el Pabellón Azul, muy lindo y con mucha visibilidad, porque mucha gente entra por ahí. Es una pena”, dice a LA NACION el presidente de la FEL, el escritor Alejandro Vaccaro.

También trascendió que el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, no estaría presente en el acto de apertura junto con la escritora Liliana Heker, la ministra de Cultura de la ciudad anfitriona, Gabriela Ricardes; el representante de la ciudad invitada (que este año es Lisboa) y autoridades de las cámaras del sector. Ambas resoluciones abrirían una serie de conjeturas acerca del valor que el Gobierno asigna a la cultura y del vínculo que planea cultivar con sus representantes. “Nunca faltaron las autoridades al acto de inauguración; si no venía el ministro, venía el viceministro, pero no recuerdo una ausencia -remarca Vaccaro-. Hablan las autoridades del Gobierno nacional y de ciudad de Buenos Aires. Desde que estamos en La Rural, estoy seguro de que eso nunca pasó”.

“Es una decisión política importante, más allá de la plata -agrega-. La repercusión de la Feria es conocida por todos; quedarse afuera es realmente increíble. Entendemos que hay que ser austeros y estamos dispuestos a negociar. Hace dos meses que estamos pidiendo una audiencia con el secretario de Cultura, que naturalmente es a quien debemos dirigirnos, y no nos atiende, no nos recibe. Tuvimos seis o siete comunicaciones, pero nos patean, nos patean. Es increíble esta negativa”.

En 2023, el Ministerio de Cultura pagó 25 millones de pesos por ese megaespacio. Si la cifra se actualiza por el índice de precios al consumidor, hoy rondaría los 75 millones de pesos.

“No soy partidario de hablar de cifras -dice Vaccaro-. Hay un precio de lista general para todos, pero hay distintas condiciones y descuentos. Con el Estado siempre negociamos muchas cosas, canjes, apoyos para la Feria Infantil y Juvenil; muchas cosas se juegan en el precio final. Lamentablemente, ahora no tenemos interlocutor para negociar nada”.

Cifelli es secretario de Estado, pero la firma de los actos administrativos corre por cuenta de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. “Un secretario de Estado debería tener un margen de maniobra para decidir”, reflexiona Vaccaro.

En 2023, año electoral que terminó con la asunción de Javier Milei, el ahora presidente presentó en la Feria su libro "El fin de la inflación" Fabián Marelli

En 2023, cuando era candidato a la Presidencia, Javier Milei presentó a viva voz su libro El fin de la inflación en La Rural en la Sala José Hernández. Tanto editores como escritores prevén un año muy crítico para el sector editorial en la Argentina, en parte debido al ajuste económico que lleva adelante el Gobierno.

“Aun en los momentos en que pasó de ministerio a secretaría, Cultura siempre estuvo -afirma el exdirector institucional y cultural de la FEL, el escritor Oche Califa-. Estuvo unificado con la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), el Ministerio de Educación, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM), y desarrollaban actividades para el público”. Tanto la Conabip como la BNMM estarán presentes en la 48° edición de la Feria del Libro.

LA NACION intentó comunicarse con el secretario de Cultura para que confirmara esta noticia, pero aún no obtuvo respuesta.