Javier Milei, en la Feria del Libro: “¡Políticos basura, ustedes no son Dios!”

“¡La casta tiene miedo, la casta tiene miedo!” Javier Milei agitaba los brazos como si estuviera en una cancha y no en uno de los escenarios de la Feria del Libro, donde fue a presentar su nuevo libro, El fin de la inflación. “¡Que tiemble la casta!”, gritó al sentarse junto al economista Alberto Benegas Lynch (h), a quien el dirigente libertario suele calificar como su “máximo prócer”.

Una sala llena de militantes que le gritaba “presidente, presidente” celebraba sus dichos. Al igual que hace un año, Javier Milei es nuevamente protagonista este domingo del último fin de semana de la Feria del Libro.

Cuando entró a la sala José Hernández, desde el fondo, seguido por una nube de fotógrafos, el público estalló en vítores y aplausos. Mientras sonaba una canción de Patricio Fontanet (ex Callejeros), Milei se hizo paso rodeado de guardaespaldas, dando abrazos y besos al aire, al mejor estilo rockstar. Lo acompañaba su hermana Karina y se encontró entre el público con su elegida como compañera de fórmula, Victoria Villarruel.

“La casta no son solamente los políticos corruptos. También son los empresarios prebendarios, los sindicalistas transa, los micrófonos ensobrados (aplausos) y los economistas chantas que trabajan para el poder, dijo Milei al empezar su disertación.

Enseguida buscó explicar cómo planea terminar con la inflación mediante la eliminación del Banco Central. Y cómo eso significará el paso a un sistema de libre competencia de monedas. Según el líder de La Libertad Avanza, ese proceso terminaría desembocando en una dolarización, su principal promesa de campaña.

“Si le dejan el Banco Central a los políticos chorros de la Argentina los van a afanar como vienen haciendo desde 1935″, enfatizó. Se refirió al peso como “esa moneda maldita” y pidió terminar con ella. “Es un producto que nadie quiere”.

Entonces atacó a sus rivales políticos: “Los radicales son campeones del robo, igual que la Coalición Cívica y las palomitas tibias del Pro. De los otros (por el kirchnerismo) no hablo porque es una obviedad, nombrarlos es hablar de chorros”. Y luego gritó: “¡Políticos basura, ustedes no son Dios!”

Defendió su plan de dolarización: “Es posible hacerlo. Lo que no es posible es hacerlo con los caraduras delincuentes del frente de chorros y tampoco con los otros delincuentes de guante blanco y mejores modales de juntos por el cargo”.

Poco antes, Benegas Lynch había dicho al presentarlo: “Javier Milei ya ganó. ¿Por qué digo que ya ganó? Porque subió la vara de la libertad”. Después defendió al dirigente libertario contra aquellos que lo tildan de “antisistema”. “Por el contrario, Javier Milei ha entrado a la escena para fortalecer el sistema republicano alberdiano”, apuntó.

La mesa que prepararon para que se sentaran el candidato y su presentador estaba adornada por la imagen de un billete de 100 dólares con la cara de Milei.

Milei en la Feria del Libro de Buenos Aires. Victoria Villarruel Fabián Marelli

Los fans

Desde temprano se habían armado dos filas: una para ingresar a la sala y otra, más larga, para entrar al pabellón Emilio Solanet, donde abundaban las personas con ejemplares del libro en sus manos, a la espera de la firma de Milei.

Fans de Milei en la Feria del Libro, a la espera del candidato Fabián Marelli

La mayoría son jóvenes y algunos de ellos están envueltos en la denominada bandera de Gadsden: amarilla, con una serpiente cascabel y la leyenda en inglés “Dont tread on me” (sic), que significa “no me pises”. Es un símbolo de origen estadounidense que la militancia libertaria argentina hizo propia.

El nuevo libro de Javier Milei

“Hay que ver si llegamos igual”, dijo a LA NACION una mujer que, desde las 15, se encontraba parada en la cola del “firmódromo”, que abriría sus puertas recién al final de la charla. La prioridad de ella no era escuchar a Milei, sino que su referente estampara su pluma en el libro que acababa de comprar en el stand y cuya su portada lleva la imagen del dirigente libertario en pose de hipnotizador.

Libros y política

El acto de Milei fue el último de una larga lista de presentaciones de libros vinculados a la política y con tinte de campaña en la Feria.

El sábado, en la Sala José Hernández, el diputado José Luis Espert presentó La Argentina deseada (Sudamericana) y anunció que será candidato a presidente dentro de Juntos por el Cambio, a pesar de que todavía no está del todo acordado su ingreso a la coalición.

José Luis Espert se presentó en la Feria del Libro, en una conversación con Luis Novaresio Prensa Avanza Libertad

“En mis recorridas por todo el país, me he dado cuenta que los problemas que tiene la gente son cada vez más profundos. Y que no podemos sacar adelante a la provincia de Buenos Aires sin sacar adelante al país”, dijo el economista durante el encuentro.

“Durante muchos años de mi vida me ha tocado denunciar, criticar planes y medidas económicas miserables que nos llevaron de un fracaso a otro. Ahora quiero ser yo el que dé buenas noticias y el que luche para estar en el camino correcto. Por eso, quiero ser presidente. Quiero sacar al país adelante, y que logremos nuestra Argentina deseada”, afirmó Espert.

En paralelo con la presentación de Milei, se llevó a cabo una conversación entre Jorge Macri, ministro de Gobierno de la ciudad, y el diputado peronista Leandro Santoro, ambos precandidatos a la Jefatura de Gobierno.